Лос-Анджелес
6:0
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Ванкувер Уайткэпс
1:0
2' ГолЯкович Деян
2:0
5' ГолРайт-Филлипс Брэдли
3:0
12' ГолРайт-Филлипс Брэдли
4:0
14' Гол в свои воротаВеселинович Ранко
27' Желтая карточкаБальдисимо Майкл
5:0
33' ГолРосси Диего
6:0
68' Гол в свои воротаРоуз Энди
83' Желтая карточкаХарви Джордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Перес ЭдриенНападающий
- Нападающий
-
28 Tony Leone
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
53 Аднан АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
2'
5'
12'
14'
27'
33'
5:0
68'
6:0
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|10 (1)
|0.91
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|7
|0.64
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.18
|4.
|Мусовски Дэниел
|2
|0.18
|5.
|Родригес Брайан II
|1
|0.09
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.09
|7.
|Якович Деян
|1
|0.09
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.09
|9.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|10.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|11.
|Найяр Энди
|0
|0
|12.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|3
|0.27
|2.
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.18
|3.
|Кавальини Лукас
|2
|0.18
|4.
|Милинкович Давид
|1
|0.09
|5.
|Аднан Али
|1
|0.09
|6.
|Рейна Йорди
|1
|0.09
|7.
|Нервински Джейк
|1
|0.09
|8.
|Бейр Телониус
|1
|0.09
|9.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.09
|10.
|Роуз Энди
|0
|0
|11.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|12.
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|2.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|3.
|Харви Джордан
|2
|0
|4.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|5.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|6.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|7.
|Якович Деян
|1
|0
|8.
|Найяр Энди
|1
|0
|9.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|10.
|Паласиос Диего
|1
|0
|11.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|3
|1
|2.
|Бальдисимо Майкл
|3
|0
|3.
|Аднан Али
|2
|0
|4.
|Хмири Яссер
|2
|0
|5.
|Хасал Томас
|2
|0
|6.
|Монтеро Фреди
|1
|0
|7.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|8.
|Роуз Энди
|1
|0
|9.
|Рейна Йорди
|1
|0
|10.
|Бикел Жаниу
|1
|0
|11.
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|12.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|13.
|Веселинович Ранко
|1
|0
|14.
|Рапосо Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|16% (4)
|8% (2)
|28% (7)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|Ванкувер Уайткэпс
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|7.75
|7.75
|8
|8
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|10.5
|10.5
|11.5
|11.5
|10.00
|1.03
|8.50
|1.05
|4.70
|1.17
|3.80
|1.23
|—
|—
|2.55
|1.47
|2.04
|1.78
|2.10
|1.74
|1.87
|1.93
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.75
|3.90
|1.23
|—
|—
|1.16
|4.80
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.07
|7.50
|1.03
|10.00
|1.01
|12.60
|9.60
|1.06
|9.40
|1.06
|4.70
|1.20
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.43
|1.57
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.15
|5.75
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.06
|9.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.60
|1.09
|3.37
|1.31
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.04
|1.82
|—
|—
|1.65
|2.29
|—
|—
|1.45
|2.78
|—
|—
|1.22
|3.97
|1.17
|4.42
|—
|—
|1.15
|4.61
|—
|—
|1.12
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.04
|1.19
|—
|—
|2.59
|1.54
|2.66
|1.51
|2.41
|1.61
|2.15
|1.75
|1.91
|1.97
|1.74
|2.17
|1.58
|2.47
|—
|—
|3.09
|1.40
|2.58
|1.54
|2.06
|1.82
|1.67
|2.28
|1.49
|2.74
|2.72
|1.49
|2.30
|1.66
|1.91
|1.97
|1.11
|7.14
|1.50
|2.68
|1.51
|2.66
|1.23
|4.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.00
|1.10
|3.35
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.61
|2.23
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.02
|11.00
|5.60
|1.14
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.36
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.33
|1.18
|3.27
|1.33
|—
|—
|1.92
|1.94
|—
|—
|1.41
|2.92
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.13
|4.87
|1.09
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.14
|1.26
|2.81
|1.47
|2.21
|1.71
|1.93
|1.96
|1.61
|2.41
|1.45
|2.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.38
|2.60
|1.53
|2.03
|1.85
|1.62
|2.39
|1.43
|2.92
|—
|—