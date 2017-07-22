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Стадион: Савон Саномат Ареена
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 45 Эгвуэкве Азубуйке Защитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 10 Пурье Атс Полузащитник
- 28 Jiri Nissinen
- 3 Hamed Coulibaly
- 23 Joni Maekelae
- 22 Nikko Boxall
- 8 Petteri Pennanen
- 11 Ilmari Niskanen
- Запасные игроки
- 32 Toumas Rannankari
- 42 Sharp Raesaesen
- 26 Joonas Nissinen
- 25 Urho Nissila
- 16 Mika Toeyraes
- 17 Patrik Alaharjula
- 6 Saku Savolainen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 6 Кярккяйнен Пюрю Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 21 Симоновски Марко Нападающий
- 23 Kalle Taimi
- 16 Santeri Hostikka
- 5 Igor Jovanovic
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 14 Аниер Хенри Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 8 Назимов Павел Нападающий
- 28 Oskari Kekkonen
- 17 Joona Tapani
- 24 Paavo Voutilainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку В
- 10.04.2017 ХИК 2:0 КуПС В
- 12.03.2017 КуПС 2:4 Хонка К
- 07.03.2017 Ильвес 2:1 КуПС К
- 17.02.2017 КуПС 1:0 Хака К
Лахти (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 Интер Турку 0:0 Лахти В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 24.04.2017 ХИФК 1:2 Лахти В
- 08.04.2017 Ильвес 1:1 Лахти В
- 05.04.2017 СИК 1:1 Лахти В
- 06.03.2017 Лахти 3:2 Ювяскюля К
- 21.02.2017 МП 3:2 Лахти К
- 03.02.2017 КуПС 4:2 Лахти К
Последние игры между собой
КуПС: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лахти: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига
- 03.02.2017 КуПС 4:2 Лахти Кубок
- 16.09.2016 Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига
- 03.07.2016 Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига
- 24.04.2016 КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига
- 30.08.2015 Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига
- 25.06.2015 КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига
- 20.05.2015 КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига
- 15.04.2015 КуПС 2:1 Лахти Кубок
- 13.02.2015 КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги
- 30.01.2015 Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги
- 22.09.2014 КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига
- 27.06.2014 Лахти 0:1 КуПС Вейккауслига
- 27.04.2014 КуПС 0:2 Лахти Вейккауслига
- 07.02.2014 КуПС 0:0 Лахти Кубок лиги
- 01.02.2014 Лахти 0:2 КуПС Кубок лиги
- 30.08.2013 Лахти 2:0 КуПС Вейккауслига
- 24.06.2013 КуПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 05.05.2013 Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига
- 15.03.2013 Лахти 3:0 КуПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|17
|10
|6
|1
|38 - 8
|36
|2.
|ВПС
|17
|8
|6
|3
|24 - 22
|30
|3.
|Лахти
|0:0
|18
|6
|10
|2
|19 - 11
|28
|4.
|КуПС
|0:0
|18
|7
|6
|5
|25 - 19
|27
|5.
|Ильвес
|0:0
|18
|7
|5
|6
|18 - 19
|26
|6.
|Мариехамн
|18
|6
|8
|4
|27 - 23
|26
|7.
|Интер Турку
|0:0
|18
|6
|6
|6
|27 - 23
|24
|8.
|СИК
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|9.
|РоПС
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|10.
|Кеми Кингс
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|11.
|ХИФК
|18
|2
|8
|8
|16 - 27
|14
|12.
|Ювяскюля
|17
|1
|4
|12
|13 - 40
|7
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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