Форталеза
2:1
Конец матча
Атлетико Минейро
32' Желтая карточкаФелипе
1:0
37' ГолDavid VI
38' Вторая желтая карточкаФелипе
1:1
42' ГолСаша Эдуардо
44' Желтая карточкаСаша Эдуардо
67' Желтая карточкаDavid VI
69' Желтая карточкаGabriel Dias
72' Желтая карточкаФеррейра Мариано
2:1
85' ГолBruno Melo
90' Желтая карточкаKeno
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
13
Gabriel
Dias
14
Ronald
20
Romarinho3
17
David
VI
31
Everson
8
Jair
II
11
Keno
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Энрике ЛуисНападающий
-
23 Max Walef
-
-
-
57 Yuri Cesar
-
29 Tiago Orobo
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
-
22 Mailton
-
32 Рафаэл Пирес
-
26 Calebe
-
-
2 Guga3
-
33 Savio
-
38 Marrony
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
32'
38'
41'
42'
1:1
44'
46'
67'
69'
72'
74'
85'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.29
|2.
|Bruno Melo
|2
|0.14
|3.
|Romarinho3
|2
|0.14
|4.
|Osvaldo
|1
|0.07
|5.
|David VI
|1
|0.07
|6.
|Juninho V
|1 (1)
|0.07
|7.
|Gabriel Dias
|1
|0.07
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.07
|9.
|Фелипе
|1
|0.07
|10.
|Tinga I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|7 (2)
|0.54
|2.
|Alan Franco2
|3
|0.23
|3.
|Саша Эдуардо
|2
|0.15
|4.
|Hyoran
|2
|0.15
|5.
|Саварино Джефферсон
|2
|0.15
|6.
|Натан Аллан
|2
|0.15
|7.
|Marrony
|2 (1)
|0.15
|8.
|Арана Гильерме
|1
|0.08
|9.
|Jair II
|1
|0.08
|10.
|Guga3
|1 (1)
|0.08
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0.08
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.08
|13.
|Everson
|0
|0
|14.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|15.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|16.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|5
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Juan Quintero II
|3
|1
|4.
|David VI
|3
|0
|5.
|Gabriel Dias
|1
|1
|6.
|Osvaldo
|2
|0
|7.
|Paulo III
|2
|0
|8.
|Жаксон
|2
|0
|9.
|Bruno Melo
|2
|0
|10.
|Romarinho3
|2
|0
|11.
|Carlinho
|1
|0
|12.
|Tinga I
|1
|0
|13.
|Derley II
|1
|0
|14.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|15.
|Ronald
|1
|0
|16.
|Yuri Cesar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|4
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|3.
|Keno
|2
|0
|4.
|Аллан Соуза
|2
|0
|5.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|6.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|7.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|8.
|Hyoran
|1
|0
|9.
|Арана Гильерме
|1
|0
|10.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|11.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|12.
|Guga3
|1
|0
|13.
|Dylan Borrero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Атлетико Минейро
|8% (2)
|12% (3)
|24% (6)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза
Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +16 =1 -3Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|0
|4
|26 - 16
|27
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Сан-Паулу
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|5.
|Палмейрас
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|14 - 11
|20
|10.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|13.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|15.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|9
|3
|14 - 16
|15
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|17.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|20.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|8.60
|1.05
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.75
|1.41
|2.14
|1.71
|2.42
|1.52
|1.73
|2.11
|1.52
|2.50
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.03
|10.00
|1.03
|10.50
|1.03
|10.00
|11.75
|1.04
|10.25
|1.06
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.03
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.17
|5.20
|1.13
|6.10
|1.04
|11.25
|—
|—
|4.95
|1.18
|—
|—
|2.57
|1.53
|2.10
|1.77
|1.83
|2.04
|1.54
|2.54
|1.41
|2.98
|2.30
|1.63
|1.91
|1.94
|1.48
|2.69
|2.07
|1.78
|1.18
|4.81
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.12
|6.61
|—
|—
|—
|—