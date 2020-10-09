Брагантино
0:2
Конец матча
Интернасьональ
0:1
17' ГолGalhardo Thiago
0:2
25' ГолGalhardo Thiago
29' Желтая карточкаРикардо Риллер
31' Желтая карточкаКуэста Виктор
68' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
71' Желтая карточкаЭдимар Куритиба
81' Желтая карточкаRodrigo I
85' Желтая карточкаКоррея Уйллиан
85' Красная карточкаThonny Anderson
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 ЛеандриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
-
-
24 Cesar Haydar
-
21 Luis Phelipe
-
28 Tomas Cuello
-
-
34 Weverson2
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Peglow
-
33 Gustavo1
-
-
20 Moises VII
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
17'
25'
29'
31'
35'
71'
81'
85'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alerrandro
|5
|0.36
|2.
|Claudinho III
|3
|0.21
|3.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.14
|4.
|Leo Ortiz
|2
|0.14
|5.
|Bruno Tubarao
|1
|0.07
|6.
|Raul González II
|1
|0.07
|7.
|Luis Phelipe
|1
|0.07
|8.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|9.
|Итало Хосе
|0
|0
|10.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|11.
|Matheus Jesus
|0
|0
|12.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|12 (4)
|0.86
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.21
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.07
|4.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.07
|5.
|Patrick I
|1
|0.07
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|0.07
|7.
|Moises VII
|0
|0
|8.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|9.
|Rodrigo I
|0
|0
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Matheus Jesus
|3
|0
|4.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|6.
|Claudinho III
|2
|0
|7.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|8.
|Morato
|0
|1
|9.
|Thonny Anderson
|0
|1
|10.
|Weverson2
|0
|1
|11.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|12.
|Силва Адерлан
|1
|0
|13.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|14.
|Кандидо Луан
|1
|0
|15.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|16.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|5
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|3.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|4.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|5.
|Jose Gabriel
|1
|1
|6.
|Д'Алессандро Андрес
|2
|0
|7.
|Marcelo Lomba
|2
|0
|8.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|9.
|Gustavo1
|2
|0
|10.
|Jussa
|2
|0
|11.
|William Pottker
|0
|1
|12.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|13.
|Моледо Родриго
|1
|0
|14.
|Энрике Педро
|1
|0
|15.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|16.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|17.
|Rodrigo I
|1
|0
|18.
|Марсело Родиней
|1
|0
|19.
|Moises VII
|1
|0
|20.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|21.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Интернасьональ
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио
Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|0
|4
|26 - 16
|27
|2.
|Интернасьональ
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|3.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|4.
|Сан-Паулу
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Палмейрас
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|14 - 11
|20
|10.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|13.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|14.
|Сеара
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|15.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|9
|3
|14 - 16
|15
|18.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|19.
|Брагантино
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|20.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.90
|1.10
|5.60
|1.12
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.98
|1.82
|1.71
|2.14
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.25
|3.80
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.05
|8.40
|1.14
|5.20
|0.00
|16.00
|1.02
|11.00
|7.20
|1.10
|5.75
|1.15
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.06
|9.20
|1.05
|10.25
|1.00
|19.75
|—
|—
|7.71
|1.10
|—
|—
|6.53
|1.12
|2.37
|1.61
|2.02
|1.85
|2.82
|1.45
|1.43
|2.90
|1.24
|4.17
|1.41
|2.98
|1.28
|3.77
|1.62
|2.36
|1.42
|2.92
|1.38
|3.13
|1.24
|4.14
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.06
|8.10
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.02
|11.00
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.31
|3.45
|—
|—
|1.07
|8.30
|1.05
|9.70
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.57
|2.02
|1.85
|1.56
|2.49
|1.36
|3.19
|1.75
|2.13
|1.46
|2.79
|1.17
|5.16
|1.27
|3.87
|1.14
|5.97
|—
|—