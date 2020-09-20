Хьюстон Динамо
2:2
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Миннесота Юнайтед
0:1
11' ГолМолино Кевин
0:1
18' Не забитый пенальтиКинтеро Дарвин
40' Желтая карточкаТойе Мейсон
44' Желтая карточкаВера Матиас
0:2
45' ГолЛод Робин
1:2
58' ГолКинтеро Дарвин
67' Желтая карточкаСтруна Альяж
2:2
69' ГолФигероа Мэйнор
77' Желтая карточкаРодригес Мемо
81' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
88' Красная карточкаГрегуш Ян
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
23
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
11'
0:1
18'
0:1
40'
44'
45'
0:2
58'
1:2
67'
69'
2:2
77'
81'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|5
|0.5
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.4
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.3
|4.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.2
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.2
|6.
|Хансен Николай
|1
|0.1
|7.
|Фигероа Мэйнор
|1
|0.1
|8.
|Манотас Мауро
|1
|0.1
|9.
|Серен Дарвин
|0
|0
|10.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|4 (1)
|0.4
|2.
|Лод Робин
|3
|0.3
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.2
|4.
|Дотсон Хассани
|1
|0.1
|5.
|Хейс Джекори
|1
|0.1
|6.
|Тойе Мейсон
|1
|0.1
|7.
|Гаспер Чейз
|1
|0.1
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Мемо
|4
|0
|2.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|3.
|Струна Альяж
|3
|0
|4.
|Вера Матиас
|3
|0
|5.
|Боньек Оскар
|3
|0
|6.
|Элис Альберт
|1
|1
|7.
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|9.
|Серен Дарвин
|1
|0
|10.
|Ariel Lassiter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|2.
|Аха Хосе
|4
|0
|3.
|Гаспер Чейз
|3
|0
|4.
|Грегуш Ян
|1
|1
|5.
|Метанир Ромен
|1
|1
|6.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|7.
|Лод Робин
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|11.
|Хакон Томас
|1
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|Миннесота Юнайтед
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|12.00
|1.01
|4.40
|1.20
|5.10
|1.14
|2.10
|1.73
|2.11
|1.73
|1.84
|1.96
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.12
|5.70
|—
|—
|1.12
|5.55
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.60
|1.15
|4.55
|1.21
|2.70
|1.52
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|5.18
|1.16
|4.25
|1.22
|2.55
|1.51
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.18
|—
|—
|1.26
|3.83
|—
|—
|1.12
|6.17
|—
|—
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|12.42
|—
|—
|—
|—
|5.67
|1.16
|—
|—
|5.71
|1.16
|2.40
|1.62
|2.58
|1.54
|2.78
|1.47
|2.22
|1.70
|1.94
|1.94
|1.63
|2.36
|1.47
|2.79
|2.49
|1.57
|2.07
|1.81
|1.64
|2.34
|1.43
|2.94
|1.32
|3.53
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.27
|3.65
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.64
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.74
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.32
|1.36
|2.65
|1.52
|1.96
|1.93
|1.76
|2.15
|1.46
|2.81
|1.18
|5.26
|1.59
|2.45
|1.42
|2.98
|—
|—
|—
|—