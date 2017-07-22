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Стадион: BioNutria Park Randers
0:1
Второй тайм: 51'
0:1
9' ГолСотириу Пиерос
34' Желтая карточкаГрегуш Ян
|
9'
0:1
34'
Состав команд
24
Багер
Йонас
15
Китчен
Перри
10
Поури
Марвин
25
Ольсен
Робин
17
Куск
Каспер
16
Грегуш
Ян
Раннерс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Хальдерссон Ханнес Вратарь
- 24 Багер Йонас Защитник
- 5 Мадс Агесен Защитник
- 2 Kasper Enghardt Защитник
- 4 Томсен Джонни Полузащитник
- 15 Китчен Перри Полузащитник
- 20 Алланссон Йоэль Полузащитник
- 38 Поульсен Николай II Полузащитник
- 19 Каллесеэ Миккель Полузащитник
- 10 Поури Марвин Нападающий
- 28 Джурджич Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Лобжанидзе Саба Полузащитник
- 21 Фишер Александр Полузащитник
- 14 Лауэнборг Фредерик Полузащитник
- 6 Кауко Йони Полузащитник
- 70 Marcus Moelvadgaard Нападающий
- 9 Mayron George Нападающий
- 25 Jonas Dakir
- Главный тренер: Olafur Kristjansson
- Травмы и дисквалификации
- Ольсен Брандур Травмирован
- Frederik Due Травмирован
- Lucas Ravn-Haren Травмирован
- Марксен Эрик Травмирован
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 25 Ольсен Робин Вратарь
- 20 Бойлесен Николай Защитник
- 27 Michael Lueftner Защитник
- 5 Йоханссон Эрик Защитник
- 3 Бенгтссон Пьер Защитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 16 Грегуш Ян Полузащитник
- 7 Вербич Беньямин Полузащитник
- 23 Павлович Андрия Нападающий
- 28 Сотириу Пиерос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Стефан Вратарь
- 18 Mads Roerslev Защитник
- 32 Аманкваа Данни Полузащитник
- 14 Томсен Николай Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 9 Сантандер Федерико Нападающий
- 40 Carlo Holse
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Анкерсен Петер Травмирован
- Фальк Расмус Травмирован
- Хогли Том Травмирован
- Антонссон Микаэль Травмирован
- Туту Юссеф Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Раннерс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.07.2017 Сённерйюск 0:0 Раннерс СД
- 08.07.2017 Раннерс 3:1 Зистед ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 27.06.2017 Вайле 1:3 Раннерс ТМК
- 24.06.2017 Раннерс 3:0 Скив ТМК
- 01.06.2017 Митьюлланд 3:0 Раннерс СЛЕ
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
- 12.05.2017 Ольборг 0:2 Раннерс СЛЕ
- 08.05.2017 Хорсенс 2:1 Раннерс СДП
- 28.04.2017 Раннерс 0:0 Эсбьерг СДП
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СДП
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СДП
- 13.04.2017 Раннерс 2:4 Брондбю КД
- 07.04.2017 Раннерс 2:0 Хорсенс СДП
- 02.04.2017 Эсбьерг 0:0 Раннерс СДП
- 19.03.2017 Сённерйюск 1:0 Раннерс СД
- 15.03.2017 Раннерс 1:0 Сённерйюск КД
- 10.03.2017 Раннерс 1:1 Орхус СД
Копенгаген (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 12.07.2017 Жилина 1:3 Копенгаген ЛЧ
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 29.06.2017 Копенгаген 2:3 Партизан ТМК
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск СДЧГ
- 25.05.2017 Копенгаген 3:1 Брондбю КД
- 21.05.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СДЧГ
- 17.05.2017 Митьюлланд 3:2 Копенгаген СДЧГ
- 14.05.2017 Копенгаген 1:0 Брондбю СДЧГ
- 05.05.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СДЧГ
- 30.04.2017 Копенгаген 3:0 Люнгбю СДЧГ
- 27.04.2017 Вендсиссель 0:2 Копенгаген КД
- 23.04.2017 Копенгаген 3:1 Митьюлланд СДЧГ
- 17.04.2017 Брондбю 0:1 Копенгаген СДЧГ
- 09.04.2017 Копенгаген 1:1 Нордшелланн СДЧГ
- 06.04.2017 Копенгаген 2:1 Орхус КД
- 03.04.2017 Сённерйюск 1:2 Копенгаген СДЧГ
- 19.03.2017 Силькеборг 1:3 Копенгаген СД
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Копенгаген: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 03.12.2016 Копенгаген 1:0 Раннерс Суперлига Дании
- 21.09.2016 Раннерс 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 10.04.2016 Раннерс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 16.03.2016 Копенгаген 2:1 Раннерс Кубок Дании
- 01.11.2015 Копенгаген 4:0 Раннерс Суперлига Дании
- 16.09.2015 Копенгаген 3:0 Раннерс Суперлига Дании
- 26.04.2015 Раннерс 3:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 22.03.2015 Копенгаген 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 05.03.2015 Копенгаген 0:0 Раннерс Кубок Дании
- 19.10.2014 Копенгаген 1:0 Раннерс Суперлига Дании
- 23.03.2014 Копенгаген 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 27.10.2013 Раннерс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 04.08.2013 Копенгаген 1:3 Раннерс Суперлига Дании
- 16.05.2013 Раннерс 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 02.12.2012 Копенгаген 2:0 Раннерс Суперлига Дании
- 25.08.2012 Раннерс 2:3 Копенгаген Суперлига Дании
- 09.04.2011 Копенгаген 3:1 Раннерс САС Лигаен
- 28.11.2010 Раннерс 0:3 Копенгаген САС Лигаен
- 03.10.2010 Копенгаген 1:0 Раннерс САС Лигаен
- 11.04.2010 Раннерс 1:0 Копенгаген САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Хобро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Раннерс
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Элит-3000
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Второй тайм
51'
51'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Поульсен Николай II атакует сзади соперника. Грегуш Ян пострадал.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Джурджич Никола мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
47'
Квист Вильям наказан за толчок Китчен Перри
47'
47'
Павлович Андрия из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
46'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
46'
Michael Lueftner атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
45'
45'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
45'
45'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
44'
Джурджич Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
43'
43'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
41'
41'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
39'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
39'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
38'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Павлович Андрия атакует сзади соперника. Мадс Агесен пострадал.
38'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
36'
34'
Грегуш Ян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Вербич Беньямин совершает грубый фол. Kasper Enghardt был жертвой
34'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
33'
Грегуш Ян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
33'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
32'
32'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
29'
29'
Michael Lueftner выбил мяч подальше от ворот.
28'
Джурджич Никола коснулся мяча рукой.
27'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
26'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
21'
21'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Поури Марвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
19'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
18'
16'
16'
Джурджич Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
16'
16'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Томсен Джонни заработал фол.
13'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
12'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
12'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
11'
11'
9'
Бенгтссон Пьер сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сотириу Пиерос из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
9'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Куск Каспер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
Мадс Агесен из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
8'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
8'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
7'
6'
6'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Багер Йонас атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
5'
5'
4'
3'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
2'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
2'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
2'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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