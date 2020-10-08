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  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
2:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
32' Желтая карточка
Фелипе
1:0
37' Гол
David VI
38' Вторая желтая карточка
Фелипе
1:1
42' Гол
Саша Эдуардо
44' Желтая карточка
Саша Эдуардо
67' Желтая карточка
David VI
69' Желтая карточка
Gabriel Dias
72' Желтая карточка
Феррейра Мариано
2:1
85' Гол
Bruno Melo
90' Желтая карточка
Keno
90'+8
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
4
Роджер
де
Карвальо
25
Paulo
III
6
Carlinho
5
Juninho
V
15
Фелипе
13
Gabriel
Dias
14
Ronald
20
Romarinho3
17
David
VI
31
Everson
25
Феррейра
Мариано
40
Буэно
Веллингтон
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
8
Jair
II
11
Keno
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
13
Арана
Гильерме
18
Саша
Эдуардо
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.29
2. Bruno Melo 2 0.14
3. Romarinho3 2 0.14
4. Osvaldo 1 0.07
5. David VI 1 0.07
6. Juninho V 1 (1) 0.07
7. Gabriel Dias 1 0.07
8. Yuri Cesar 1 0.07
9. Фелипе 1 0.07
10. Tinga I 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 7 (2) 0.54
2. Alan Franco2 3 0.23
3. Саша Эдуардо 2 0.15
4. Hyoran 2 0.15
5. Саварино Джефферсон 2 0.15
6. Натан Аллан 2 0.15
7. Marrony 2 (1) 0.15
8. Арана Гильерме 1 0.08
9. Jair II 1 0.08
10. Guga3 1 (1) 0.08
11. Ревер Умберто 1 0.08
12. Igor Rabello 1 0.08
13. Everson 0 0
14. Феррейра Мариано 0 0
15. Алонсо Хуниор 0 0
16. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 5 1
2. Juninho V 5 0
3. Juan Quintero II 3 1
4. David VI 3 0
5. Gabriel Dias 1 1
6. Osvaldo 2 0
7. Paulo III 2 0
8. Жаксон 2 0
9. Bruno Melo 2 0
10. Romarinho3 2 0
11. Carlinho 1 0
12. Tinga I 1 0
13. Derley II 1 0
14. Mariano Vazquez 1 0
15. Ronald 1 0
16. Yuri Cesar 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 4 0
2. Алонсо Хуниор 3 0
3. Keno 2 0
4. Аллан Соуза 2 0
5. Рафаэл Пирес 0 1
6. Саша Эдуардо 1 0
7. Феррейра Мариано 1 0
8. Hyoran 1 0
9. Арана Гильерме 1 0
10. Саварино Джефферсон 1 0
11. Gabriel Paulista XVI 1 0
12. Guga3 1 0
13. Dylan Borrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Атлетико Минейро 8% (2) 12% (3) 24% (6) 24% (6) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза
Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 0 4 26 - 16 27
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
5. Палмейрас 13 5 7 1 18 - 13 22
6. Флуминенсе 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Форталеза 14 5 5 4 14 - 11 20
10. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
13. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
14. Атлетико Гойяненсе 14 3 6 5 13 - 19 15
15. Ботафого Рибейрао 14 2 9 3 14 - 16 15
16. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
17. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 11 2 3 6 17 - 22 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • 41'
    David уходит с поля. Yuri Cesar выходит вместо него
  • 38'
    Felipe получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - David бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
12.00 1.73 2.55
9.20 2.13 2.00
4.25 3.98 1.95
4.20 2.75 2.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 8.60 1.05 2.25 1.60 2.75 1.41 2.14 1.71 2.42 1.52 1.73 2.11 1.52 2.50 1.70 2.08 1.15 5.00 1.03 10.00 1.03 10.50 1.03 10.00
11.75 1.04 10.25 1.06 3.75 1.28 2.96 1.41 2.03 1.96 1.53 2.53 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.10 1.04 11.25
4.95 1.18 2.57 1.53 2.10 1.77 1.83 2.04 1.54 2.54 1.41 2.98 2.30 1.63 1.91 1.94 1.48 2.69 2.07 1.78 1.18 4.81 1.55 2.49 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.98 1.83 1.07 7.50 1.13 5.40 1.07 7.50
3.12 1.36 2.06 1.77 1.47 2.68 1.15 5.60 1.10 6.80
1.40 3.01 1.22 4.37 1.62 2.35 1.40 3.01 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.32 3.38 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Форталеза 2:1 Атлетико Минейро онлайн

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