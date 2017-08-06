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Стадион: Talen Energy Stadium
3:1
Конец матча
1:0
17' ГолCharles Sapong
2:0
22' ГолИлсиньо Перейра
45' Желтая карточкаCarlos Cermeno
55' Желтая карточкаХеджес Мэтт
64' Желтая карточкаИлсиньо Перейра
3:0
68' ГолCharles Sapong
3:1
90' ГолMichael Barrios
|
17'
1:0
22'
2:0
45'
55'
64'
68'
3:0
90'
3:1
Состав команд
13
Понтиус
Крис
22
Пико
Фабрис
18
Chris
Seitz
24
Хеджес
Мэтт
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 John McCarthy II Вратарь
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 5 Оньеву Огучи Защитник
- 32 Вейналдум Джилиано Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 13 Понтиус Крис Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 22 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Joshua Yaro Защитник
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 10 Алберг Роланд Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 29 Jake McGuire
- 20 Marcus Epps
- Главный тренер: Jim Curtin
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 2 Hernan Gustavo Grana Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 5 Carlos Cermeno Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 22 Reggie Cannon
- 15 Jacori Hayes
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Гаррисбург Сити Айлендерз ОК
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 18.05.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо М
- 14.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити М
Даллас (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
- 15.06.2017 Даллас 2:1 Тулса Роугнекс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2017 Чикаго Файр 2:1 Даллас М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.04.2017 Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
- 09.04.2017 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
- 06.03.2016 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 21.03.2015 Филадельфия Юнион 0:2 Даллас МЛС
- 13.08.2014 Даллас 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
- 05.07.2014 Даллас 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.06.2013 Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС
- 20.05.2012 Даллас 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 14.08.2011 Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС
- 15.05.2011 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 09.08.2010 Даллас 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 16.05.2010 Филадельфия Юнион 1:1 Даллас МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Коламбус Крю
|0:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 37
|33
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|21
|9
|4
|8
|31 - 30
|31
|12.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|13.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 34
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 30
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michael Barrios.
86'
Филадельфия Юнион производит замену. Илсиньо Перейра уходит, и Алберг Роланд заменяет его
82'
Даллас Burn производит замену. Carlos Cermeno уходит, и Jacori Hayes заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чарльз Сапонг.
65'
Филадельфия Юнион производит замену. Понтиус Крис уходит, и Marcus Epps заменяет его
64'
Илсиньо Перейра получает желтую карточку.
55'
Хеджес Мэтт получает желтую карточку.
46'
Даллас Burn производит замену. Ryan Hollingshead уходит, и Walker Zimmerman заменяет его
46'
Даллас Burn производит замену. Диас Мауро уходит, и Кристиан Колман заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Carlos Cermeno получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Илсиньо Перейра.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чарльз Сапонг.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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