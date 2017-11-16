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1:1
Конец матча
23' Желтая карточкаEvander Ferreira
1:0
26' ГолAndres Lorenzo Rios
1:1
53' ГолFred II
|
23'
26'
1:0
53'
1:1
68'
Состав команд
36
Gleison
11
Отеро
Ромуло
9
Fred
II
Васко да Гама 4-2-3-1
- Основной состав
- Gabriel Felix Вратарь
- Madson II Защитник
- Боржис Брено Защитник
- Paulo III Защитник
- Henrique X Защитник
- Evander Ferreira Полузащитник
- Веллингтон III Полузащитник
- Picachu Полузащитник
- Нене Андерсон Полузащитник
- Паулиньо Жозе Полузащитник
- Andres Lorenzo Rios Нападающий
- Запасные игроки
- Бруно да Силва Полузащитник
- Mateus Vital Полузащитник
- Alan Cardoso Полузащитник
- Жилберто Жуниор Полузащитник
- Джин Полузащитник
- Eder Luis Нападающий
- Paulo Vitor Нападающий
- Guilherme II
- Wagner V
- Márquez Rafael III
- Caio Monteiro
- Jordi
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 25 Yago Защитник
- 19 Carlos Cesar Защитник
- 4 Эрасо Фриксон Защитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 94 Gustavo Blanco
- 17 Capixaba
- 14 Mansur
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Васко да Гама (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 12.11.2017 Васко да Гама 1:1 Сан-Паулу СA
- 09.11.2017 Сантос 1:2 Васко да Гама СA
- 06.11.2017 Васко да Гама 1:1 Витория СA
- 29.10.2017 Фламенго 0:0 Васко да Гама СA
- 21.10.2017 Васко да Гама 1:1 Куритиба СA
- 19.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2017 Васко да Гама 1:0 Ботафого СA
- 14.10.2017 Васко да Гама 1:6 Витория Гимарайнш К
- 12.10.2017 Аваи 1:2 Васко да Гама СA
- 30.09.2017 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе СA
- 26.09.2017 Спорт Ресифи 1:1 Васко да Гама СA
- 17.09.2017 Коринтианс 1:0 Васко да Гама СA
- 10.09.2017 Васко да Гама 1:0 Гремио СA
- 26.08.2017 Флуминенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 20.08.2017 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 13.08.2017 Васко да Гама 1:1 Палмейрас СA
- 07.08.2017 Понте-Прета 0:0 Васко да Гама СA
- 04.08.2017 Васко да Гама 0:3 Крузейро СA
- 01.08.2017 Васко да Гама 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.11.2017 Баия 2:2 Атлетико Минейро СA
- 10.11.2017 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро СA
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
Последние игры между собой
Васко да Гама: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Серия A
- 06.09.2015 Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Серия A
- 31.05.2015 Атлетико Минейро 3:0 Васко да Гама Серия A
- 23.09.2013 Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама Бразилейро Серия А
- 06.06.2013 Васко да Гама 2:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 11.11.2012 Васко да Гама 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 12.08.2012 Атлетико Минейро 1:0 Васко да Гама Серия A
- 17.10.2011 Васко да Гама 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 24.07.2011 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Серия A
- 10.09.2010 Васко да Гама 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 09.05.2010 Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама Серия A
- 13.11.2008 Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Серия A
- 01.08.2008 Васко да Гама 6:1 Атлетико Минейро Серия A
- 21.10.2007 Атлетико Минейро 1:0 Васко да Гама Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|35
|21
|8
|6
|48 - 24
|71
|2.
|Гремио
|35
|18
|7
|10
|51 - 30
|61
|3.
|Палмейрас
|34
|17
|6
|11
|53 - 39
|57
|4.
|Сантос
|34
|15
|11
|8
|37 - 27
|56
|5.
|Крузейро
|35
|15
|10
|10
|44 - 35
|55
|6.
|Ботафого
|34
|14
|9
|11
|42 - 36
|51
|7.
|Фламенго
|34
|13
|11
|10
|43 - 34
|50
|8.
|Васко да Гама
|35
|13
|11
|11
|36 - 43
|50
|9.
|Атлетико Минейро
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|10.
|Баия
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|9
|14
|39 - 41
|45
|12.
|Сан-Паулу
|35
|12
|9
|14
|45 - 47
|45
|13.
|Шапекоэнсе
|34
|12
|8
|14
|41 - 46
|44
|14.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|15.
|Куритиба
|34
|10
|10
|14
|39 - 44
|40
|16.
|Витория
|34
|10
|9
|15
|44 - 51
|39
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|34
|9
|9
|16
|41 - 52
|36
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|34
|8
|6
|20
|33 - 52
|30
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Атлетико Минейро производит замену. Валдивия Вандерсон уходит, и Роджер Бернардо заменяет его
80'
Васко да Гама производит замену. Madson уходит, и Жилберто Жуниор заменяет его
75'
Атлетико Минейро производит замену. Отеро Ромуло уходит, и Gustavo Blanco заменяет его
68'
Атлетико Минейро производит замену. Варкен Адилсон уходит, и Yago заменяет его
67'
Васко да Гама производит замену. Evander Ferreira уходит, и Caio Monteiro заменяет его
62'
Васко да Гама производит замену. Picachu уходит, и Вагнер заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрес Риос.
23'
Evander Ferreira получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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