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  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
1:3
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
16' Гол
Джюмарт Эрай
19' Желтая карточка
Маршан Янник
52' Желтая карточка
Нанизаямо Микаэль
0:2
52' Пенальти
Кабрал Артур
60' Желтая карточка
Маю Хишам
0:3
69' Гол
Кабрал Артур
1:3
85' Гол
Лукембила Жозиас
90'+4
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
2
Томас
Тразье
66
Барес
Габриэль
38
Бразау
Педру
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
8
Маршан
Янник
11
Пюлюлю
Афимико
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
Лозанна-Спорт
4-1-2-3
Базель
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Джюмарт Эрай
(Штокер Валентин)
19'
 
Маршан Янник
46'
 
Дзуффи Лука
Маршан Янник
52'
Нанизаямо Микаэль
 
52'
0:2
Кабрал Артур
60'
Маю Хишам
 
63'
Сузуки Тоити
Томас Тразье
 
63'
Да Кунья Лукас
Барес Габриэль
 
69'
0:3
Кабрал Артур
(Касами Пайтим)
72'
Куэни Стефан
Фло Пер-Эгиль
 
75'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Кабрал Артур
77'
Лукембила Жозиас
Маю Хишам
 
79'
 
Фон Моос Юлиан
Пюлюлю Афимико
85'
Лукембила Жозиас
(Гессан Эванн)
1:3

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.35
2. Гессан Эванн 4 0.24
3. Пуэртас Кэмерон 2 0.12
4. Зехнини Рафик 2 0.12
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.06
6. Шнойвли Кристиан 1 0.06
7. Боранияшевич Никола 1 0.06
8. Жейссманн Жоэль 1 0.06
9. Монтейро Джоэл 1 0.06
10. Лукембила Жозиас 1 0.06
11. Барес Габриэль 0 0
12. Дженц Мориц 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 10 (2) 0.56
2. Касами Пайтим 7 0.39
3. Штокер Валентин 3 0.17
4. Клозе Тимм 2 0.11
5. Пюлюлю Афимико 1 0.06
6. Жегрова Эдон 1 0.06
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.06
8. Фрай Фабиан 1 0.06
9. Джюмарт Эрай 1 0.06
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.06
11. Маршан Янник 1 0.06
12. Фон Моос Юлиан 0 0
13. Видмер Сильван 0 0
14. Дзуффи Лука 0 0
15. Жорже Марко 0 0
16. Кампо Самуэле 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Нанизаямо Микаэль 3 1
4. Зехнини Рафик 4 0
5. Кукурузович Степан 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Фло Пер-Эгиль 1 0
11. Диао Мори 1 0
12. Лоосли Ноа 1 0
13. Туркес Алдин 1 0
14. Маю Хишам 1 0
15. Бразау Педру 1 0
16. Барес Габриэль 1 0
17. Зохури Армель 1 0
Базель
# Игрок      
1. Касами Пайтим 3 0
2. Пюлюлю Афимико 3 0
3. Маршан Янник 3 0
4. Кабрал Артур 3 0
5. Ван дер Верфф Яспер 1 1
6. Фрай Фабиан 2 0
7. Петретта Рауль 2 0
8. Жегрова Эдон 2 0
9. Буняку Оргес 2 0
10. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
11. Линднер Хайнц 1 0
12. Клозе Тимм 1 0
13. Видмер Сильван 1 0
14. Жорже Марко 1 0
15. Джюмарт Эрай 1 0
16. Альдерете Омар 1 0
17. Падула Андреа 1 0
18. Николич Джордже 1 0
19. Фон Моос Юлиан 1 0
20. Хайдари Альбиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 10% (2) 25% (5)
 Базель 17.24% (5) 13.79% (4) 24.14% (7) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель
Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель Заявка 18 9 3 6 29 - 25 30
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 18 7 4 7 27 - 24 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт Заявка 16 5 5 6 14 - 18 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 17 5 5 7 20 - 22 20
8. Сьон Заявка 18 4 7 7 21 - 27 19
9. Люцерн Заявка 15 4 4 7 23 - 23 16
10. Вадуц Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
4. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5. Лозанна-Спорт Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
4. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Маршан Янник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Джюмарт Эрай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.75 3.50 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.52 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.80 1.50
  7.32 3.96 1.50

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.90 1.38 1.95 1.80 1.55 2.36 1.37 2.95 1.13 5.40
12.75 1.00 11.25 1.01 4.60 1.18 3.60 1.29 2.35 1.66 1.81 2.00 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.30
16.50 1.01 10.50 1.02 4.60 1.17 6.25 1.10 1.90 1.90 1.99 1.82 1.40 2.80 2.42 1.52 1.55 2.35 1.27 3.55 1.07 8.50 1.06 8.50 0.00 13.00
4.74 1.20 3.58 1.30 2.89 1.43 2.08 1.79 1.74 2.14 1.51 2.61 1.42 2.92 1.72 2.18 2.05 1.81 1.68 2.24 1.32 3.48 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.96 1.79 1.44 2.70 1.10 6.20
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.15 1.33 2.23 1.66 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80
2.95 1.41 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.51 1.60 2.40 1.35 3.27 1.11 6.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.98 1.21 4.10
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.13
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.65 1.44
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