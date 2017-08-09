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Стадион:
Яньбянь
1:1
Второй тайм: 52'
Тяньцзинь Тэда
0'
0:1
23' Гол
Liyn Yang
40' Желтая карточка
Гузмич Ричард
1:1
52' Гол
 52'
Второй тайм
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Яньбянь" забила мяч!
50'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
49'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
49'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Хван Иль-Су наказан за толчок Чао Янг
48'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
48'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Bo Jin из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
43'
Zhongguo Chi бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
42'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда. Это Bubacarr Trawally заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Yinong Tian блокирует соперника. Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной.
Желтая карточка
40'
Гузмич Ричард получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Гузмич Ричард атакует сзади соперника. Mbaye Diagne пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Лиао Бочао наказан за толчок Bo Jin
36'
Удар от ворот произведет Яньбянь
36'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда наносит неточный удар с лета
36'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
36'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
35'
Haojie Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
34'
Танг Вангсонг наказан за толчок Bubacarr Trawally
33'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
33'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
33'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Яньбянь
32'
Ванг Донг отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
Фол, нарушение
31'
Zhongguo Chi наказан за толчок Ванг Донг
31'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
27'
Yinong Tian из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
27'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
27'
Ванг Донг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Лиао Бочао из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Яньбянь
26'
Mbaye Diagne отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
25'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь. Это Liyu Yang заработал фол.
25'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Mbaye Diagne сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Liyu Yang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
21'
Bubacarr Trawally пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает отличный навес.
Фол, нарушение
21'
Mbaye Diagne наказан за толчок Гузмич Ричард
21'
Guanghui Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
20'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
20'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
20'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
19'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь в офсайде
19'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
18'
После дальнего удара, который нанес Bubacarr Trawally мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
18'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Haojie Li из команды Яньбянь. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
16'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
16'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Хван Иль-Су заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
15'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
14'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
13'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Bo Jin
Фол, нарушение
12'
Mbaye Diagne коснулся мяча рукой.
12'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
11'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Танг Вангсонг
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Яньбянь
9'
Mbaye Diagne имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
9'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный навес.
8'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
5'
Mbaye Diagne наказан за толчок Weipeng Jiang
4'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
3'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
3'
Long Li имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает пас партнеру.
3'
Jia Du неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
3'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
2'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
2'
Shihao Piao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
1'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
1'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
1'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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