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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Yanji Stadium
1:1
Второй тайм: 52'
0:1
23' ГолLiyn Yang
40' Желтая карточкаГузмич Ричард
|
23'
0:1
40'
52'
1:1
Состав команд
22
Wenyi
Chi
17
Shihao
Piao
24
Haojie
Li
36
Long
Li
39
Хван
Иль-Су
1
Jia
Du
14
Сок
Хо
Хван
26
Yang
Cao
28
Wangsong
Tan
11
Yuanyi
Li
15
Bochao
Liao
20
Liyn
Yang
Яньбянь 5-3-2
- Основной состав
- 22 Wenyi Chi Вратарь
- 17 Shihao Piao Защитник
- 24 Haojie Li Защитник
- 26 Гузмич Ричард Защитник
- 2 Weipeng Jiang Защитник
- 7 Guanghui Han Защитник
- 8 Zhongguo Chi Полузащитник
- 3 Yinong Tian Полузащитник
- 36 Long Li Полузащитник
- 39 Хван Иль-Су Нападающий
- 10 Bubacarr Trawally Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Jialin Dong Вратарь
- 19 Hao Li Полузащитник
- 13 Bo Jin Полузащитник
- 33 Jun Sun Полузащитник
- 16 Yongchun Wu Полузащитник
- 21 Xian Jin
- 45 Qiang Li
- Главный тренер: Tea-Ha Park
Тяньцзинь Тэда 3-4-3
- Основной состав
- 1 Jia Du Вратарь
- 14 Сок Хо Хван Защитник
- 26 Yang Cao Защитник
- 28 Wangsong Tan Защитник
- 11 Yuanyi Li Полузащитник
- 15 Bochao Liao Полузащитник
- 6 Dong Wang Полузащитник
- 3 Honglue Zhao Полузащитник
- 20 Liyn Yang Нападающий
- 9 Mbaye Diagne Нападающий
- 7 Ачеампонг Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Yingjie Zhao Защитник
- 32 Yongchi Lei Полузащитник
- 19 Yuefeng Bai Полузащитник
- 25 Muzepper Mirahmetjan Полузащитник
- 23 Tao Nie Полузащитник
- 30 Zheng Li
- 13 Qiuming Wang
- Главный тренер: Lim-Saeng Lee
- Травмы и дисквалификации
- Оби Микель Джон Травмирован
Предыдущие игры
Яньбянь (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 05.08.2017 Хэбей Форчун 3:0 Яньбянь С
- 29.07.2017 Яньбянь 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.07.2017 Гуанчжоу Фули 6:2 Яньбянь С
- 15.07.2017 Яньбянь 1:3 Шанхай СИПГ С
- 08.07.2017 Яньбянь 0:4 Чуньцинь Лифан С
- 02.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Яньбянь С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 17.06.2017 Хэнань Цзянье 3:1 Яньбянь С
- 03.06.2017 Яньбянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 20.05.2017 Яньбянь 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 05.05.2017 Цзянсу Сунин 1:1 Яньбянь С
- 02.05.2017 Сучжоу Донву 1:1 Яньбянь К
- 29.04.2017 Яньбянь 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.04.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Яньбянь С
- 16.04.2017 Яньбянь 1:1 Хэбей Форчун С
- 09.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:0 Яньбянь С
- 01.04.2017 Яньбянь 0:1 Гуанчжоу Фули С
- 10.03.2017 Шанхай СИПГ 2:0 Яньбянь С
Тяньцзинь Тэда (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 22.07.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.07.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 09.07.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 21.06.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шаньдун Лунэн К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Тяньцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 27.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
- 07.05.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.05.2017 Шанхай Цзядин 0:2 Тяньцзинь Тэда К
- 29.04.2017 Хэбей Форчун 4:0 Тяньцзинь Тэда С
- 22.04.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Яньбянь С
- 16.04.2017 Тяньцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 08.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.04.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 10.03.2017 Цзянсу Сунин 0:0 Тяньцзинь Тэда С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|44 - 27
|44
|2.
|Шанхай СИПГ
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 21
|41
|3.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 20
|36
|4.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 20
|35
|5.
|Гуанчжоу Фули
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|40 - 30
|33
|6.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|34 - 25
|32
|7.
|Бэйцзин Гоань
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 26
|32
|8.
|Чуньцинь Лифан
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|27 - 26
|27
|9.
|Шанхай Шэньхуа
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|36 - 30
|24
|10.
|Гуйчжоу Чжичэн
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 26
|24
|11.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 30
|23
|12.
|Хэнань Цзянье
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|22 - 29
|20
|13.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 47
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|1:1 Заявка
|20
|3
|7
|10
|13 - 30
|16
|16.
|Яньбянь
|1:1 Заявка
|21
|2
|5
|14
|15 - 43
|11
Второй тайм
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Яньбянь" забила мяч!
50'
50'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
49'
49'
Хван Иль-Су наказан за толчок Чао Янг
48'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
48'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
47'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
46'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
43'
43'
Zhongguo Chi бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда. Это Bubacarr Trawally заработал фол.
42'
Yinong Tian блокирует соперника. Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной.
40'
Гузмич Ричард получает желтую карточку.
40'
Гузмич Ричард атакует сзади соперника. Mbaye Diagne пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
Лиао Бочао наказан за толчок Bo Jin
36'
36'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда наносит неточный удар с лета
36'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
36'
36'
35'
35'
Haojie Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Танг Вангсонг наказан за толчок Bubacarr Trawally
33'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
33'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
33'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
33'
32'
32'
32'
Ванг Донг отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
31'
Zhongguo Chi наказан за толчок Ванг Донг
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
28'
28'
27'
Yinong Tian из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
27'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
27'
Ванг Донг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Лиао Бочао из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
26'
26'
Mbaye Diagne отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь. Это Liyu Yang заработал фол.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Mbaye Diagne сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Liyu Yang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
21'
Bubacarr Trawally пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает отличный навес.
21'
Mbaye Diagne наказан за толчок Гузмич Ричард
21'
Guanghui Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
20'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
20'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь в офсайде
19'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
18'
После дальнего удара, который нанес Bubacarr Trawally мяч отбит вратарем
18'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
17'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
16'
Haojie Li из команды Яньбянь. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
16'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
16'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Хван Иль-Су заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
14'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Bo Jin
12'
Mbaye Diagne коснулся мяча рукой.
12'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Танг Вангсонг
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
9'
Mbaye Diagne имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
9'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный навес.
8'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
6'
6'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Mbaye Diagne наказан за толчок Weipeng Jiang
4'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
3'
3'
Long Li имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает пас партнеру.
3'
Jia Du неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
3'
2'
2'
2'
2'
Shihao Piao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
1'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
1'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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