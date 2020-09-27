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КСМ Политехника Яссы
5:2
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
6' Гол
Andrei Istrate
1:1
8' Гол
Andrei Cristea1
15' Желтая карточка
Панцыру Ионуц
2:1
19' Гол
Juan Pablo Passaglia
3:1
22' Гол
Andrei Cristea1
36' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
38' Желтая карточка
Мирон Джордже
39' Желтая карточка
Andrei Cristea1
46' Желтая карточка
Буш Сержиу
4:1
52' Гол
Andrei Cristea1
4:2
60' Пенальти
Тэнасе Флорин
67' Желтая карточка
Калкан Андреас
5:2
71' Гол
Калкан Андреас
79' Желтая карточка
Олару Дариус
80' Красная карточка
Олару Дариус
81' Желтая карточка
Ванцо Флориано
85' Желтая карточка
Эначе Габриэль
89' Желтая карточка
Ionut Francisc Cristea
90'+3
1
Teodor
Axinte
19
Razvan
Onea
4
Михалаке
Мариус
3
Nikolaos
Baxevanos
22
Sorin
Busu
11
Ванцо
Флориано
86
Бреевелд
Никандро
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
90
Калкан
Андреас
1
Стратон
Кэтэлин
44
Эначе
Габриэль
40
Stefan
Cana
18
Соиледис
Арис
3
Панцыру
Ионуц
5
Симон
Габриэл
25
Перяну
Овидиу
89
Adrian
Sut
19
Петре
Адриан
31
Andrei
Istrate
37
Octavian
Popescu
КСМ Политехника Яссы
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 4 0.8
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.4
3. Платини Суареш 1 0.2
4. Калкан Андреас 1 0.2
5. Dzenan Zajmovic 1 0.2
6. Razvan Onea 1 0.2
7. Ванцо Флориано 0 0
8. Бреевелд Никандро 0 0
9. Sorin Busu 0 0
10. Ionut Francisc Cristea 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 5 1
2. Тэнасе Флорин 3 (1) 0.6
3. Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.2
4. Вынэ Йонуц 1 0.2
5. Andrei Istrate 1 0.2
6. Бузьюк Александру 0 0
7. Олару Дариус 0 0
8. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 2 1
2. Ванцо Флориано 3 0
3. Бреевелд Никандро 2 0
4. Ionut Francisc Cristea 2 0
5. Фрасинеску Козмин 1 0
6. Платини Суареш 1 0
7. Калкан Андреас 1 0
8. Razvan Onea 1 0
9. Andrei Cristea1 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Олару Дариус 1 1
2. Мирон Джордже 2 0
3. Панцыру Ионуц 2 0
4. Буш Сержиу 1 0
5. Эначе Габриэль 1 0
6. Коман Флоринел 1 0
7. Кристя Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 ФКСБ 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +8 =3 -9
УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ
ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:0 ФКСБ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 5 0 0 11 - 3 15
2. ЧФР Клуж 5 3 2 0 5 - 1 11
3. ФКСБ 5 3 0 2 12 - 7 9
4. КСМ Политехника Яссы 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ботошани 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Волунтари 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Газ-Метан Медиаш 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Академика Клинчени 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Сепси 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Динамо Бухарест 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Вииторул Констанца 5 1 2 2 7 - 10 5
14. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Арджеш 5 0 1 4 4 - 11 1
16. Астра 5 0 1 4 3 - 13 1
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