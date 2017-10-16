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Стадион:
Краковия
2:0
Второй тайм: 72'
Погонь Щецин
0'
1:0
2' Гол
Маларчик Пётр
34' Желтая карточка
Човило Мирослав
42' Желтая карточка
Фойут Ярослав
2:0
51' Гол
Хави Эрнандес II
72'
Второй тайм
67'
Краковия производит замену. Вуйцицки Якуб уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
62'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Голота Томаш заменяет его
58'
Погонь Щецин производит замену. Пётровски Якуб уходит, и Зволински Лукаш заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хави Эрнандес II.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Фойут Ярослав получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Делев Спас.
Желтая карточка
34'
Човило Мирослав получает желтую карточку.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маларчик Пётр.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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