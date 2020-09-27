КСМ Политехника Яссы
5:2
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
ФКСБ
0:1
6' ГолAndrei Istrate
1:1
8' ГолAndrei Cristea1
15' Желтая карточкаПанцыру Ионуц
2:1
19' ГолJuan Pablo Passaglia
3:1
22' ГолAndrei Cristea1
36' Желтая карточкаБреевелд Никандро
38' Желтая карточкаМирон Джордже
39' Желтая карточкаAndrei Cristea1
46' Желтая карточкаБуш Сержиу
4:1
52' ГолAndrei Cristea1
4:2
60' ПенальтиТэнасе Флорин
67' Желтая карточкаКалкан Андреас
5:2
71' ГолКалкан Андреас
79' Желтая карточкаОлару Дариус
80' Красная карточкаОлару Дариус
81' Желтая карточкаВанцо Флориано
85' Желтая карточкаЭначе Габриэль
89' Желтая карточкаIonut Francisc Cristea
19
Razvan
Onea
22
Sorin
Busu
40
Stefan
Cana
89
Adrian
Sut
19
Петре
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
95 Ianos Brinza
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Stefan CanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Adrian SutПолузащитник
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
6'
0:1
8'
15'
19'
22'
3:1
38'
39'
46'
52'
60'
4:2
67'
71'
5:2
79'
80'
81'
85'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|4
|0.8
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.4
|3.
|Платини Суареш
|1
|0.2
|4.
|Калкан Андреас
|1
|0.2
|5.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.2
|6.
|Razvan Onea
|1
|0.2
|7.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|8.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|9.
|Sorin Busu
|0
|0
|10.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|5
|1
|2.
|Тэнасе Флорин
|3 (1)
|0.6
|3.
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.2
|4.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.2
|5.
|Andrei Istrate
|1
|0.2
|6.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|7.
|Олару Дариус
|0
|0
|8.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|2
|1
|2.
|Ванцо Флориано
|3
|0
|3.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|4.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|0
|5.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|6.
|Платини Суареш
|1
|0
|7.
|Калкан Андреас
|1
|0
|8.
|Razvan Onea
|1
|0
|9.
|Andrei Cristea1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олару Дариус
|1
|1
|2.
|Мирон Джордже
|2
|0
|3.
|Панцыру Ионуц
|2
|0
|4.
|Буш Сержиу
|1
|0
|5.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|6.
|Коман Флоринел
|1
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|ФКСБ
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +8 =3 -9УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =3 -6ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ
ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|ФКСБ
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|8.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|Астра
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1