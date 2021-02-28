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Трабзонспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Экубан Калеб
56' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
72' Желтая карточка
Азиз Сердар
0:1
76' Гол
Пелкас Димитрис
90'+7
1
Чакыр
Угурджан
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
24
Флавио
II
2
Оздемир
Берат
18
Экубан
Калеб
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
4
Азиз
Сердар
26
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
5
Соса
Хосе
8
Яндаш
Мерт
Хакан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
67
Озил
Месут
14
Пелкас
Димитрис
27
Тиам
Маме
Трабзонспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

7'
Экубан Калеб
 
56'
 
Яндаш Мерт Хакан
66'
 
Валенсия Эннер
Тиам Маме
66'
 
Саматта Мбвана
Озил Месут
72'
 
Азиз Сердар
74'
 
Туфан Озан
Яндаш Мерт Хакан
74'
 
Кадыоглу Ферди
Осайи-Самуэль Брайт
75'
Сари Юсуф
Экубан Калеб
 
76'
0:1
Пелкас Димитрис
(Кадыоглу Ферди)
78'
Малли Юнус
Асан Серкан
 
86'
 
Новак Филип
Пелкас Димитрис
86'
Афобе Беник
Флавио II
 
86'
Пармак Абдулкадир
Хавьер Марлон
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 6 0.23
2. Экубан Калеб 6 (1) 0.23
3. Афобе Беник 4 0.15
4. Джанини Жорже 3 0.12
5. Vitor Hugo III2 2 0.08
6. Бэйкер Льюис 1 0.04
7. Эмюр Абдулкадир 1 0.04
8. Флавио II 1 0.04
9. Асан Серкан 1 0.04
10. Кампи Гастон 1 0.04
11. Сари Юсуф 1 0.04
12. Чорекчи Камил 0 0
13. Тюркмен Хюсейин 0 0
14. Педру Жоан 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 6 0.23
2. Пелкас Димитрис 5 0.19
3. Туфан Озан 4 (1) 0.15
4. Сиссе Паписс 4 0.15
5. Валенсия Эннер 4 (1) 0.15
6. Саматта Мбвана 4 0.15
7. Соса Хосе 3 (2) 0.12
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.12
9. Перотти Диего 3 (2) 0.12
10. Гюмюш Синан 2 0.08
11. Генюл Гёкхан 2 0.08
12. Кадыоглу Ферди 1 0.04
13. Азиз Сердар 1 0.04
14. Сангаре Назим 1 0.04
15. Тиссеран Марсель 1 0.04
16. Густаво Диас 1 0.04
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 5 0
4. Нвакаеме Энтони 3 1
5. Чорекчи Камил 4 0
6. Ие Эдгар 3 0
7. Пармак Абдулкадир 3 0
8. Vitor Hugo III2 3 0
9. Хоссейни Маджид 2 0
10. Джанини Жорже 2 0
11. Экубан Калеб 2 0
12. Асан Серкан 2 0
13. Афобе Беник 1 0
14. Бакасетас Тасос 1 0
15. Басачикоглу Билал 1 0
16. Чакыр Угурджан 1 0
17. Сари Юсуф 1 0
18. Оздемир Берат 1 0
19. Хавьер Марлон 1 0
20. Генч Фарук Джан 1 0
21. Кыналы Сафа 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Эркин Джанер 7 0
2. Азиз Сердар 5 1
3. Густаво Диас 6 0
4. Гюмюш Синан 4 1
5. Пелкас Димитрис 5 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Яндаш Мерт Хакан 4 0
8. Лемос Маурисио 2 1
9. Валенсия Эннер 3 0
10. Тиссеран Марсель 3 0
11. Генюл Гёкхан 2 0
12. Сангаре Назим 2 0
13. Тиам Маме 2 0
14. Байиндыр Алтай 2 0
15. Соса Хосе 1 0
16. Сиссе Паписс 1 0
17. Текин Харун 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
19. Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 20% (6) 23.33% (7) 20% (6) 20% (6) 16.67% (5)
 Фенербахче 8.89% (4) 15.56% (7) 20% (9) 20% (9) 15.56% (7) 20% (9)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Истанбул Башакшехир 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай
Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Фенербахче 3:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:3 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Фенербахче Кубок Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 26 18 3 5 52 - 19 57
2. Бешикташ Заявка 25 17 3 5 56 - 26 54
3. Фенербахче Заявка 26 17 3 6 48 - 27 54
4. Трабзонспор Заявка 26 14 6 6 32 - 25 48
5. Хатайспор Заявка 26 13 6 7 46 - 31 45
6. Аланьяспор Заявка 26 12 6 8 41 - 26 42
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 26 11 7 8 41 - 34 40
8. Газишехир Газиантеп Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
9. Гёзтепе Заявка 26 9 8 9 36 - 31 35
10. Антальяспор Заявка 26 7 13 6 24 - 29 34
11. Сивасспор Заявка 25 7 11 7 28 - 30 32
12. Коньяспор Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор Заявка 26 7 10 9 33 - 35 31
14. Касымпаша Заявка 26 8 5 13 29 - 41 29
15. Ризеспор Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Истанбул Башакшехир Заявка 26 6 7 13 28 - 44 25
18. Эрзурумспор Заявка 26 6 7 13 24 - 41 25
19. Генчлербирлиги Заявка 25 5 6 14 21 - 46 21
20. Денизлиспор Заявка 26 5 6 15 23 - 46 21
21. Анкарагюджю Заявка 25 5 5 15 28 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Галатасарай Заявка 13 9 3 1 31 - 7 30
3. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
5. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
6. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Трабзонспор Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
8. Гёзтепе Заявка 13 6 4 3 24 - 14 22
9. Хатайспор Заявка 13 6 4 3 22 - 13 22
10. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
11. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
12. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
13. Антальяспор Заявка 13 5 5 3 14 - 15 20
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 13 10 2 1 27 - 11 32
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 13 4 6 3 17 - 18 18
7. Эрзурумспор Заявка 13 5 1 7 13 - 22 16
8. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 13 3 4 6 12 - 15 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
15. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Касымпаша Заявка 13 2 3 8 12 - 21 9
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    7'
    Экубан Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.25 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.60 4.90
  25.68 5.32 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.04 7.00 1.07 3.46 1.29 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.29 3.46 1.13 5.80 1.07 6.35 1.00 11.75
1.72 2.10 1.19 4.60 1.11 6.50 1.11 6.50 2.11 1.77 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
2.47 1.56 2.04 1.82 1.60 2.40 1.39 3.05 1.65 2.31 1.39 3.08 1.61 2.38 1.45 2.80 1.87 1.99 1.66 2.27 1.46 2.79 1.31 3.60 1.10 7.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.84 1.96 1.44 2.79 1.12 6.25 1.08 7.70
1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.12 6.10
1.18 4.83 1.43 2.86 1.16 5.26 1.55 2.49 1.39 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.95
2.55 1.48 1.63 2.18 1.29 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Трабзонспор 0:1 Фенербахче онлайн

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