Есть ощущение, что "Будё-Глимт" планирует просто дотерпеть до конца первого тайма. Нужно норвежцам послушать тренера и как-то скорректировать игру.

Кесси разошёлся. Снова полузащитник "Милана" в центре внимания. Теперь уже он сделал классный пас на ход Коломбо, тот пробивал с линии штрафной, но мяч попал в ногу норвежскому защитнику. Угловой.

Разыграли корнер итальянцы. В итоге, снова последовал навес, но с ним сумели справиться ребята в жёлтой форме.

Доннарума сейчас едва гол себе не привёз! Дурацкий пас на Беннасера еда не прерывал футболист "Будё-Глимта".

Хайкин круто играет на втором этаже. Вот сейчас Чалханоглу навешивал со штрафного. Никита уверенно вышел из ворот и снял верх.

36' Штрафной с правого фланга заработал "Милан". Навес был точно на голову Кесси. Но мяч в створ так и не попал.

35' Эрнандесу уже не первый раз достаётся по ногам. Но вроде бы сам поднимается француз.

34' Норвежцы сейчас собрались в круг и провели небольшое совещание прямо по ходу матча. Интересно, поможет ли? Начали игру они ведь неплохо.

32' ГООООООООЛ! 2-1! КОЛОМБО! Дожали итальянцы "Будё-Глимт"! Тео Эрнандес ворвался в штрафную и прострелил. Мяч попал в Чалханоглу, который неуловимым движением продолжил на Коломбо. Молодому форварду оставалось не промахнуться уже по пустым воротам метров с трёх.

31' Норвежский тренер Кьетил Кнутсен выглядит невероятно спокойным, будто он уже знает, как завершится эта встреча. Может с нами поделится?



30' Чалханоглу и начинает атаки, и завершает их. Вот сейчас Хакан пробовал отправить вперед Коломбо, но молодой партнёр его не понял.

29' "Милан" буквально осадил штрафную площадь "Будё-Глимта". Норвежцы практически всей командой сейчас обороняются.

27' Очень непросто сейчас "Будё-Глимту"! Чалханоглу пробивал метров с десяти в ближний угол, Хайкин снова потащил. Срочно звоните Черчесову.

26' ХАЙКИН! Блестяще сыграл Никита! Коломбо получил мяч в чужой штрафной площади и тут же пробил под перекладину. Никита вытянулся в струнку и перевёл мяч на угловой.

25' Чалханоглу активничает! Турок думал, что снова сможет попасть в цель, но теперь его удар с линии штрафной полетел намного выше цели.

24' А вот и Хайкин сыграл! Сначала неудачно отпасовал на партнёра, а потом спас команду. Беннасер получил мяч метрах в десяти от ворот, но пробил точно в россиянина.

23' Кастильехо решил пробить метров с двадцати пяти. Явно сошёл мяч с наги у Саму.

22' Синкернагель попытался прострелить в штрафную площадь "Милана", но там были только защитники итальянской команды.

21' Тео Эрнандес ворвался в штрафную площадь соперника, где его завалили. Судья показывает, что всё было в рамках правил. Хотелось бы повтор поглядеть.

20' Так, ну после такое отрезка нужно немного покатать мяч. Сейчас игроки в красно-чёрной форме неспешно перепасовываются у своей штрафной площади.

19' Как говорится, вечер перестаёт быть томным. Вот так обменялись классными голами команды. То ли ещё будет!

17' ГООООООООЛ! 1-1! ЧАЛХАНОГЛУ! Вот это веселуха у нас! Тут же отыгрался "Милан". Чалханоглу получил мяч по центру у линии штрафной и тут же пульнул в левую от себя девятку. Хайкин не дотянулся!

15' ГООООООООЛ! 0-1! ЮНКЕР! Как вам такое начало? Не было моментов, и на тебе. Хауге накрутил на левом фланге Кесси и прострелил в штрафную, где Юнкер в касание пробил мимо Доннарумы!

13' Тео Эрнандес за лето, кажется, несколько располнел. Очень тяжело двигается крайний левый защитник "Милана".

12' Тяжело пока сказать, у кого преимущество на старте поединка. В целом, "Милан" чуть чаще владеет мячом, но пока совершенно без опасных моментов.

11' Калабрия сейчас то ли навешивал, то ли бил, совершенно непонятно. В любом случае, мяч покинул пределы поля.

10' Попытка итальянцев организовать атаку по правому флангу терпит неудачу. Норвежцы пока что отлично играют в отборе.

9' Синкернагель сейчас пробил с линии штрафной. Доннарума видел момент удара и уверенно забрал мяч в руки.

8' Длиннющий пас на ход Коломбо, Хайкин прочитал эту комбинацию, покинул штрафную площадь и сыграл головой, опередив форварда "Милана".

7' Сегодня в нападении у "Милана" молодые парни Салемакерс и Коломбо. Если честно, я не видел их раньше в деле, будет интересно посмотреть, что за таланты такие. Или наоборот бесталанные.

6' Теперь уже "Милан" решил немного покатать мяч на своей половине поля. Интересно, кто же первым решит проявить инициативу?

5' Салемакерс слишком активно боролся за мяч, судья зафиксировал фол в атаке.

4' На первых минутах гости чуть чаще владеют мячом. Но пока что без ударов по воротам у нас.

3' Особое внимание сегодня на российского кипера "Будё-Глимта" Никиту Хайкина. Он играл за "Мордовию" и "Кубань", а до норвежского чемпионата выступал в Израиле. Очень любопытная карьера.

2' Итальянская команда сегодня играет явно не в сильнейшем составе, но даже в таком раскладе подопечные Пиоли должны проходить норвежцев.