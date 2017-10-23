Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 4121
31' Желтая карточкаPavol Safranko
33' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
61' Желтая карточкаОкоре Жорес
81' Желтая карточкаДжурджич Никола
0:1
82' ГолFrederik Boersting
88' Желтая карточкаOliver Abildgaard
1:1
90' ГолМарксен Эрик
90' Желтая карточкаРинне Якоб
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
Ринне Якоб получает желтую карточку за споры
95'
Родич Владимир сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марксен Эрик из клуба "Раннерс" отправил мяч головой в ворота.
95'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
95'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
95'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
94'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
94'
93'
Родич Владимир выбил мяч подальше от ворот.
93'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
92'
Lucas Ravn-Haren из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
92'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой справа.
91'
91'
Блобьерг Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Pavol Safranko заработал фол.
90'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
90'
90'
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой справа.
89'
Marcus Moelvadgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Lucas Ravn-Haren
88'
Oliver Abildgaard получает желтую карточку.
88'
Oliver Abildgaard совершает грубый фол. Кауко Йони был жертвой
88'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг в офсайде
88'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
87'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Frederik Boersting навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Родич Владимир из команды Раннерс делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
86'
86'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
86'
Тактическая замена. Багер Йонас уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
85'
Китчен Перри из команды Раннерс делает навес
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Frederik Boersting!
82'
Кауко Йони сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
82'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
82'
Рисгор Каспер из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
81'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает подножку. Родич Владимир заработал фол.
81'
81'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Джурджич Никола получает желтую карточку.
81'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
80'
80'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
79'
79'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
79'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
79'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
79'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс подал угловой справа.
78'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
77'
77'
Блобьерг Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
76'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 4121 болельщиков
75'
74'
Тактическая замена. Jannik Pohl уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
73'
73'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес
73'
73'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
73'
73'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
71'
71'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
71'
71'
71'
Окоре Жорес атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
69'
69'
68'
68'
Лобжанидзе Саба не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
68'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
67'
67'
Кауко Йони блокирует соперника. Флорес Эдисон заработал своей команде штрафной.
66'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Magnus Christensen заработал фол.
65'
65'
Поури Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
65'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
64'
Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Родич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
64'
63'
63'
63'
Поури Марвин возвращается на поле, всё в порядке.
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Поури Марвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Поури Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Окоре Жорес из команды Ольборг был наказан за старое нарушение.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
После дальнего удара, который нанес Родич Владимир мяч отбит вратарем
61'
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
61'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
61'
60'
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
59'
Лауэнборг Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
57'
56'
56'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
55'
Pavol Safranko наказан за толчок Марксен Эрик
54'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
54'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
54'
54'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
53'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
53'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
53'
53'
53'
Родич Владимир из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
53'
52'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
52'
Китчен Перри наказан за толчок Kristoffer Pallesen
51'
Поури Марвин наказан за толчок Блобьерг Якоб
49'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
49'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
48'
48'
48'
47'
47'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Джурджич Никола из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Magnus Christensen.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
44'
44'
Pavol Safranko из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
44'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Лобжанидзе Саба выбил мяч на угловой.
43'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
43'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
42'
Джурджич Никола имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
42'
42'
41'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
41'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
40'
40'
Лауэнборг Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
40'
39'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Флорес Эдисон заработал фол.
39'
38'
Джурджич Никола из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
38'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
37'
37'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
36'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лобжанидзе Саба и мяч снова в игре
35'
35'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
34'
34'
Флорес Эдисон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
33'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Лауэнборг Фредерик получает желтую карточку.
33'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс. Это Frederik Boersting заработал фол.
31'
Pavol Safranko получает желтую карточку.
31'
Pavol Safranko из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Кауко Йони.
31'
31'
Окоре Жорес нарушил правила.
30'
30'
29'
28'
26'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг в офсайде
26'
26'
Лобжанидзе Саба бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
26'
26'
25'
25'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес
24'
24'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
24'
23'
23'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
22'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
21'
21'
Jannik Pohl пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает навес
20'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
19'
18'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Лесняк Филип заработал фол.
18'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
16'
16'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Кристенсен Патрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
16'
Марксен Эрик из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
14'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает неудачный навес.
14'
14'
Окоре Жорес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
13'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
13'
13'
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Лобжанидзе Саба на финте ушёл от оппонента.
11'
10'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
9'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
8'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс подал угловой справа.
8'
Джурджич Никола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
7'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
6'
Pavol Safranko не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
6'
5'
Jannik Pohl имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
4'
Родич Владимир имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
4'
4'
4'
Кристенсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
4'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
3'
2'
2'
После дальнего удара, который нанес Jannik Pohl мяч отбит вратарем
1'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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