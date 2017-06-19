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2017
Стадион: Зрители: 10531
Бранн
5:0
Конец матча
Стабек
0'
1:0
21' Гол
Браатен Даниэль
2:0
39' Гол
Амин Нури
3:0
42' Гол
Bismark Acosta
48' Желтая карточка
Моэ Йеппе
4:0
65' Гол в свои ворота
Ба Эль-Хаджи
5:0
88' Гол
Вега Дейвер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вега Дейвер.
82'
Стабек производит замену. Tortol Lumanza Lembi уходит, и Hugo Vetlesen заменяет его
74'
Бранн производит замену. Орлов Якоб уходит, и Steffen Lie Skaalevik заменяет его
68'
Бранн производит замену. Соренсен Гилли уходит, и Вега Дейвер заменяет его
65'
Бранн производит замену. Бармен Кристоффер уходит, и Скаанес Каспер заменяет его

Описание гола
65'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ба Эль-Хаджи отправил мяч в свои ворота.
63'
Стабек производит замену. Ханше-Ольсен Андреас уходит, и Гранли Даниэль заменяет его
54'
Стабек производит замену. Нджиэ Мусса уходит, и Нимели Алекс заменяет его
Желтая карточка
48'
Моэ Йеппе получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бисмарк Эванс Акоста.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Амин Нури.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браатен Даниэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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