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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
4:0
Конец матча
1:0
21' ГолМартинес Рохер
22' Желтая карточкаЛукимья-Мулонготи Ассани
24' Желтая карточкаdo Nascimento Ramires Santos II
2:0
61' ГолSong Wang
3:0
76' ГолXiaotian Yang
89' Желтая карточкаYu Yang
4:0
90' ГолМуканджо Бенжамин
|
21'
1:0
61'
2:0
70'
76'
3:0
84'
89'
90'
4:0
Состав команд
1
Chao
Gu
39
Boyu
Yang
5
Yun
Zhou
13
Yuan
Tao
16
Tianyi
Gao
33
Song
Wang
13
Yanjun
Zhang
31
Shangkun
Liu
6
Yu
Yang
8
Ye
Zhang
10
Yifei
Sang
Цзянсу Сунин 3-5-2
- Основной состав
- 1 Chao Gu Вратарь
- 12 Xiaobin Zhang II Защитник
- 39 Boyu Yang Защитник
- 5 Yun Zhou Защитник
- 13 Yuan Tao Полузащитник
- 16 Tianyi Gao Полузащитник
- 7 do Nascimento Ramires Santos II Полузащитник
- 33 Song Wang Полузащитник
- 28 Xiaotian Yang Полузащитник
- 38 Муканджо Бенжамин Нападающий
- 9 Мартинес Рохер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Sipeng Zhang Вратарь
- 21 Haiqing Cao Защитник
- 31 Di Gao Полузащитник
- 11 Pengfei Xie Полузащитник
- 8 Сян Цзи Полузащитник
- 24 Xiang Ji Полузащитник
- 19 Jiajun Huang
- Главный тренер: Капелло Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Ли Ан Дисквалифицирован
Ляонин Хувин 4-4-2
- Основной состав
- 13 Yanjun Zhang Защитник
- 5 Zheng Lang Защитник
- 21 Лукимья-Мулонготи Ассани Защитник
- 31 Shangkun Liu Защитник
- 33 Zhaoliang Sun Полузащитник
- 6 Yu Yang Полузащитник
- 8 Ye Zhang Полузащитник
- 39 Бумаль Оливье Полузащитник
- 9 Уджа Энтони Нападающий
- 10 Yifei Sang Нападающий
- 28 Xiaotian Shi Вратарь
- Запасные игроки
- 15 Chen Song Защитник
- 27 Jiahe Li
- 26 Shuai Yang
- 17 Liang Wang II
- 4 Hao Wang II
- 25 Lu Qiang
- Главный тренер: Lin Ma
- Травмы и дисквалификации
- Yanqiang Hu Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 18.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньсинь К
- 14.07.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 01.07.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 03.06.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Хэбей Форчун С
- 31.05.2017 Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 27.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:2 Цзянсу Сунин С
- 24.05.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 19.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин С
- 14.05.2017 Цзянсу Сунин 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 09.05.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 05.05.2017 Цзянсу Сунин 1:1 Яньбянь С
- 02.05.2017 Цзянси Ляньшэн 0:1 Цзянсу Сунин К
- 29.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин С
- 25.04.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 21.04.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 15.04.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Цзянсу Сунин С
Ляонин Хувин (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.06.2017 Ляонин Хувин 0:3 Шаньдун Лунэн С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 24.05.2017 Ляонин Хувин 0:5 Кёльн ТМК
- 20.05.2017 Хэбей Форчун 2:0 Ляонин Хувин С
- 13.05.2017 Ляонин Хувин 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 07.05.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.05.2017 Ханчжоу Гринтаун 4:3 Ляонин Хувин К
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань С
- 21.04.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ляонин Хувин С
- 17.04.2017 Ляонин Хувин 1:4 Гуанчжоу Фули С
- 09.04.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.04.2017 Ляонин Хувин 3:1 Цзянсу Сунин С
- 12.03.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Ляонин Хувин С
- 03.03.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Ляонин Хувин С
- 30.10.2016 Ляонин Хувин 1:0 Цзянсу Сунин С
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ляонин Хувин: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 02.04.2017 Ляонин Хувин 3:1 Цзянсу Сунин Суперлига
- 30.10.2016 Ляонин Хувин 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 02.07.2016 Цзянсу Сунин 4:3 Ляонин Хувин Суперлига
- 25.07.2015 Ляонин Хувин 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига
- 18.04.2015 Цзянсу Сунин 2:1 Ляонин Хувин Суперлига
- 17.08.2014 Ляонин Хувин 0:2 Цзянсу Сунин Суперлига
- 13.04.2014 Цзянсу Сунин 1:1 Ляонин Хувин Суперлига
- 28.09.2013 Цзянсу Сунин 1:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 25.05.2013 Ляонин Хувин 1:1 Цзянсу Сунин Суперлига
- 11.08.2012 Ляонин Хувин 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|13
|2
|3
|39 - 23
|41
|2.
