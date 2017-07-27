Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
Конец матча
40' Желтая карточкаGemma Fay
1:0
42' ГолCaroline Weir
44' Желтая карточкаFrankie Brown
54' Желтая карточкаLeila Ouahabi
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
92'
Irene Paredes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Marta Corredera наказан за толчок Erin Cuthbert
92'
После дальнего удара, который нанес Marta Corredera мяч отбит вратарем
92'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
90'
89'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
89'
Ifeoma Dieke выбил мяч на угловой.
89'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Maria Paz Vilas бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
89'
88'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Barbara Latorre из команды Испания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Barbara Latorre из команды Испания (Ж) устремляется вперед с мячом.
87'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
87'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) бьет головой мимо ворот
87'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Irene Paredes из команды Испания (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Fiona Brown.
86'
86'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж). Это Lana Clelland заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
85'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
84'
Maria Paz Vilas бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
84'
Fiona Brown нарушает правила. Irene Paredes пострадал
84'
Lana Clelland выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Fiona Brown нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игроки ФК "Шотландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
82'
81'
После дальнего удара, который нанес Эванс Лиза мяч отбит вратарем
81'
Lana Clelland нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
80'
Maria Paz Vilas заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
80'
Alexia Putellas имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
80'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
79'
Leanne Crichton нарушает правила. Irene Paredes пострадал
79'
Тактическая замена. Mariona Caldentey уходит с поля и его заменяет Barbara Latorre
79'
Lana Clelland наказан за толчок Vicky Losada
79'
Frankie Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
78'
Gemma Fay вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает неудачный навес.
77'
77'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
77'
Rachel Corsie выбил мяч на угловой.
77'
76'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
74'
Marta Torrejon нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
74'
Ifeoma Dieke выбил мяч на угловой.
74'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
73'
Тактическая замена. Joanne Love уходит с поля и его заменяет Fiona Brown
73'
Vicky Losada бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
70'
Amanda Sampedro отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) делает навес
70'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
70'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
70'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) делает навес
70'
Caroline Weir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Vicky Losada навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Erin Cuthbert из команды Шотландия (Ж). Это Marta Corredera заработал фол.
68'
68'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
65'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Silvia Meseguer попадает в перекладину. Какой шанс!
64'
64'
64'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
63'
Gemma Fay неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
63'
62'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Silvia Meseguer заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
61'
Lana Clelland отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Lana Clelland нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Andrea Pereira ошибается в защите.
61'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
60'
Rachel Corsie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Vicky Losada нарушает правила. Caroline Weir пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
59'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
59'
Maria Paz Vilas отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
58'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
58'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
58'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
57'
Amanda Sampedro нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) делает передачу одноклубнику.
56'
Тактическая замена. Leila Ouahabi уходит с поля и его заменяет Marta Corredera
56'
Lana Clelland наказан за толчок Vicky Losada
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
55'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Leila Ouahabi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж). Это Erin Cuthbert заработал фол.
54'
Leila Ouahabi ошибается в защите.
53'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
Frankie Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
52'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
51'
Leanne Crichton имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
51'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Vicky Losada совершает грубый фол. Frankie Brown был жертвой
49'
Maria Paz Vilas нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Erin Cuthbert выбил мяч на угловой.
48'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Leanne Ross уходит с поля и его заменяет Lana Clelland
46'
Тактическая замена. Jennifer Hermoso уходит с поля и его заменяет Maria Paz Vilas
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Vicky Losada из команды Испания (Ж). Это Joanne Love заработал фол.
44'
Frankie Brown получает желтую карточку.
44'
Frankie Brown из команды Шотландия (Ж). Это Alexia Putellas заработал фол.
43'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж). Это Cloe Arthur заработал фол.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Caroline Weir!
42'
Sandra Panos ошибается в защите.
42'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
41'
Marta Torrejon бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
40'
Gemma Fay получает желтую карточку.
40'
Gemma Fay коснулся мяча рукой.
39'
Andrea Pereira выбил мяч подальше от ворот.
38'
Vicky Losada пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
36'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) наносит неточный удар с лета
36'
36'
Irene Paredes имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
36'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
35'
Jennifer Hermoso имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
35'
35'
Игрок команды Шотландия (Ж) делает подачу своему товарищу по команде.
35'
Игрок команды Шотландия (Ж) делает подачу своему товарищу по команде.
35'
Игрок команды Шотландия (Ж) делает подачу своему товарищу по команде.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
35'
Cloe Arthur сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
35'
Leanne Ross выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
34'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игрок из команды Шотландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Cloe Arthur из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Mariona Caldentey заработал фол.
32'
Sandra Panos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Leanne Ross из команды Шотландия (Ж) делает навес
31'
Erin Cuthbert из команды Шотландия (Ж) в офсайде
31'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) делает передачу за спину защитников.
30'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
29'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) в офсайде
28'
28'
27'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Vicky Losada выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Andrea Pereira из команды Испания (Ж) делает подножку. Erin Cuthbert заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
25'
Leila Ouahabi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
24'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
23'
Amanda Sampedro отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) делает пас партнеру.
22'
22'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
21'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
18'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
18'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
После дальнего удара, который нанес Silvia Meseguer мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
14'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Mariona Caldentey нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Caroline Weir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
11'
Frankie Brown выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
10'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Joanne Love совершает грубый фол. Jennifer Hermoso был жертвой
7'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Erin Cuthbert из команды Шотландия (Ж) в офсайде
6'
Caroline Weir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
6'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
6'
Frankie Brown выбил мяч на угловой.
5'
Marta Torrejon отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Frankie Brown из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Alexia Putellas заработал фол.
4'
3'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Erin Cuthbert из команды Шотландия (Ж) в офсайде
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шотландия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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