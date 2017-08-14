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Стадион: Stadion Florian Kryger
0:0
Конец матча
16' Желтая карточкаФормелла Дариуш
27' Желтая карточкаАвгустин Блажей
34' Желтая карточкаРыпэ Корнел
85' Желтая карточкаDavid Niepsuj
90' Желтая карточкаЛистковски Марчин
|
16'
27'
34'
85'
Состав команд
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
10
Корт
Давид
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 55 Sebastian Kowalczyk
- Главный тренер: Мацей Скожа
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 23 Войтковяк Гжегож Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 32 Матрас Матеуш Полузащитник
- 30 Joao Nunes Полузащитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 13 Левандовски Матеуш Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- Главный тренер: Петер Новак
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 15.04.2017 Рух Хожув 1:2 Погонь Щецин Э
- 08.04.2017 Погонь Щецин 5:1 Арка Гдыня Э
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех К
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 12.03.2017 Гурник Ленчна 2:2 Погонь Щецин Э
- 06.03.2017 Погонь Щецин 1:1 Висла Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.08.2017 Бытовия 1:0 Лехия Гданьск К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 17.04.2017 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
- 11.03.2017 Рух Хожув 2:1 Лехия Гданьск Э
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 05.11.2016 Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 19.04.2016 Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 02.12.2015 Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 31.07.2015 Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 09.05.2015 Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round
- 13.03.2015 Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.09.2014 Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 10.05.2014 Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.02.2014 Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
- 15.09.2013 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 01.03.2013 Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.08.2012 Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|2.
|Ягеллония
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Заглембе Любин
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Висла
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|Арка Гдыня
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Корона Кельце
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Сандецья
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Погонь Щецин
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Пяст
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Листковски Марчин получает желтую карточку.
85'
David Niepsuj получает желтую карточку.
84'
Лехия Гданьск производит замену. Матрас Матеуш уходит, и Лукашик Даниэль заменяет его
83'
Погонь Щецин производит замену. Пётровски Якуб уходит, и Муравски Рафал заменяет его
79'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Голота Томаш заменяет его
78'
Лехия Гданьск производит замену. Войтковяк Гжегож уходит, и Красич Милош заменяет его
66'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Листковски Марчин заменяет его
63'
Лехия Гданьск производит замену. Пайшау Флавиу уходит, и Patryk Lipski заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Рыпэ Корнел получает желтую карточку.
27'
Августин Блажей получает желтую карточку.
16'
Формелла Дариуш получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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