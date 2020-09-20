0:1
2' ГолЗахид Гайас
48' Желтая карточкаТухами Ануар
66' Желтая карточкаФелипе Жуан
0:2
73' ГолЗахид Гайас
79' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
85' Желтая карточкаIlya Markovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marios Karas
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Нсуэ ЭмилиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
-
27 Ацили ОмерПолузащитник
-
15 Тухами АнуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
Ход матча
2'
0:1
48'
66'
73'
0:2
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Barboza II
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захид Гайас
|2
|0.5
|2.
|Саар Бен
|1
|0.25
|3.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Dening
|2
|0
|2.
|Diego Barboza II
|2
|0
|3.
|Балажиц Грегор
|1
|0
|4.
|Фелипе Жуан
|1
|0
|5.
|Удожи Чигозе
|1
|0
|6.
|Kelly Irep
|1
|0
|7.
|Ilya Markovski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Винсенти Томас
|2
|0
|2.
|Тухами Ануар
|2
|0
|3.
|Йенсен Майк
|1
|0
|4.
|Иоанну Николас
|1
|0
|5.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|6.
|Вилер Христос
|1
|0
|7.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|8.
|Сациас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эносис
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|АПОЭЛ
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: + = -Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия
Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:2 Эносис Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония
АПОЭЛ Последние 20 матчей: + = -Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Омония Базель 1:0 АПОЭЛ Пафос 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Базель АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина
Последние игры между собой
Эносис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
АПОЭЛ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Омония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|АЕК Ларнака
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Анортосис
|1:3
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Этникос Ахна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Эрмис Арадиппу
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Пафос
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|13.
|Кармиотисса
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Эносис
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.60
|1.03
|2.15
|1.65
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.84
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.17
|4.70
|1.05
|9.00
|1.11
|9.00
|9.30
|1.02
|3.72
|1.23
|—
|—
|2.99
|1.36
|—
|—
|2.06
|1.80
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.37
|2.84
|—
|—
|1.16
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.26
|3.06
|1.37
|2.51
|1.53
|1.93
|1.89
|1.92
|1.92
|1.59
|2.36
|1.28
|3.63
|1.58
|2.37
|1.45
|2.74
|1.71
|2.14
|1.50
|2.58
|1.15
|5.56
|—
|—
|—
|—