Трабзонспор
0:1
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Фенербахче
7' Желтая карточкаЭкубан Калеб
56' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
72' Желтая карточкаАзиз Сердар
0:1
76' ГолПелкас Димитрис
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
77
Генюл
Гёкхан
41
Салаи
Аттила
67
Озил
Месут
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
7'
56'
72'
76'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 8
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.23
|2.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.23
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.15
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.12
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.08
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Флавио II
|1
|0.04
|9.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|10.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|11.
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|12.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|13.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|14.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|6
|0.23
|2.
|Пелкас Димитрис
|5
|0.19
|3.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.15
|4.
|Сиссе Паписс
|4
|0.15
|5.
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.15
|6.
|Саматта Мбвана
|4
|0.15
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.12
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.12
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.12
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.08
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.08
|12.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|13.
|Азиз Сердар
|1
|0.04
|14.
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|15.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.04
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.04
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Нвакаеме Энтони
|3
|1
|5.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|6.
|Ие Эдгар
|3
|0
|7.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|8.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|9.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|10.
|Джанини Жорже
|2
|0
|11.
|Экубан Калеб
|2
|0
|12.
|Асан Серкан
|2
|0
|13.
|Афобе Беник
|1
|0
|14.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|15.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|16.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|17.
|Сари Юсуф
|1
|0
|18.
|Оздемир Берат
|1
|0
|19.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|20.
|Генч Фарук Джан
|1
|0
|21.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|7
|0
|2.
|Азиз Сердар
|5
|1
|3.
|Густаво Диас
|6
|0
|4.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|5.
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|8.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|9.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|12.
|Сангаре Назим
|2
|0
|13.
|Тиам Маме
|2
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|15.
|Соса Хосе
|1
|0
|16.
|Сиссе Паписс
|1
|0
|17.
|Текин Харун
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|19.
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|20% (6)
|23.33% (7)
|20% (6)
|20% (6)
|16.67% (5)
|Фенербахче
|8.89% (4)
|15.56% (7)
|20% (9)
|20% (9)
|15.56% (7)
|20% (9)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +14 =4 -2Истанбул Башакшехир 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =1 -6Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай
Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|52 - 19
|57
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|56 - 26
|54
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|48 - 27
|54
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|32 - 25
|48
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|46 - 31
|45
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|41 - 26
|42
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|41 - 34
|40
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|37 - 29
|40
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|36 - 31
|35
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|24 - 29
|34
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|28 - 30
|32
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 30
|31
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 35
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 41
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 41
|25
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 46
|21
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 46
|21
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|28 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 7
|30
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 11
|32
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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