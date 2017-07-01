Стадион: Юесиушан
3:4
Конец матча
22' Желтая карточкаЛей Чен
0:1
45' ГолКардек Алан
1:1
57' ГолЗахави Эран
1:2
67' ГолQing Wu
1:3
72' ГолFernandinho V
75' Желтая карточкаChugui Ye
80' Желтая карточкаJin Feng
2:3
81' ГолЗахави Эран
2:4
83' ГолJin Feng
85' Желтая карточкаXiaofei Deng
3:4
88' ГолMiao Tang II
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
94'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
94'
94'
94'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
92'
Fernando Conceicao возвращается на поле, всё в порядке.
92'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Пэн Синли получил травму и заменен. Yongzhe Cui выходит на поле.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
90'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде в офсайде
90'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Fernando Conceicao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
Fernando Conceicao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Miao Tang!
88'
88'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
88'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Baixu Xiang из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
85'
Денг Ксяофей получил жёлтую карточку за затяжку времени.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
85'
85'
83'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jin Feng записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
83'
81'
ГОООООЛ - Захави Эран из команды Чангша Гинде забивает из-за штрафной площади
81'
81'
81'
80'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Jin Feng получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Miao Tang заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Miao Tang наказан за толчок Кардек Алан
78'
78'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
75'
Chugui Ye - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде. Это Fernando Conceicao заработал фол.
75'
75'
75'
75'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Baixu Xiang
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Fernando Conceicao!
72'
72'
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
72'
72'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Чжипэн Цзян.
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
70'
70'
69'
68'
Chugui Ye бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Jin Feng
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ву Ксинг!
67'
Junior Urso сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Huan Liu заработал фол.
66'
Fernando Conceicao попадает в перекладину. Какой шанс!
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
65'
65'
Fernando Conceicao наказан за толчок Лю Лин
64'
Chugui Ye наказан за толчок Huan Liu
62'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Суи Донг Лу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Лю Лин выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
60'
57'
Лю Лин сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
57'
57'
56'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Junior Urso заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
54'
54'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
54'
Yunlong Fu получил травму и заменен. Chugui Ye выходит на поле.
54'
Захави Эран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
52'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
51'
Yunlong Fu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
49'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
48'
Суи Донг Лу наказан за толчок Ксяо Жи
48'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
46'
Пэн Синли выбил мяч на угловой.
46'
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кардек Алан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
46'
46'
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде в офсайде
45'
После штрафного удара,который нанес Захави Эран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
44'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лю Лин заработал фол.
44'
44'
43'
43'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
42'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Huan Liu наказан за толчок Yunlong Fu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
40'
39'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Junior Urso выбил мяч на угловой.
39'
38'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
37'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ксяо Жи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде играет в стеночку. Захави Эран был стеночкой.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
32'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан наносит очень неточный удар.
32'
Ву Ксинг нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
31'
После дальнего удара, который нанес Захави Эран мяч отбит вратарем
30'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
27'
Чжипэн Цзян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
26'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
25'
Чжипэн Цзян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Лей Чен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
22'
Денг Ксяофей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
22'
Ву Ксинг выбил мяч на угловой.
22'
22'
Суи Донг Лу выбил мяч на угловой.
21'
21'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Yunlong Fu из команды Чангша Гинде в офсайде
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Miao Tang заработал фол.
18'
Рибейро Калихто Ренатиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
18'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Лю Лин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
17'
16'
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
12'
Кардек Алан наказан за толчок Yunlong Fu
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
10'
10'
Junior Urso нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес прямо в штрафную.
10'
9'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
9'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
7'
6'
Miao Tang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
5'
Чжун Ву-Юн выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
5'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
3'
3'
3'
Junior Urso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
2'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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