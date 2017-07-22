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Стадион:
Раннерс
0:1
Второй тайм: 51'
Копенгаген
0'
0:1
9' Гол
Сотириу Пиерос
34' Желтая карточка
Грегуш Ян
51'
Второй тайм
51'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Поульсен Николай II атакует сзади соперника. Грегуш Ян пострадал.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Джурджич Никола мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Квист Вильям наказан за толчок Китчен Перри
47'
Удар от ворот произведет Раннерс
47'
Павлович Андрия из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
46'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Michael Lueftner атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
45'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
45'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Удар от ворот произведет Копенгаген
44'
Джурджич Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Удар от ворот произведет Раннерс
43'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
41'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
41'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
39'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
39'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Удар от ворот произведет Копенгаген
38'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
38'
Павлович Андрия атакует сзади соперника. Мадс Агесен пострадал.
38'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
37'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
36'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
34'
Грегуш Ян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Вербич Беньямин совершает грубый фол. Kasper Enghardt был жертвой
34'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
34'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
33'
Грегуш Ян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
33'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Раннерс
32'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
31'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
29'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Michael Lueftner выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Джурджич Никола коснулся мяча рукой.
Офсайд
27'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
Фол, нарушение
26'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
21'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Удар от ворот произведет Копенгаген
20'
Поури Марвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
18'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Джурджич Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
16'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Томсен Джонни заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
11'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бенгтссон Пьер сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сотириу Пиерос из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
9'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Куск Каспер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
Мадс Агесен из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
8'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
8'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
7'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Багер Йонас атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
5'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
Офсайд
2'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
2'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
2'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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