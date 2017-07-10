  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы
  5. Женщины
  6. Группа B
2017
Стадион:
Италия (жен)
 
Позже
Россия (жен)
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия (жен) - Россия (жен), который состоится 17.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Италия (жен) - Россия (жен)
Италия (жен)
76.9% (90)
Ничья:
11.1% (13)
Россия (жен)
12% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия (жен):
38.5% (45)
Италия (жен):
19.7% (23)
Ничья:
10.3% (12)
Италия (жен):
7.7% (9)
Италия (жен):
7.7% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация