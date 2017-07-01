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Стадион:
Гуанчжоу Фули
3:4
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
22' Желтая карточка
Лей Чен
0:1
45' Гол
Кардек Алан
1:1
57' Гол
Захави Эран
1:2
67' Гол
Qing Wu
1:3
72' Гол
Fernandinho V
75' Желтая карточка
Chugui Ye
80' Желтая карточка
Jin Feng
2:3
81' Гол
Захави Эран
2:4
83' Гол
Jin Feng
85' Желтая карточка
Xiaofei Deng
3:4
88' Гол
Miao Tang II
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
94'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
94'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
94'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
92'
Fernando Conceicao возвращается на поле, всё в порядке.
92'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Пэн Синли получил травму и заменен. Yongzhe Cui выходит на поле.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Офсайд
90'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде в офсайде
90'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Fernando Conceicao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
90'
Fernando Conceicao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Miao Tang!
88'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
88'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Baixu Xiang из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
85'
Денг Ксяофей получил жёлтую карточку за затяжку времени.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
85'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
85'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
83'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jin Feng записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
81'
ГОООООЛ - Захави Эран из команды Чангша Гинде забивает из-за штрафной площади
81'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
81'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Jin Feng получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
80'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Miao Tang заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Miao Tang наказан за толчок Кардек Алан
78'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
78'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
77'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Желтая карточка
75'
Chugui Ye - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде. Это Fernando Conceicao заработал фол.
75'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
75'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
75'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Baixu Xiang
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Fernando Conceicao!
72'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
72'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
72'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Ксяо Жи уходит с поля и его заменяет Chao Zeng
Фол, нарушение
71'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Чжипэн Цзян.
70'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
70'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
69'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
68'
Chugui Ye бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Jin Feng
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ву Ксинг!
67'
Junior Urso сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Huan Liu заработал фол.
66'
Fernando Conceicao попадает в перекладину. Какой шанс!
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
65'
Miao Tang из команды Чангша Гинде сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Chugui Ye не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
65'
Fernando Conceicao наказан за толчок Лю Лин
Фол, нарушение
64'
Chugui Ye наказан за толчок Huan Liu
62'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Суи Донг Лу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Лю Лин выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
60'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Лю Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
57'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
56'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Junior Urso заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
54'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
54'
Yunlong Fu получил травму и заменен. Chugui Ye выходит на поле.
54'
Захави Эран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
52'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
Травма, повреждение
51'
Yunlong Fu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
49'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
Фол, нарушение
48'
Суи Донг Лу наказан за толчок Ксяо Жи
48'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Угловой
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
46'
Пэн Синли выбил мяч на угловой.
46'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кардек Алан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
46'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
46'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
45'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде в офсайде
45'
После штрафного удара,который нанес Захави Эран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
44'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лю Лин заработал фол.
44'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
43'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
42'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Huan Liu наказан за толчок Yunlong Fu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
39'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
39'
Junior Urso выбил мяч на угловой.
39'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
38'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Офсайд
37'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
37'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
36'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ксяо Жи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
34'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде играет в стеночку. Захави Эран был стеночкой.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
32'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан наносит очень неточный удар.
32'
Ву Ксинг нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
31'
После дальнего удара, который нанес Захави Эран мяч отбит вратарем
30'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
27'
Чжипэн Цзян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
26'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
Угловой
25'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
25'
Чжипэн Цзян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
22'
Лей Чен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
22'
Денг Ксяофей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
22'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
22'
Ву Ксинг выбил мяч на угловой.
Угловой
22'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
22'
Суи Донг Лу выбил мяч на угловой.
21'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
21'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
20'
Yunlong Fu из команды Чангша Гинде в офсайде
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Miao Tang заработал фол.
18'
Рибейро Калихто Ренатиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
18'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
18'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Лю Лин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
17'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
12'
Кардек Алан наказан за толчок Yunlong Fu
Фол, нарушение
12'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Пэн Синли заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
10'
Junior Urso нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес прямо в штрафную.
10'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
9'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
9'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
7'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
6'
Miao Tang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
6'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
5'
Чжун Ву-Юн выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
5'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
3'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
3'
Junior Urso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
1'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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