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Стадион:
Погонь Щецин
0:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
16' Желтая карточка
Формелла Дариуш
27' Желтая карточка
Августин Блажей
34' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
85' Желтая карточка
David Niepsuj
90' Желтая карточка
Листковски Марчин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Листковски Марчин получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
David Niepsuj получает желтую карточку.
84'
Лехия Гданьск производит замену. Матрас Матеуш уходит, и Лукашик Даниэль заменяет его
83'
Погонь Щецин производит замену. Пётровски Якуб уходит, и Муравски Рафал заменяет его
79'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Голота Томаш заменяет его

78'
Лехия Гданьск производит замену. Войтковяк Гжегож уходит, и Красич Милош заменяет его
66'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Листковски Марчин заменяет его
63'
Лехия Гданьск производит замену. Пайшау Флавиу уходит, и Patryk Lipski заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Рыпэ Корнел получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Августин Блажей получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Формелла Дариуш получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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