|Шанхай СИПГ
|18
|12
|4
|2
|45 - 19
|40
|3.
|Шаньдун Лунэн
|17
|9
|4
|4
|29 - 17
|31
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Хэбей Форчун
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|6.
|Чуньцинь Лифан
|18
|7
|6
|5
|26 - 23
|27
|7.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Гуанчжоу Фули
|17
|6
|6
|5
|26 - 25
|24
|9.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|4
|8
|24 - 28
|22
|10.
|Гуйчжоу Чжичэн
|18
|5
|6
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Шанхай Шэньхуа
|16
|5
|5
|6
|31 - 25
|20
|12.
|Хэнань Цзянье
|17
|4
|6
|7
|19 - 24
|18
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|18
|3
|6
|9
|12 - 26
|15
|14.
|Цзянсу Сунин
|18
|2
|8
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Ляонин Хувин
|18
|3
|4
|11
|20 - 43
|13
|16.
|Яньбянь
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
94'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
93'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
93'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
93'
Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Pengfei Xie сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty в офсайде
91'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Мартинес Рохер заработал фол.
90'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
89'
89'
Янг Ю получает желтую карточку за споры
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Yuan Tao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
87'
Yuan Tao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
86'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
85'
85'
Chao Gu выбил мяч на угловой.
85'
Chen Song из команды Ляонин Хувин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
85'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ванг Сонг получил травму и заменен. Pengfei Xie выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лукимья-Мулонготи Ассани нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Муканджо Бенжамин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
81'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
80'
Мартинес Рохер наказан за толчок Chen Song
79'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин в офсайде
78'
76'
Мартинес Рохер сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Xiaotian Yang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Xiaotian Yang оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
76'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
76'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
75'
Бумаль Оливье совершает грубый фол. Рамирес был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
72'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
70'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
69'
Ланг Женг совершает грубый фол. Муканджо Бенжамин был жертвой
68'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин. Это Рамирес заработал фол.
67'
67'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Янг Ю отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
После штрафного удара,который нанес Лукимья-Мулонготи Ассани мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
65'
Yun Zhou наказан за толчок Бумаль Оливье
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Тактическая замена. Yanjun Zhang уходит с поля и его заменяет Chen Song
65'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty в офсайде
64'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
63'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Муканджо Бенжамин сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ванг Сонг записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Ванг Сонг оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
61'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин наносит неточный удар с лета
59'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
58'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
57'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
57'
Ланг Женг совершает грубый фол. Мартинес Рохер был жертвой
56'
56'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
56'
Янг Ю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
55'
Уджа Энтони нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин в офсайде
54'
54'
Ян Бо Ю выбил мяч на угловой.
53'
53'
Тактическая замена. Санг Йифей уходит с поля и его заменяет Hao Wang
52'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
46'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
42'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
24'
Рамирес получает желтую карточку за неспортивное поведение
22'
Лукимья-Мулонготи Ассани получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
Ванг Сонг сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мартинес Рохер из клуба "Жиангсу Sainty" отправил мяч головой в ворота.
21'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
14'
Zhaoliang Sun получил травму и заменен. Jiahe Li выходит на поле.
14'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
7'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
7'
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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