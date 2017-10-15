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Стадион: Исачсен Зрители: 1839
3:1
Конец матча
1:0
35' ГолOusseynou Boye
1:1
37' ГолSanel Kapidzic
39' Желтая карточкаНуху Разак
2:1
45' ГолПеллегрино Амаль
48' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
59' Желтая карточкаВетели Йоона
3:1
88' ГолМагнус Силлинг Ольсен
|
35'
1:0
37'
1:1
39'
45'
2:1
48'
59'
88'
3:1
Состав команд
28
Нуху
Разак
18
Ludvig
Begby
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 1 Макани Соша Вратарь
- 9 Mads Hansen II Защитник
- 5 Ulrich Arneberg Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 32 Vetle Dragsnes Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 15 Фредриксен Матиас Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 7 Пеллегрино Амаль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 21 Магнус Силлинг Ольсен Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 22 Henrik Gulden
- Главный тренер: Vegard Hansen
Фредрикстад 4-4-2
- Основной состав
- 1 Haavar Jenssen Вратарь
- 16 Filip Westgaard Защитник
- 6 Patrik Karoliussen Защитник
- 4 Леко Мислав Защитник
- 28 Нуху Разак Защитник
- 22 Akinsola Akinyemi Полузащитник
- 7 Ветели Йоона Полузащитник
- 20 Haavard Aasheim Полузащитник
- 18 Ludvig Begby Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 10 Sanel Kapidzic Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Henrik Bredeli Защитник
- 5 Скагестад Эдвард Защитник
- 17 Rocky Lekaj Полузащитник
- 21 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 14 Alexander Henningsson Полузащитник
- 11 Будусон Джонни Нападающий
- 25 Jon Masalin
- Главный тренер: Andrea Loberto
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 05.08.2017 Старт 2:1 Мьёндален ПД
- 29.07.2017 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 28.05.2017 Будё-Глимт 1:0 Мьёндален ПД
Фредрикстад (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Фредрикстад 2:1 Старт ПД
- 10.09.2017 Эльверум 1:1 Фредрикстад ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Арендал 1:1 Фредрикстад ПД
- 16.08.2017 Будё-Глимт 4:0 Фредрикстад ПД
- 13.08.2017 Фредрикстад 0:0 Левангер ПД
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Фредрикстад 1:1 Стрёммен ПД
- 23.07.2017 Флурё 4:1 Фредрикстад ПД
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Осане 1:1 Фредрикстад ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Стрёммен 4:1 Фредрикстад ПД
- 28.05.2017 Фредрикстад 1:1 Арендал ПД
- 21.05.2017 Левангер 3:1 Фредрикстад ПД
- 16.05.2017 Фредрикстад 1:1 Ерв ПД
- 13.05.2017 Ранхейм 1:0 Фредрикстад ПД
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Фредрикстад: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
- 11.04.2017 Фредрикстад 1:1 Мьёндален Первый дивизион
- 30.07.2016 Фредрикстад 0:1 Мьёндален Первый дивизион
- 12.05.2016 Мьёндален 4:0 Фредрикстад Первый дивизион
- 21.03.2015 Мьёндален 0:0 Фредрикстад Товарищеские матчи. Клубы
- 09.11.2014 Мьёндален 2:0 Фредрикстад Типпелиген
- 11.08.2014 Фредрикстад 0:0 Мьёндален Первый дивизион
- 20.05.2014 Мьёндален 0:0 Фредрикстад Первый дивизион
- 05.03.2014 Фредрикстад 1:1 Мьёндален Товарищеские матчи. Сборные
- 01.09.2013 Мьёндален 0:0 Фредрикстад Первый дивизион
- 15.06.2013 Фредрикстад 3:0 Мьёндален Первый дивизион
- 18.04.2010 Фредрикстад 3:3 Мьёндален Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|27
|19
|5
|3
|67 - 31
|62
|2.
|Старт
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|3.
|Саннес Ульф
|27
|13
|9
|5
|43 - 33
|48
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Ранхейм
|26
|12
|7
|7
|39 - 32
|43
|6.
|Улленсакер/Киса
|27
|13
|3
|11
|53 - 48
|42
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Стрёммен
|27
|8
|9
|10
|30 - 36
|33
|10.
|Ерв
|27
|8
|8
|11
|42 - 50
|32
|11.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|12.
|Тромсдален
|27
|7
|9
|11
|35 - 41
|30
|13.
|Осане
|27
|6
|11
|10
|33 - 46
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|27
|5
|6
|16
|30 - 54
|21
|16.
|Эльверум
|27
|3
|12
|12
|28 - 47
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мьендален производит замену. Фредриксен Матиас уходит, и Andreas Hellum заменяет его
89'
Фредрикстад производит замену. Filip Westgaard уходит, и Будусон Джонни заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Магнус Силлинг Ольсен.
83'
Мьендален производит замену. Пеллегрино Амаль уходит, и Магнус Силлинг Ольсен заменяет его
74'
Фредрикстад производит замену. Патрик Каролиуссен уходит, и Александр Хеннингссон заменяет его
66'
Мьендален производит замену. Ousseynou Boye уходит, и Jibril Bojang заменяет его
65'
Фредрикстад производит замену. Нуху Разак уходит, и Роки Лекай заменяет его
59'
Ветели Йоона получает желтую карточку.
48'
Пеллегрино Амаль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллегрино Амаль.
39'
Нуху Разак получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шанель Капиджич.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ousseynou Boye.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mjoendalen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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