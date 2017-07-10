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Стадион: Спарта
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Состав команд
Италия (жен) 4-4-2
- Основной состав
- 1 Джулиани Лаура Вратарь
- 3 Гама Сара Защитник
- 2 Сальваи Сесилия Защитник
- 5 Линари Елена Защитник
- 13 Бартоли Элиза Защитник
- 7 Гуаньи Алия Полузащитник
- 20 Черноя Валентина Полузащитник
- 4 Стракки Даниэла Полузащитник
- 11 Бонансея Барбара Полузащитник
- 23 Джирелли Кристиана Нападающий
- 18 Сабатино Даниэла Нападающий
- Главный тренер: Кабрини Антонио
Россия (жен) 4-5-1
- Основной состав
- 21 Гриченко Юлия Вратарь
- 3 Кожникова Анна Защитник
- 8 Макаренко Дарья Защитник
- 13 Беломытцева Анна Защитник
- 18 Зиястинова Эльвира Защитник
- 17 Пантюхина Екатерина Полузащитник
- 20 Черномырдина Маргарита Полузащитник
- 9 Чоловяга Анна Полузащитник
- 15 Данилова Елена Полузащитник
- 11 Сочнева Екатерина Полузащитник
- 6 Карпова Надежда Нападающий
- Главный тренер: Фомина Елена
Предыдущие игры
Италия (жен) (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 07.04.2017 Англия (жен) 1:1 Италия (жен) ТМС
- 16.09.2016 Северная Ирландия (жен) 0:3 Италия (жен) Е2ОМ
- 07.06.2016 Грузия (жен) 0:7 Италия (жен) Е2ОМ
- 12.04.2016 Италия (жен) 3:1 Северная Ирландия (жен) Е2ОМ
- 09.04.2016 Швейцария (жен) 2:1 Италия (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Чехия (жен) 0:3 Италия (жен) Е2ОМ
- 24.10.2015 Италия (жен) 0:3 Швейцария (жен) Е2ОМ
- 11.03.2015 Италия (жен) 2:3 Мексика (жен) Р
- 09.03.2015 Италия (жен) 0:1 Канада (жен) Р
- 07.03.2015 Германия (жен) 4:0 Италия (жен) ТМ(1Л
- 06.03.2015 Италия (жен) 3:2 Шотладния (жен) Р
- 05.03.2015 Англия (жен) 3:1 Италия (жен) ТМ(1Л
- 04.03.2015 Южная Корея (жен) 1:2 Италия (жен) Р
- 12.03.2014 Италия (жен) 2:5 Австралия (жен) ММ
- 10.03.2014 Италия (жен) 1:1 Финляндия (жен) ММ
- 07.03.2014 Италия (жен) 1:3 Канада (жен) ММ
- 05.03.2014 Англия (жен) 2:0 Италия (жен) ММ
- 13.03.2013 Южная Корея (жен) 0:1 Италия (жен) ММ
- 11.03.2013 Италия (жен) 1:2 Шотладния (жен) ММ
- 08.03.2013 Италия (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) ММ
Россия (жен) (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 09.04.2017 США (жен) 5:1 Россия (жен) ТМС
- 07.04.2017 США (жен) 4:0 Россия (жен) ТМС
- 08.03.2017 Швеция (жен) 4:0 Россия (жен) КА(
- 06.03.2017 Россия (жен) 1:6 Дания (жен) КА(
- 03.03.2017 Россия (жен) 1:2 Канада (жен) КА(
- 01.03.2017 Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) КА(
- 16.09.2016 Россия (жен) 0:4 Германия (жен) Е2ОМ
- 06.06.2016 Хорватия (жен) 0:3 Россия (жен) Е2ОМ
- 02.06.2016 Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Е2ОМ
- 12.04.2016 Россия (жен) 3:3 Венгрия (жен) Е2ОМ
- 29.11.2015 Венгрия (жен) 0:1 Россия (жен) Е2ОМ
- 25.11.2015 Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Е2ОМ
- 22.10.2015 Германия (жен) 2:0 Россия (жен) Е2ОМ
- 10.03.2014 Австрия (жен) 3:2 Россия (жен) ММ
- 07.03.2014 Португалия (жен) 1:3 Россия (жен) ММ
- 05.03.2014 Россия (жен) 1:2 КНДР (жен) ММ
- 05.07.2013 Норвегия (жен) 2:3 Россия (жен) ММ
- 11.07.2012 Франция (жен) 3:0 Россия (жен) ММ
- 04.04.2012 Россия (жен) 0:2 Италия (жен) Е2(
- 31.03.2012 Россия (жен) 8:0 Македония (жен) Е2(
Последние игры между собой
Италия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.04.2012 Россия (жен) 0:2 Италия (жен) ЕВРО-2012 (женщины)
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия (жен) - Россия (жен), который состоится 17.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия (жен) - Россия (жен), который состоится 17.07.2017.
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Прогнозы на матч Италия (жен) - Россия (жен)
Италия (жен)
76.9% (90)
Ничья:
11.1% (13)
Россия (жен)
12% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Италия (жен):
38.5% (45)
2:0 Италия (жен):
19.7% (23)
1:1 Ничья:
10.3% (12)
3:1 Италия (жен):
7.7% (9)
1:0 Италия (жен):
7.7% (9)
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Немецкие футболистки выигрывали на европейских первенствах в 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 и 2013 годах.
А вот кто реальную конкуренцию сборной Германии вполне способен составить, так это конечно же Франция...