  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Цзянсу Сунин
4:0
Конец матча
Ляонин Хувин
0'
1:0
21' Гол
Мартинес Рохер
22' Желтая карточка
Лукимья-Мулонготи Ассани
24' Желтая карточка
do Nascimento Ramires Santos II
2:0
61' Гол
Song Wang
3:0
76' Гол
Xiaotian Yang
89' Желтая карточка
Yu Yang
4:0
90' Гол
Муканджо Бенжамин
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
94'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
93'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
93'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
93'
Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.

93'
Pengfei Xie сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Офсайд
92'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty в офсайде
91'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Мартинес Рохер заработал фол.
90'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
89'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
89'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
89'
Янг Ю получает желтую карточку за споры
88'
Yuan Tao получил травму и заменен. Xiang Ji выходит на поле.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Yuan Tao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
87'
Yuan Tao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
86'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
Угловой
85'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
85'
Chao Gu выбил мяч на угловой.
85'
Chen Song из команды Ляонин Хувин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
85'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ванг Сонг получил травму и заменен. Pengfei Xie выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лукимья-Мулонготи Ассани нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Муканджо Бенжамин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
81'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
80'
Мартинес Рохер наказан за толчок Chen Song
Офсайд
79'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин в офсайде
78'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Мартинес Рохер сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Xiaotian Yang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Xiaotian Yang оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
76'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
76'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
Фол, нарушение
75'
Бумаль Оливье совершает грубый фол. Рамирес был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
73'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Янг Ю заработал фол.
72'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
70'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
Фол, нарушение
69'
Ланг Женг совершает грубый фол. Муканджо Бенжамин был жертвой
68'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин. Это Рамирес заработал фол.
67'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Янг Ю отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
После штрафного удара,который нанес Лукимья-Мулонготи Ассани мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
65'
Yun Zhou наказан за толчок Бумаль Оливье
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Тактическая замена. Yanjun Zhang уходит с поля и его заменяет Chen Song
Офсайд
65'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty в офсайде
64'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
63'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Муканджо Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ванг Сонг записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Ванг Сонг оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
61'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин наносит неточный удар с лета
59'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
58'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
57'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
Фол, нарушение
57'
Ланг Женг совершает грубый фол. Мартинес Рохер был жертвой
56'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
56'
Янг Ю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
55'
Уджа Энтони нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Офсайд
54'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин в офсайде
Угловой
54'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
54'
Ян Бо Ю выбил мяч на угловой.
53'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Санг Йифей уходит с поля и его заменяет Hao Wang
Угловой
52'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
46'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Угловой
44'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
Угловой
42'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
Желтая карточка
24'
Рамирес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
22'
Лукимья-Мулонготи Ассани получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
Ванг Сонг сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мартинес Рохер из клуба "Жиангсу Sainty" отправил мяч головой в ворота.
21'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Угловой
15'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
14'
Zhaoliang Sun получил травму и заменен. Jiahe Li выходит на поле.
Угловой
14'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
Угловой
7'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
Угловой
7'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация