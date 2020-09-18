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Краснодар
 
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Стадион:
Химки
Краснодар
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 3 0.43
2. Кабелла Реми 2 0.29
3. Вандерсон Кампос 1 0.14
4. Петров Сергей 1 0.14
5. Газинский Юрий 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 1 0.14
2. Данилкин Егор 1 0.14
3. Трошечкин Александр 1 0.14
4. Ломовицкий Александр 1 0.14
5. Алиев Камран 1 0.14
6. Дядюн Владимир 0 0
7. Идову Брайн 0 0
8. Полярус Артём 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 3 0
2. Олссон Кристоффер 3 0
3. Кайо Панталеао 1 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Мартынович Александр 1 0
8. Газинский Юрий 1 0
9. Классон Виктор 1 0
Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 3 1
2. Трошечкин Александр 4 0
3. Идову Брайн 2 1
4. Дядюн Владимир 3 0
5. Полярус Артём 3 0
6. Казанцев Данил 1 1
7. Мурнин Андрей 2 0
8. Кухарчук Илья 1 0
9. Тихий Дмитрий 1 0
10. Куат Исламбек 1 0
11. Корян Аршак 1 0
12. Ломовицкий Александр 1 0
13. Конате Мохамед II 1 0
14. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 14.29% (1)
 Химки 0 60% (3) 0 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага
Химки Последние 20 матчей: + = -
Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки
Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Краснодар 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
7. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 159
    Краснодар 96.9% (154)
    X 2.5% (4)
    Химки 0.6% (1)
    Все прогнозы
    2.07 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Химки
    1.43
    5.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Краснодар - Химки

    Исход игры
    Краснодар
    96.9% (154)
    Ничья
    2.5% (4)
    Химки
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.97% (53)
    Меньше
    66.03% (103)
    Обе команды забьют
    Да
    28.85% (45)
    Нет
    71.15% (111)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    50.3% (80)
    2:1 Краснодар
    15.7% (25)
    1:0 Краснодар
    11.9% (19)
    3:1 Краснодар
    10.1% (16)
    3:0 Краснодар
    6.9% (11)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.40 5.00 8.50
    1.41 4.90 8.00
    1.43 5.50 9.50
    1.36 4.98 8.65
    1.39 5.01 8.36

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.40 1.19 3.65 1.28 2.33 1.65 2.07 1.81 1.82 2.06 1.51 2.55 1.25 3.85 1.20 4.60 1.07 7.50 1.06 8.10
    14.75 1.02 13.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.38 1.72 1.78 2.06 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.70
    10.16 1.04 9.29 1.05 3.74 1.25 3.04 1.38 2.06 1.81 1.60 2.39 1.39 3.00 1.16 4.54 1.12 5.04 1.05 9.29 1.04 10.16
    4.24 1.23 3.07 1.38 2.54 1.54 2.14 1.74 1.90 1.94 1.65 2.28 1.51 2.62 1.41 2.93 1.15 5.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.33 1.61 1.57 2.41 1.21 4.50
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
    3.08 1.37 2.08 1.79 1.48 2.68 1.14 4.74 1.09 5.60 1.02 13.71 1.02 14.41
    3.34 1.34 2.76 1.47 2.18 1.72 1.70 2.19 1.50 2.66
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    2.17 1.67
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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