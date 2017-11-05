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Стадион: Колор Лайн
0:1
55' ПенальтиБендтнер Никлас
57' Желтая карточкаГяйси Эдвин
1:1
68' ГолАбделлауйе Мостафа
|
55'
0:1
57'
68'
1:1
Состав команд
14
Гяйси
Эдвин
21
Риисе
Бьёрн
17
Фет
Сондре
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 21 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Jan Lennart Urke Вратарь
- 38 Joergen Hatlehol Защитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 15 Marlinho Нападающий
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 37 Joakim Barstad
- 33 Anders Waagan
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 22 Morten Konradsen Защитник
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 5 Якоб Расмуссен Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 26 Евтович Милан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- 19 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 28.09.2017 Русенборг 3:1 Вардар ЛЕ
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 05.09.2017 Русенборг 2:0 Стриндхейм ТМК
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 11
Русенборг: победы: 11, ничьи: 8, поражения: 1
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Типпелиген
- 16.07.2016 Олесунн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 10.04.2016 Русенборг 1:0 Олесунн Типпелиген
- 08.11.2015 Олесунн 0:1 Русенборг Типпелиген
- 06.04.2015 Русенборг 5:0 Олесунн Типпелиген
- 06.04.2015 Русенборг 5:0 Олесунн Типпелиген
- 28.09.2014 Русенборг 3:0 Олесунн Типпелиген
- 05.04.2014 Олесунн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 31.08.2013 Русенборг 2:1 Олесунн Типпелиген
- 04.05.2013 Олесунн 2:2 Русенборг Типпелиген
- 05.08.2012 Русенборг 3:0 Олесунн Типпелиген
- 27.04.2012 Олесунн 2:2 Русенборг Типпелиген
- 16.10.2011 Русенборг 2:2 Олесунн Типпелиген
- 13.08.2011 Олесунн 3:1 Русенборг Кубок НМ
- 16.06.2011 Олесунн 1:3 Русенборг Типпелиген
- 24.02.2011 Русенборг 4:2 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 07.11.2010 Русенборг 2:2 Олесунн Типпелиген
- 19.04.2010 Олесунн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 07.03.2010 Олесунн 1:3 Русенборг Суперкубок
- 25.10.2009 Русенборг 2:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:1
|28
|17
|8
|3
|55 - 18
|59
|2.
|Мольде
|28
|15
|5
|8
|47 - 33
|50
|3.
|Стрёмсгодсет
|28
|13
|8
|7
|40 - 32
|47
|4.
|Сарпсборг-08
|28
|12
|11
|5
|47 - 34
|47
|5.
|Бранн
|28
|13
|7
|8
|48 - 32
|46
|6.
|Хёугесунн
|28
|11
|6
|11
|33 - 34
|39
|7.
|Одд
|28
|11
|6
|11
|26 - 37
|39
|8.
|Стабек
|28
|10
|8
|10
|45 - 47
|38
|9.
|Саннефьёрд
|28
|11
|3
|14
|35 - 45
|36
|10.
|Волеренга
|28
|10
|6
|12
|44 - 41
|36
|11.
|Лиллестрём
|28
|9
|7
|12
|37 - 41
|34
|12.
|Тромсё
|28
|9
|7
|12
|38 - 47
|34
|13.
|Кристиансунд
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Согндаль
|28
|7
|7
|14
|32 - 45
|28
|15.
|Олесунн
|1:1
|28
|6
|9
|13
|33 - 46
|27
|16.
|Викинг
|28
|5
|6
|17
|31 - 55
|21
Второй тайм
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абделлауйе Мостафа.
57'
Гяйси Эдвин получает желтую карточку.
55'
Г О О О О О Л - Бендтнер Никлас из команды Русенборг забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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