Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет ФКСБ

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Ionut Francisc Cristea совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Ванцо Флориано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Эначе Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ванцо Флориано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Безумный фол. Ванцо Флориано грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu

80' УДАЛЕНИЕ! - Олару Дариус удален за устное оскорбление в адрес судьи

79' Олару Дариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Удар от ворот произведет ФКСБ

79' Dzenan Zajmovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Отличные скиллы показывает Буш Сержиу , обводя своих соперников

76' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет ФКСБ

74' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Manuel De Iriondo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

73' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

72' Андрей Кристеа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Г О О О О Л - Калкан Андреас изменил счет на табло!

71' Отличные скиллы показывает Платини Суареш , обводя своих соперников

70' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Игрок из команды ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Буш Сержиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

67' Плохо сыграл Андрей Кристеа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Эначе Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Калкан Андреас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

66' Razvan Onea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

62' Плохо сыграл Manuel De Iriondo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Буш Сержиу из команды ФКСБ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

61' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ забивает с точки!

59' Голкипер мог бы сыграть и получше

58' Удар от ворот произведет ФКСБ

58' Платини Суареш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Nikolaos Baxevanos получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Nikolaos Baxevanos на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Juan Pablo Passaglia навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Буш Сержиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.