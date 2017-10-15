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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1839
Мьёндален
3:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
1:0
35' Гол
Ousseynou Boye
1:1
37' Гол
Sanel Kapidzic
39' Желтая карточка
Нуху Разак
2:1
45' Гол
Пеллегрино Амаль
48' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
59' Желтая карточка
Ветели Йоона
3:1
88' Гол
Магнус Силлинг Ольсен
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мьендален производит замену. Фредриксен Матиас уходит, и Andreas Hellum заменяет его
89'
Фредрикстад производит замену. Filip Westgaard уходит, и Будусон Джонни заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Магнус Силлинг Ольсен.
83'
Мьендален производит замену. Пеллегрино Амаль уходит, и Магнус Силлинг Ольсен заменяет его
74'
Фредрикстад производит замену. Патрик Каролиуссен уходит, и Александр Хеннингссон заменяет его

66'
Мьендален производит замену. Ousseynou Boye уходит, и Jibril Bojang заменяет его
65'
Фредрикстад производит замену. Нуху Разак уходит, и Роки Лекай заменяет его
Желтая карточка
59'
Ветели Йоона получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Пеллегрино Амаль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллегрино Амаль.
Желтая карточка
39'
Нуху Разак получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шанель Капиджич.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ousseynou Boye.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mjoendalen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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