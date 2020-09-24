Милан
2:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Сан-Сиро
Будё-Глимт
0:1
15' ГолЮнкер Каспер
1:1
16' ГолЧалханоглу Хакан
2:1
32' ГолКоломбо Лоренцо
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
18
Моэ
Бреде
19
Фет
Сондре
21
Юнкер
Каспер
11
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Моэ БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
15'
0:1
16'
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалханоглу Хакан
|2
|1
|2.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.5
|3.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|3
|1
|2.
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|0.67
|3.
|Бонифасе Виктор
|2
|0.67
|4.
|Берг Патрик
|1
|0.33
|5.
|Юнкер Каспер
|1
|0.33
|6.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.33
|7.
|Салтнес Ульрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Будё-Глимт
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Милан 2:1 Будё-Глимт
Исход игры
Милан
98.7% (156)
Ничья
1.3% (2)
Будё-Глимт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (94)
Меньше
39.74% (62)
Обе команды забьют
Да
25% (39)
Нет
75% (117)
Популярный счёт
2:0 Милан
32.9% (52)
3:0 Милан
26.6% (42)
2:1 Милан
11.4% (18)
3:1 Милан
9.5% (15)
1:0 Милан
6.3% (10)
4:0 Милан
6.3% (10)
5:0 Милан
1.3% (2)
4:1 Милан
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|9.40
|1.06
|8.20
|1.07
|3.26
|1.33
|2.58
|1.49
|2.20
|1.73
|1.76
|2.04
|1.44
|2.81
|1.19
|3.72
|1.17
|4.65
|1.12
|6.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17.49
|1.01
|16.62
|1.01
|5.87
|1.09
|5.20
|1.12
|3.12
|1.37
|2.55
|1.54
|1.92
|1.95
|1.55
|2.52
|1.39
|3.03
|1.19
|4.31
|1.15
|4.75
|1.06
|8.50
|1.06
|8.96
|1.02
|14.99
|1.02
|15.36