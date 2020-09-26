Маритиму
2:1
Конец матча
Стадион: Душ Баррейруш
Тондела
27' Желтая карточкаДжин
1:0
34' ГолПиньо Родриго
41' Красная карточкаЧина Фабиу
1:1
43' ГолАугусто Педро
2:1
45' ГолПиньо Родриго
46' Желтая карточкаБибито
60' Желтая карточкаПедру Жоау II
65' Желтая карточкаMarcelo Hermes
67' Желтая карточкаКошта Эдгар
85' Желтая карточкаВинк Клаудио
25
Рене
45
Чина
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
16
Клебер
Жан
6
Джин
31
Нану
Гомеш
10
Геттерсон
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 РенеЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
10 ГеттерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
15 Кекез ДеянЗащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мурильо ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
27'
34'
1:0
41'
43'
1:1
45'
2:1
46'
60'
65'
67'
67'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|2
|1
|2.
|Чина Фабиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.5
|2.
|Аугусто Педро
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чина Фабиу
|0
|1
|2.
|Джин
|1
|0
|3.
|Кошта Эдгар
|1
|0
|4.
|Корреа Хорхе
|1
|0
|5.
|Винк Клаудио
|1
|0
|6.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бибито
|1
|0
|2.
|Педру Жоау II
|1
|0
|3.
|Штркаль Томислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маритиму
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Тондела
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Маритиму Последние 20 матчей: + = -Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан
Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш Спортинг Л 1:0 Маритиму
Тондела Последние 20 матчей: + = -Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела
Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санта-Клара
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Морейренсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Порту
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Белененсеш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Тондела
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Брага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|4.50
|1.18
|5.80
|1.12
|1.87
|1.87
|2.04
|1.78
|1.74
|2.08
|1.27
|3.55
|1.25
|3.65
|1.30
|3.30
|1.05
|8.10
|1.22
|4.00
|0.00
|15.50
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|7.90
|1.09
|6.25
|1.13
|2.72
|1.47
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.61
|2.46
|1.28
|3.75
|1.20
|4.70
|1.07
|9.10
|1.05
|10.00
|1.00
|19.75
|—
|—
|—
|—
|5.77
|1.10
|4.85
|1.15
|2.67
|1.49
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.58
|2.44
|1.26
|3.76
|1.19
|4.36
|1.06
|8.40
|1.06
|8.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Маритиму 2:1 Тондела
Исход игры
Маритиму
83% (127)
Ничья
15.7% (24)
Тондела
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
46.05% (70)
Нет
53.95% (82)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
44.4% (68)
2:1 Маритиму
28.1% (43)
1:1 Ничья
13.7% (21)
2:0 Маритиму
7.2% (11)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Маритиму
1.3% (2)
3:2 Маритиму
1.3% (2)
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