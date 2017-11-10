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Армения (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
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До начала матча осталось 8 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения (до 21 года) - Россия (до 21 года), который состоится 10.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Армения (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Армения (до 21 года)
1.2% (2)
Ничья:
12% (20)
Россия (до 21 года)
86.8% (145)

Вы не участвовали в прогнозе

Россия (до 21 года):
37.7% (63)
Россия (до 21 года):
24% (40)
Ничья:
10.8% (18)
Россия (до 21 года):
9.6% (16)
Россия (до 21 года):
9.6% (16)
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