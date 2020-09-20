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Хьюстон Динамо
2:2
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
11' Гол
Молино Кевин
0:1
18' Не забитый пенальти
Кинтеро Дарвин
40' Желтая карточка
Тойе Мейсон
44' Желтая карточка
Вера Матиас
0:2
45' Гол
Лод Робин
1:2
58' Гол
Кинтеро Дарвин
67' Желтая карточка
Струна Альяж
2:2
69' Гол
Фигероа Мэйнор
77' Желтая карточка
Родригес Мемо
81' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
88' Красная карточка
Грегуш Ян
90'+6
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
11
Ariel
Lassiter
9
Манотас
Мауро
23
Кинтеро
Дарвин
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
23
Тойе
Мейсон
Хьюстон Динамо
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Молино Кевин
(Грегуш Ян)
18'
Кинтеро Дарвин
0:1
40'
 
Тойе Мейсон
44'
Вера Матиас
 
45'
0:2
Лод Робин
46'
 
Аха Хосе
Дибасси Бакай
58'
Кинтеро Дарвин
1:2
62'
 
Хэрстон Марлон
Тойе Мейсон
67'
Струна Альяж
 
69'
Фигероа Мэйнор
2:2
77'
Хансен Николай
Манотас Мауро
 
77'
Родригес Мемо
 
80'
Лемуан Никколо
Родригес Мемо
 
81'
 
Боксолл Михаэл
86'
 
Шёнфельд Аарон
Молино Кевин
88'
 
Грегуш Ян
90'
Мартинес Томас
Ariel Lassiter
 
90'
Кристиан Рамирез
Серен Дарвин
 
90'
 
Хейс Джекори
Emanuel Reynoso2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 5 0.5
2. Элис Альберт 4 (1) 0.4
3. Родригес Мемо 3 0.3
4. Кристиан Рамирез 2 0.2
5. Ariel Lassiter 2 0.2
6. Хансен Николай 1 0.1
7. Фигероа Мэйнор 1 0.1
8. Манотас Мауро 1 0.1
9. Серен Дарвин 0 0
10. Валентин Зарек 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 4 (1) 0.4
2. Лод Робин 3 0.3
3. Финлей Итан 2 0.2
4. Дотсон Хассани 1 0.1
5. Хейс Джекори 1 0.1
6. Тойе Мейсон 1 0.1
7. Гаспер Чейз 1 0.1
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Родригес Мемо 4 0
2. Фигероа Мэйнор 3 0
3. Струна Альяж 3 0
4. Вера Матиас 3 0
5. Боньек Оскар 3 0
6. Элис Альберт 1 1
7. Кинтеро Дарвин 2 0
8. Заибо Вильфред 1 0
9. Серен Дарвин 1 0
10. Ariel Lassiter 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Боксолл Михаэл 4 0
2. Аха Хосе 4 0
3. Гаспер Чейз 3 0
4. Грегуш Ян 1 1
5. Метанир Ромен 1 1
6. Алонсо Освальдо 2 0
7. Лод Робин 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Тойе Мейсон 1 0
11. Хакон Томас 1 0
12. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 10.53% (2)
 Миннесота Юнайтед 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Вера Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Тойе Мейсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кинтеро Дарвин пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Молино Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.20 3.30 1.57
2.00 4.00 3.38
2.03 3.80 3.34
2.93 2.02 4.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 12.00 1.01 4.40 1.20 5.10 1.14 2.10 1.73 2.11 1.73 1.84 1.96 3.30 1.30 1.37 3.10 1.50 2.48 1.12 5.70 1.12 5.55 1.03 10.50 1.02 11.00
17.25 1.01 16.00 1.01 5.60 1.15 4.55 1.21 2.70 1.52 2.09 1.76 1.67 2.23 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.30
11.89 1.03 10.70 1.04 5.18 1.16 4.25 1.22 2.55 1.51 2.03 1.78 1.64 2.25 1.35 3.18 1.26 3.83 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 12.42
5.67 1.16 5.71 1.16 2.40 1.62 2.58 1.54 2.78 1.47 2.22 1.70 1.94 1.94 1.63 2.36 1.47 2.79 2.49 1.57 2.07 1.81 1.64 2.34 1.43 2.94 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.50 1.49 1.97 1.77 1.27 3.65 1.15 5.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.65 1.28 2.55 1.51 1.66 2.21 1.27 3.74 1.18 4.82 1.05 9.74 1.04 10.70
3.32 1.36 2.65 1.52 1.96 1.93 1.76 2.15 1.46 2.81 1.18 5.26 1.59 2.45 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 2.75
1.51 2.55
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
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