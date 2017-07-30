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2017-2018
Стадион: Versluys Arena
0:1
Конец матча
28' Желтая карточкаJeremy Huyghebaert
41' Желтая карточкаSelim Amallah
62' Желтая карточкаТомашевич Зарко
0:1
65' ГолБолинжи Жонатан
78' Желтая карточкаЛомбертс Николас
82' Красная карточкаСиани Себастьен
86' Желтая карточкаВандандриш Кевин
90' Желтая карточкаSebastien Locigno
|
41'
62'
65'
0:1
78'
82'
86'
Состав команд
24
Резаян
Рамин
10
Беррье
Франк
33
Бутез
Жан
31
Годо
Бруно
18
Говеа
Омар
Остенде 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Прото Сильвио Вратарь
- 26 Вандандриш Кевин Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 20 Йонкхеере Михил Полузащитник
- 24 Резаян Рамин Полузащитник
- 10 Беррье Франк Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 18 Розегнал Давид Защитник
- 27 Капон Брехт Защитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 55 Фернандо Матос Нападающий
- 8 Эль-Ганасси Яссин Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Мускрон-Перювельз 4-4-2
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 26 Aristote Nkaka Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 18 Говеа Омар Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 21 Selim Amallah Нападающий
- 23 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- Sebastien Locigno Защитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 17 Babacar Dione
- 55 Rael Nzeza
- 14 Sebastjan Spahiu
- 9 Мбомбо Янис
- 16 Clement Libertiaux
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Остенде 1:3 АХ Лёвен ТМК
- 14.07.2017 Остенде 1:1 Рузеларе ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Мандел Юнайтед 1:4 Остенде ТМК
- 30.06.2017 Свелта Мелселе 0:8 Остенде ТМК
- 24.06.2017 Звевезеле 1:3 Остенде ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 13.05.2017 Зульте-Варегем 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Остенде 1:0 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде ЛППОЧГ
- 16.04.2017 Остенде 0:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 07.04.2017 Остенде 1:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 01.04.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ЛППОЧГ
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 30.04.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Рузеларе 3:5 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 24.03.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз ЛП
- 04.03.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард ЛП
- 26.02.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ЛП
- 18.02.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен ЛП
Последние игры между собой
Остенде: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
- 11.02.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Остенде Лига Про
- 14.08.2016 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 31.01.2016 Остенде 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 26.09.2015 Мускрон-Перювельз 2:2 Остенде Лига Про
- 01.05.2015 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 14.02.2015 Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле
- 14.02.2015 Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле
- 18.10.2014 Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 22.02.2013 Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Бельгийская вторая лига
- 13.10.2012 Остенде 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мехелен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Локерен
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Мускрон-Перувелц производит замену. Говеа Омар уходит, и Benjamin van Durmen заменяет его
90'
Sebastien Locigno получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
86'
Вандандриш Кевин получает желтую карточку.
85'
Мускрон-Перувелц производит замену. Selim Amallah уходит, и Мбомбо Янис заменяет его
82'
УДАЛЕНИЕ! Сиани Себастьен получил жёлтую карточку и покинул поле.
78'
Ломбертс Николас получает желтую карточку.
75'
Остенде производит замену. Йонкхеере Михил уходит, и Emmanuel Banda заменяет его
73'
Остенде производит замену. Акпала Джозеф уходит, и Живкович Рицхайро заменяет его
66'
Остенде производит замену. Резаян Рамин уходит, и Эль-Ганасси Яссин заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болинжи Жонатан.
62'
Томашевич Зарко получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Selim Amallah получает желтую карточку.
28'
Жереми Хейгебарт получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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