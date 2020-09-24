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Лос-Анджелес
6:0
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
2' Гол
Якович Деян
2:0
5' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
3:0
12' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
4:0
14' Гол в свои ворота
Веселинович Ранко
27' Желтая карточка
Бальдисимо Майкл
5:0
33' Гол
Росси Диего
6:0
68' Гол в свои ворота
Роуз Энди
83' Желтая карточка
Харви Джордан
90'+3
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
1
Мередит
Брайан
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
13
Корнелиус
Дерек
3
Гутьеррес
Кристиан
19
Бикел
Жаниу
55
Бальдисимо
Майкл
14
Бейр
Телониус
7
Милинкович
Давид
11
Дахоме
Кристиан
9
Кавальини
Лукас
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
4-2-3-1

Ход матча

2'
Якович Деян
(Родригес Брайан II)
1:0
5'
Райт-Филлипс Брэдли
2:0
12'
Райт-Филлипс Брэдли
3:0
14'
Веселинович Ранко
4:0
23'
 
Овусу Леонард
Бейр Телониус
27'
 
Бальдисимо Майкл
33'
Росси Диего
(Кайе Марк-Энтони)
5:0
46'
 
Роуз Энди
Милинкович Давид
46'
 
Годой Эрик
Веселинович Ранко
56'
Эль-Мунир Мохаммед
Паласиос Диего
 
56'
Хинелья Франсиско
Кайе Марк-Энтони
 
57'
Мусовски Дэниел
Райт-Филлипс Брэдли
 
57'
Харви Джордан
Якович Деян
 
57'
 
Монтеро Фреди
Дахоме Кристиан
67'
 
Меткалф Патрик
Бикел Жаниу
68'
Роуз Энди
6:0
72'
Дюк Брайс
Атуэста Эдуард
 
83'
Харви Джордан
 

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 10 (1) 0.91
2. Райт-Филлипс Брэдли 7 0.64
3. Кайе Марк-Энтони 2 0.18
4. Мусовски Дэниел 2 0.18
5. Родригес Брайан II 1 0.09
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.09
7. Якович Деян 1 0.09
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.09
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Блессинг Латиф 0 0
11. Найяр Энди 0 0
12. Атуэста Эдуард 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 3 0.27
2. Монтеро Фреди 2 (1) 0.18
3. Кавальини Лукас 2 0.18
4. Милинкович Давид 1 0.09
5. Аднан Али 1 0.09
6. Рейна Йорди 1 0.09
7. Нервински Джейк 1 0.09
8. Бейр Телониус 1 0.09
9. Бальдисимо Майкл 1 0.09
10. Роуз Энди 0 0
11. Ин-Бём Хван 0 0
12. Овусу Леонард 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Якович Деян 1 0
8. Найяр Энди 1 0
9. Сисниего Пабло 1 0
10. Паласиос Диего 1 0
11. Эль-Мунир Мохаммед 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 3 1
2. Бальдисимо Майкл 3 0
3. Аднан Али 2 0
4. Хмири Яссер 2 0
5. Хасал Томас 2 0
6. Монтеро Фреди 1 0
7. Тейберт Расселл 1 0
8. Роуз Энди 1 0
9. Рейна Йорди 1 0
10. Бикел Жаниу 1 0
11. Дахоме Кристиан 1 0
12. Корнелиус Дерек 1 0
13. Веселинович Ранко 1 0
14. Рапосо Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 16% (4) 8% (2) 28% (7) 12% (3) 20% (5) 16% (4)
 Ванкувер Уайткэпс 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Michael Baldisimo получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Бейр Телониус уходит с поля. Leonard Owusu выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Веселинович Ранко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Райт-Филлипс Брэдли бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Райт-Филлипс Брэдли бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Якович Деян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.13 8.50 14.00
1.13 8.20 14.00
1.14 8.90 17.00
1.24 6.84 10.31
1.14 9.68 17.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 11.5
10.00 1.03 8.50 1.05 4.70 1.17 3.80 1.23 2.55 1.47 2.04 1.78 2.10 1.74 1.87 1.93 1.72 2.05 1.42 2.75 3.90 1.23 1.16 4.80 1.68 2.11 1.05 8.50 1.18 4.50 1.03 10.00 1.07 7.50 1.03 10.00 1.01 12.60
9.60 1.06 9.40 1.06 4.70 1.20 3.84 1.27 2.43 1.57 1.99 1.84 1.72 2.24 1.45 2.79 1.35 3.26 1.15 5.75 1.15 5.60 1.06 9.30
5.60 1.09 3.37 1.31 2.78 1.45 2.04 1.82 1.65 2.29 1.45 2.78 1.22 3.97 1.17 4.42 1.15 4.61 1.12 5.00
5.04 1.19 2.59 1.54 2.66 1.51 2.41 1.61 2.15 1.75 1.91 1.97 1.74 2.17 1.58 2.47 3.09 1.40 2.58 1.54 2.06 1.82 1.67 2.28 1.49 2.74 2.72 1.49 2.30 1.66 1.91 1.97 1.11 7.14 1.50 2.68 1.51 2.66 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
6.00 1.10 3.35 1.30 2.20 1.62 1.61 2.23 1.38 2.90 3.45 1.28 1.38 2.90 1.02 11.00
5.60 1.14 4.25 1.22 2.11 1.73 1.59 2.36 1.36 3.04
4.33 1.18 3.27 1.33 1.92 1.94 1.41 2.92 1.25 3.75 1.13 4.87 1.09 5.60
4.14 1.26 2.81 1.47 2.21 1.71 1.93 1.96 1.61 2.41 1.45 2.86 3.18 1.38 2.60 1.53 2.03 1.85 1.62 2.39 1.43 2.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.35 2.30 1.58 1.70 2.08
6.45 1.11 2.95 1.40 2.09 1.75 1.61 2.31 1.36 3.12 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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