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Предыдущие игры
Армения (до 21 года) (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 10.10.2017 Армения (до 21 года) 0:5 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 02.10.2017 Армения (до 21 года) 1:0 Гибралтар (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2017 Армения (до 21 года) 0:3 Македония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.08.2017 Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.06.2017 Гибралтар (до 21 года) 0:3 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 04.06.2017 Молдова (до 21 года) 0:1 Армения (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Армения (до 21 года) 1:3 Уэльс (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Люксембург (до 21 года) 1:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Армения (до 21 года) 0:1 Болгария (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 29.03.2016 Армения (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 17.11.2015 Дания (до 21 года) 2:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.11.2015 Уэльс (до 21 года) 2:1 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.10.2015 Армения (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 09.10.2015 Болгария (до 21 года) 2:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 08.09.2015 Армения (до 21 года) 2:3 Румыния (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 16.06.2015 Румыния (до 21 года) 3:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 25.03.2015 Армения (до 21 года) 2:2 Латвия (до 21 года) ТМ(2Г
- 25.03.2015 Армения (до 21 года) 2:2 Латвия (до 21 года) ТМ(2Г
- 09.09.2014 Армения (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 03.09.2014 Исландия (до 21 года) 4:0 Армения (до 21 года) ЧЕ(2Г
Россия (до 21 года) (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.10.2017 Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2017 Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2017 Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.08.2017 Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.05.2017 Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.05.2017 Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 28.03.2017 Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) ТМ(2Г
- 24.03.2017 Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) ТМ(2Г
- 14.11.2016 Россия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Россия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Финляндия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Германия (до 21 года) 4:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 01.09.2016 Фарерские острова (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 29.03.2016 Россия (до 21 года) 0:2 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 24.03.2016 Россия (до 21 года) 2:2 Азербайджан (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 23.01.2016 Молдова (до 21 года) 2:4 Россия (до 21 года) КС
- 21.01.2016 Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 21.01.2016 Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) КС
- 19.01.2016 Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) ТМ(2Г
Последние игры между собой
Армения (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 31.08.2017 Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) ЕВРО 2019 (до 21 года). Отборочные матчи
Группа 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия (до 21 года)
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Россия (до 21 года)
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Армения (до 21 года)
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|4.
|Австрия (до 21 года)
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|5.
|Македония (до 21 года)
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|6.
|Гибралтар (до 21 года)
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
-
До начала матча осталось 8 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения (до 21 года) - Россия (до 21 года), который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения (до 21 года) - Россия (до 21 года), который состоится 10.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Армения (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Армения (до 21 года)
1.2% (2)
Ничья:
12% (20)
Россия (до 21 года)
86.8% (145)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Россия (до 21 года):
37.7% (63)
0:2 Россия (до 21 года):
24% (40)
1:1 Ничья:
10.8% (18)
0:1 Россия (до 21 года):
9.6% (16)
1:3 Россия (до 21 года):
9.6% (16)
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