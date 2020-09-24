  1. Футбол
  2. Матчи
Милан
2:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
15' Гол
Юнкер Каспер
1:1
16' Гол
Чалханоглу Хакан
2:1
32' Гол
Коломбо Лоренцо
42'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
10
Чалханоглу
Хакан
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
29
Коломбо
Лоренцо
56
Салемакерс
Алексис
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Моэ
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
11
Хёуге
Йенс
Милан
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Юнкер Каспер
(Хёуге Йенс)
16'
Чалханоглу Хакан
(Беннасер Исмаэль)
1:1
32'
Коломбо Лоренцо
(Чалханоглу Хакан)
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалханоглу Хакан 2 1
2. Ибрагимович Златан 1 0.5
3. Беннасер Исмаэль 0 0
4. Салемакерс Алексис 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 3 1
2. Хёуге Йенс 2 (1) 0.67
3. Бонифасе Виктор 2 0.67
4. Берг Патрик 1 0.33
5. Юнкер Каспер 1 0.33
6. Тунекти Себастьян 1 0.33
7. Салтнес Ульрик 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Будё-Глимт 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус
Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 42'
    Хайкин круто играет на втором этаже. Вот сейчас Чалханоглу навешивал со штрафного. Никита уверенно вышел из ворот и снял верх.
  • Опасный момент
    41'
    Доннарума сейчас едва гол себе не привёз! Дурацкий пас на Беннасера еда не прерывал футболист "Будё-Глимта".
  • Угловой
    40'
    Разыграли корнер итальянцы. В итоге, снова последовал навес, но с ним сумели справиться ребята в жёлтой форме.
  • Опасный момент
    39'
    Кесси разошёлся. Снова полузащитник "Милана" в центре внимания. Теперь уже он сделал классный пас на ход Коломбо, тот пробивал с линии штрафной, но мяч попал в ногу норвежскому защитнику. Угловой.
  • 37'
    Есть ощущение, что "Будё-Глимт" планирует просто дотерпеть до конца первого тайма. Нужно норвежцам послушать тренера и как-то скорректировать игру.
  • 36'
    Штрафной с правого фланга заработал "Милан". Навес был точно на голову Кесси. Но мяч в створ так и не попал.
  • Фол, нарушение
    35'
    Эрнандесу уже не первый раз достаётся по ногам. Но вроде бы сам поднимается француз.
  • 34'
    Норвежцы сейчас собрались в круг и провели небольшое совещание прямо по ходу матча. Интересно, поможет ли? Начали игру они ведь неплохо.
  • Описание гола
    32'
    ГООООООООЛ! 2-1! КОЛОМБО! Дожали итальянцы "Будё-Глимт"! Тео Эрнандес ворвался в штрафную и прострелил. Мяч попал в Чалханоглу, который неуловимым движением продолжил на Коломбо. Молодому форварду оставалось не промахнуться уже по пустым воротам метров с трёх.
  • 31'
    Норвежский тренер Кьетил Кнутсен выглядит невероятно спокойным, будто он уже знает, как завершится эта встреча. Может с нами поделится?
     
  • 30'
    Чалханоглу и начинает атаки, и завершает их. Вот сейчас Хакан пробовал отправить вперед Коломбо, но молодой партнёр его не понял.
  • 29'
    "Милан" буквально осадил штрафную площадь "Будё-Глимта". Норвежцы практически всей командой сейчас обороняются.
  • Угловой
    27'
    Очень непросто сейчас "Будё-Глимту"! Чалханоглу пробивал метров с десяти в ближний угол, Хайкин снова потащил. Срочно звоните Черчесову.
  • Опасный момент
    26'
    ХАЙКИН! Блестяще сыграл Никита! Коломбо получил мяч в чужой штрафной площади и тут же пробил под перекладину. Никита вытянулся в струнку и перевёл мяч на угловой.
  • 25'
    Чалханоглу активничает! Турок думал, что снова сможет попасть в цель, но теперь его удар с линии штрафной полетел намного выше цели.
  • Опасный момент
    24'
    А вот и Хайкин сыграл! Сначала неудачно отпасовал на партнёра, а потом спас команду. Беннасер получил мяч метрах в десяти от ворот, но пробил точно в россиянина.
  • 23'
    Кастильехо решил пробить метров с двадцати пяти. Явно сошёл мяч с наги у Саму.
  • 22'
    Синкернагель попытался прострелить в штрафную площадь "Милана", но там были только защитники итальянской команды.
  • 21'
    Тео Эрнандес ворвался в штрафную площадь соперника, где его завалили. Судья показывает, что всё было в рамках правил. Хотелось бы повтор поглядеть.
  • 20'
    Так, ну после такое отрезка нужно немного покатать мяч. Сейчас игроки в красно-чёрной форме неспешно перепасовываются у своей штрафной площади.
