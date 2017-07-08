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Стадион:
Спартак Москва
 
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Локомотив Москва
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Локомотив Москва, который состоится 14.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва
Спартак Москва
76.2% (80)
Ничья:
14.3% (15)
Локомотив Москва
9.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
47.6% (50)
Ничья:
12.4% (13)
Спартак Москва:
9.5% (10)
Спартак Москва:
7.6% (8)
Локомотив Москва:
3.8% (4)
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