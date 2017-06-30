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ЦСКА Москва
 
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Партизан
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До начала матча осталось 23 часа 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Партизан, который состоится 01.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Партизан
ЦСКА Москва
64.7% (22)
Ничья:
29.4% (10)
Партизан
5.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.4% (10)
ЦСКА Москва:
26.5% (9)
ЦСКА Москва:
14.7% (5)
ЦСКА Москва:
8.8% (3)
ЦСКА Москва:
8.8% (3)
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