  • 19'
    Как говорится, вечер перестаёт быть томным. Вот так обменялись классными голами команды. То ли ещё будет!
  • Описание гола
    17'
    ГООООООООЛ! 1-1! ЧАЛХАНОГЛУ! Вот это веселуха у нас! Тут же отыгрался "Милан". Чалханоглу получил мяч по центру у линии штрафной и тут же пульнул в левую от себя девятку. Хайкин не дотянулся!
  • Описание гола
    15'
    ГООООООООЛ! 0-1! ЮНКЕР! Как вам такое начало? Не было моментов, и на тебе. Хауге накрутил на левом фланге Кесси и прострелил в штрафную, где Юнкер в касание пробил мимо Доннарумы!
  • 13'
    Тео Эрнандес за лето, кажется, несколько располнел. Очень тяжело двигается крайний левый защитник "Милана".
  • 12'
    Тяжело пока сказать, у кого преимущество на старте поединка. В целом, "Милан" чуть чаще владеет мячом, но пока совершенно без опасных моментов.
  • 11'
    Калабрия сейчас то ли навешивал, то ли бил, совершенно непонятно. В любом случае, мяч покинул пределы поля.
  • 10'
    Попытка итальянцев организовать атаку по правому флангу терпит неудачу. Норвежцы пока что отлично играют в отборе.
  • 9'
    Синкернагель сейчас пробил с линии штрафной. Доннарума видел момент удара и уверенно забрал мяч в руки.
  • 8'
    Длиннющий пас на ход Коломбо, Хайкин прочитал эту комбинацию, покинул штрафную площадь и сыграл головой, опередив форварда "Милана".
  • 7'
    Сегодня в нападении у "Милана" молодые парни Салемакерс и Коломбо. Если честно, я не видел их раньше в деле, будет интересно посмотреть, что за таланты такие. Или наоборот бесталанные.
  • 6'
    Теперь уже "Милан" решил немного покатать мяч на своей половине поля. Интересно, кто же первым решит проявить инициативу?
  • Фол, нарушение
    5'
    Салемакерс слишком активно боролся за мяч, судья зафиксировал фол в атаке.
  • 4'
    На первых минутах гости чуть чаще владеют мячом. Но пока что без ударов по воротам у нас.
  • 3'
    Особое внимание сегодня на российского кипера "Будё-Глимта" Никиту Хайкина. Он играл за "Мордовию" и "Кубань", а до норвежского чемпионата выступал в Израиле. Очень любопытная карьера.
  • 2'
    Итальянская команда сегодня играет явно не в сильнейшем составе, но даже в таком раскладе подопечные Пиоли должны проходить норвежцев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал!
  • До матча
  • Перед началом игры стало известно о том, что Златан Ибрагимович заболел коронавирусом. Не повезло этому коронавирусу.
  • Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола! Рад Вас приветствовать на матче в рамках Лиги Европы между "Миланом" и "Будё-Глимтом". Вместе с Вами за этой игрой буду наблюдать я, Малюков Максим.
Прогнозы 158
Милан 98.7% (156)
X 1.3% (2)
Будё-Глимт 0% (0)
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2.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Будё-Глимт
1.45
5.25
7.10
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Прогнозы на матч Милан 2:1 Будё-Глимт

Исход игры
Милан
98.7% (156)
Ничья
1.3% (2)
Будё-Глимт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (94)
Меньше
39.74% (62)
Обе команды забьют
Да
25% (39)
Нет
75% (117)
Популярный счёт
2:0 Милан
32.9% (52)
3:0 Милан
26.6% (42)
2:1 Милан
11.4% (18)
3:1 Милан
9.5% (15)
1:0 Милан
6.3% (10)
4:0 Милан
6.3% (10)
5:0 Милан
1.3% (2)
4:1 Милан
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.60 7.10
1.24 6.65 6.80
1.25 6.16 10.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.40 1.06 8.20 1.07 3.26 1.33 2.58 1.49 2.20 1.73 1.76 2.04 1.44 2.81 1.19 3.72 1.17 4.65 1.12 6.15
17.49 1.01 16.62 1.01 5.87 1.09 5.20 1.12 3.12 1.37 2.55 1.54 1.92 1.95 1.55 2.52 1.39 3.03 1.19 4.31 1.15 4.75 1.06 8.50 1.06 8.96 1.02 14.99 1.02 15.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
5.05 1.16 3.68 1.24 2.04 1.76 1.54 2.47 1.26 3.78
4.23 1.20 3.17 1.36 1.86 2.01 1.38 3.08 1.24 3.88 1.07 7.17 1.06 8.96 1.02 13.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.65 1.14 5.90 1.12 2.71 1.46 2.00 1.80 1.60 2.31 1.28 3.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.58 2.37
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