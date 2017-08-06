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Стадион:
Филадельфия Юнион
3:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
17' Гол
Charles Sapong
2:0
22' Гол
Илсиньо Перейра
45' Желтая карточка
Carlos Cermeno
55' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
64' Желтая карточка
Илсиньо Перейра
3:0
68' Гол
Charles Sapong
3:1
90' Гол
Michael Barrios
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michael Barrios.
86'
Филадельфия Юнион производит замену. Илсиньо Перейра уходит, и Алберг Роланд заменяет его
82'
Даллас Burn производит замену. Carlos Cermeno уходит, и Jacori Hayes заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чарльз Сапонг.
65'
Филадельфия Юнион производит замену. Понтиус Крис уходит, и Marcus Epps заменяет его

Желтая карточка
64'
Илсиньо Перейра получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Хеджес Мэтт получает желтую карточку.
46'
Даллас Burn производит замену. Ryan Hollingshead уходит, и Walker Zimmerman заменяет его
46'
Даллас Burn производит замену. Диас Мауро уходит, и Кристиан Колман заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Carlos Cermeno получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Илсиньо Перейра.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чарльз Сапонг.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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