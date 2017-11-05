  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Олесунн
1:1
Второй тайм: 74'
Русенборг
0'
0:1
55' Пенальти
Бендтнер Никлас
57' Желтая карточка
Гяйси Эдвин
1:1
68' Гол
Абделлауйе Мостафа
74'
Второй тайм
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абделлауйе Мостафа.
Желтая карточка
57'
Гяйси Эдвин получает желтую карточку.
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Бендтнер Никлас из команды Русенборг забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация