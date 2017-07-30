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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
0:1
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
28' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
41' Желтая карточка
Selim Amallah
62' Желтая карточка
Томашевич Зарко
0:1
65' Гол
Болинжи Жонатан
78' Желтая карточка
Ломбертс Николас
82' Красная карточка
Сиани Себастьен
86' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
90' Желтая карточка
Sebastien Locigno
90'+5
Второй тайм
90'
Мускрон-Перувелц производит замену. Говеа Омар уходит, и Benjamin van Durmen заменяет его
Желтая карточка
90'
Sebastien Locigno получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
Желтая карточка
86'
Вандандриш Кевин получает желтую карточку.
85'
Мускрон-Перувелц производит замену. Selim Amallah уходит, и Мбомбо Янис заменяет его

82'
УДАЛЕНИЕ! Сиани Себастьен получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
78'
Ломбертс Николас получает желтую карточку.
75'
Остенде производит замену. Йонкхеере Михил уходит, и Emmanuel Banda заменяет его
73'
Остенде производит замену. Акпала Джозеф уходит, и Живкович Рицхайро заменяет его
66'
Остенде производит замену. Резаян Рамин уходит, и Эль-Ганасси Яссин заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болинжи Жонатан.
Желтая карточка
62'
Томашевич Зарко получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Selim Amallah получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Жереми Хейгебарт получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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