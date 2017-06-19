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Стадион: Бранн Зрители: 10531
1:0
21' ГолБраатен Даниэль
2:0
39' ГолАмин Нури
3:0
42' ГолBismark Acosta
48' Желтая карточкаМоэ Йеппе
4:0
65' Гол в свои воротаБа Эль-Хаджи
5:0
88' ГолВега Дейвер
|
21'
1:0
39'
2:0
42'
3:0
48'
65'
4:0
88'
5:0
Состав команд
33
Амин
Нури
10
Орлов
Якоб
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
99
Квоеме
Охи
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Bismark Acosta Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alex Horwath Вратарь
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 5 Jonas Groenner Защитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 9 Скаанес Каспер
- 18 Азар Карадас
- 11 Steffen Lie Skaalevik
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 8 Ба Эль-Хаджи Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сандху Гурприт Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 20 Нимели Алекс Нападающий
- 25 Hugo Vetlesen
- 30 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг С
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 04.03.2017 Осане 1:2 Бранн ТМК
- 25.02.2017 Мальмё 2:1 Бранн ТМК
- 13.02.2017 Бранн 0:0 Согндаль ТМК
- 08.02.2017 Лас-Пальмас-2 0:1 Бранн ТМК
Стабек (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 26.03.2017 Мьёндален 0:3 Стабек ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 07.03.2017 Стабек 3:3 Стрёммен ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
- 12.02.2017 Аустрия Люстенау 0:2 Стабек ТМК
- 02.02.2017 Стабек 2:0 Конгсвингер ТМК
- 28.01.2017 Берум 1:2 Стабек ТМК
Последние игры между собой
Бранн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
- 17.07.2016 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2016 Бранн 1:0 Стабек Типпелиген
- 18.07.2014 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 06.04.2014 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 06.08.2012 Стабек 0:4 Бранн Типпелига
- 30.06.2012 Стабек 1:2 Бранн Типпелига
- 17.03.2012 Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 21.08.2011 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 03.07.2011 Бранн 2:1 Стабек Типпелиген
- 18.07.2010 Бранн 2:2 Стабек Типпелиген
- 09.05.2010 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 29.06.2009 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 22.03.2009 Бранн 1:1 Стабек Типпелиген
- 19.10.2008 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 19.04.2008 Стабек 3:0 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|7
|4
|2
|29 - 10
|25
|2.
|Русенборг
|13
|7
|4
|2
|19 - 9
|25
|3.
|Сарпсборг-08
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|4.
|Одд
|13
|6
|3
|4
|11 - 11
|21
|5.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|6.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|7.
|Волеренга
|13
|5
|3
|5
|18 - 19
|18
|8.
|Хёугесунн
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|9.
|Стабек
|13
|5
|3
|5
|19 - 23
|18
|10.
|Лиллестрём
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|11.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|12.
|Согндаль
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|14.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|15.
|Тромсё
|13
|3
|4
|6
|15 - 24
|13
|16.
|Викинг
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вега Дейвер.
82'
Стабек производит замену. Tortol Lumanza Lembi уходит, и Hugo Vetlesen заменяет его
74'
Бранн производит замену. Орлов Якоб уходит, и Steffen Lie Skaalevik заменяет его
68'
Бранн производит замену. Соренсен Гилли уходит, и Вега Дейвер заменяет его
65'
Бранн производит замену. Бармен Кристоффер уходит, и Скаанес Каспер заменяет его
65'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ба Эль-Хаджи отправил мяч в свои ворота.
63'
Стабек производит замену. Ханше-Ольсен Андреас уходит, и Гранли Даниэль заменяет его
54'
Стабек производит замену. Нджиэ Мусса уходит, и Нимели Алекс заменяет его
48'
Моэ Йеппе получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бисмарк Эванс Акоста.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Амин Нури.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браатен Даниэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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