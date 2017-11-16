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Васко да Гама
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
23' Желтая карточка
Evander Ferreira
1:0
26' Гол
Andres Lorenzo Rios
1:1
53' Гол
Fred II
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Атлетико Минейро производит замену. Валдивия Вандерсон уходит, и Роджер Бернардо заменяет его
80'
Васко да Гама производит замену. Madson уходит, и Жилберто Жуниор заменяет его
75'
Атлетико Минейро производит замену. Отеро Ромуло уходит, и Gustavo Blanco заменяет его
68'
Атлетико Минейро производит замену. Варкен Адилсон уходит, и Yago заменяет его
67'
Васко да Гама производит замену. Evander Ferreira уходит, и Caio Monteiro заменяет его

62'
Васко да Гама производит замену. Picachu уходит, и Вагнер заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрес Риос.
Желтая карточка
23'
Evander Ferreira получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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