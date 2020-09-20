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Эносис
0:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
2' Гол
Захид Гайас
48' Желтая карточка
Тухами Ануар
66' Желтая карточка
Фелипе Жуан
0:2
73' Гол
Захид Гайас
79' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
85' Желтая карточка
Ilya Markovski
90'+3
Эносис
АПОЭЛ

Ход матча

2'
0:1
Захид Гайас
9'
 
Сьелис Христос
Вилер Христос
46'
Майсурадзе Ираклий
Loizos Kosma
 
48'
 
Тухами Ануар
60'
Emanuel Dening
Mauro Bellone
 
66'
Фелипе Жуан
 
71'
Балотелли Жонатан
Adrian Oscar Lucero
 
73'
0:2
Захид Гайас
74'
 
Ндонгаля Дьемерси
Ацили Омер
79'
 
Де Винсенти Томас
80'
 
Лундему Мариус
Захид Гайас
85'
Ilya Markovski
 

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Barboza II 1 0.25
АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захид Гайас 2 0.5
2. Саар Бен 1 0.25
3. Сантос Рафаэл II 1 0.25

Карточки

Эносис
# Игрок      
1. Emanuel Dening 2 0
2. Diego Barboza II 2 0
3. Балажиц Грегор 1 0
4. Фелипе Жуан 1 0
5. Удожи Чигозе 1 0
6. Kelly Irep 1 0
7. Ilya Markovski 1 0
АПОЭЛ
# Игрок      
1. Де Винсенти Томас 2 0
2. Тухами Ануар 2 0
3. Йенсен Майк 1 0
4. Иоанну Николас 1 0
5. Ндонгаля Дьемерси 1 0
6. Вилер Христос 1 0
7. Сантос Рафаэл II 1 0
8. Сациас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эносис 0 0 0 100% (1) 0 0
 АПОЭЛ 50% (2) 0 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: + = -
Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия
Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:2 Эносис Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония
АПОЭЛ Последние 20 матчей: + = -
Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Омония Базель 1:0 АПОЭЛ Пафос 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Базель АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина

Последние игры между собой

Эносис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
АПОЭЛ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
АПОЭЛ 4:0 Эносис Первый дивизион Эносис 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион Эносис 2:2 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:0 Эносис Кубок
Эносис 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Эносис Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:5 АПОЭЛ Первый дивизион Эносис 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Эносис Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:5 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3:1 4 3 1 0 11 - 2 10
2. АЕЛ Лимаcсол 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Омония 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Докса Катокопия 3 2 1 0 5 - 3 7
5. АЕК Ларнака 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Анортосис 1:3 4 2 1 1 6 - 5 7
7. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Олимпиакос Никосия 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Этникос Ахна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Эрмис Арадиппу 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Пафос 4 0 2 2 4 - 6 2
13. Кармиотисса 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Эносис 4 0 0 4 1 - 8 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 9'
    Вилер Христос уходит с поля. Сьелис Христос выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Захид Гайас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эносис 0:2 АПОЭЛ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
26.00 6.25 1.10
6.75 4.40 1.44
28.34 7.84 1.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.03 2.15 1.65 3.05 1.35 1.14 5.20 1.84 1.96 1.62 2.30 1.15 5.00 1.18 4.50 1.17 4.70 1.05 9.00 1.11 9.00
9.30 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.06 1.80 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50
3.91 1.26 3.06 1.37 2.51 1.53 1.93 1.89 1.92 1.92 1.59 2.36 1.28 3.63 1.58 2.37 1.45 2.74 1.71 2.14 1.50 2.58 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.12 1.72 1.72 2.05 1.16 4.90 1.10 6.25
3.20 1.32 2.09 1.69 1.50 2.48 1.21 4.10
3.28 1.35 2.71 1.47 2.14 1.74 1.68 2.21 1.57 2.41 1.32 3.29 1.75 2.09 1.47 2.67
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10 1.28 3.45
2.99 1.36 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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