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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
2:0
Второй тайм: 72'
1:0
2' ГолМаларчик Пётр
34' Желтая карточкаЧовило Мирослав
42' Желтая карточкаФойут Ярослав
2:0
51' ГолХави Эрнандес II
|
2'
1:0
34'
42'
51'
2:0
Состав команд
39
Хелик
Михал
21
Adam
Deja
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 46 Совах Леонард Защитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 7 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 26 Делеу Луис Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 23 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 24 David Niepsuj Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Главный тренер: Мацей Скожа
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 09.08.2017 Тыхы 1:1 Краковия К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
Последние игры между собой
Краковия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.08.2016 Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса
- 11.05.2016 Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса. Группа А
- 20.03.2016 Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса
- 24.10.2015 Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 18.04.2015 Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 25.10.2014 Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса
- 09.03.2014 Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса
- 28.09.2013 Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|2.
|Заглембе Любин
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|3.
|Гурник Забже
|12
|6
|4
|2
|25 - 17
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Сандецья
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Краковия
|2:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|14.
|Нецеча
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Погонь Щецин
|0:2
|12
|2
|3
|7
|9 - 16
|9
|16.
|Пяст
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
Второй тайм
67'
Краковия производит замену. Вуйцицки Якуб уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
62'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Голота Томаш заменяет его
58'
Погонь Щецин производит замену. Пётровски Якуб уходит, и Зволински Лукаш заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хави Эрнандес II.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Фойут Ярослав получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Делев Спас.
34'
Човило Мирослав получает желтую карточку.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маларчик Пётр.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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