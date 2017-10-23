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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4121
Раннерс
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
31' Желтая карточка
Pavol Safranko
33' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
61' Желтая карточка
Окоре Жорес
81' Желтая карточка
Джурджич Никола
0:1
82' Гол
Frederik Boersting
88' Желтая карточка
Oliver Abildgaard
1:1
90' Гол
Марксен Эрик
90' Желтая карточка
Ринне Якоб
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
95'
Ринне Якоб получает желтую карточку за споры
95'
Родич Владимир сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марксен Эрик из клуба "Раннерс" отправил мяч головой в ворота.
95'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
95'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
95'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
95'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Удар от ворот произведет Раннерс
Фол, нарушение
94'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
94'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Родич Владимир выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
93'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
92'
Lucas Ravn-Haren из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой справа.
91'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Блобьерг Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Pavol Safranko заработал фол.
Офсайд
90'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
90'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой справа.
89'
Marcus Moelvadgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Lucas Ravn-Haren
Желтая карточка
88'
Oliver Abildgaard получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Oliver Abildgaard совершает грубый фол. Кауко Йони был жертвой
Офсайд
88'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг в офсайде
88'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Frederik Boersting навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Родич Владимир из команды Раннерс делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Ольборг
86'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
86'
Тактическая замена. Багер Йонас уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
85'
Китчен Перри из команды Раннерс делает навес
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Frederik Boersting!
82'
Кауко Йони сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
82'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
82'
Рисгор Каспер из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
81'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает подножку. Родич Владимир заработал фол.
81'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Джурджич Никола получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
80'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
80'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
79'
Удар от ворот произведет Ольборг
79'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
79'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
79'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
Угловой
79'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс подал угловой справа.
78'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
77'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Блобьерг Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
76'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 4121 болельщиков
75'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Jannik Pohl уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
73'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес
73'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
73'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
71'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
71'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
71'
Окоре Жорес атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
69'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
68'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лобжанидзе Саба не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
68'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
67'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Кауко Йони блокирует соперника. Флорес Эдисон заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
66'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Magnus Christensen заработал фол.
65'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Поури Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
65'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
64'
Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Родич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
64'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
Травма, повреждение
63'
Поури Марвин возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Удар от ворот произведет Ольборг
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Поури Марвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Поури Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
61'
Окоре Жорес из команды Ольборг был наказан за старое нарушение.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
После дальнего удара, который нанес Родич Владимир мяч отбит вратарем
61'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
61'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Лауэнборг Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Раннерс
56'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
55'
Pavol Safranko наказан за толчок Марксен Эрик
54'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
54'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
54'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
53'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
53'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
53'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
53'
Родич Владимир из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
53'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
52'
Китчен Перри наказан за толчок Kristoffer Pallesen
Фол, нарушение
51'
Поури Марвин наказан за толчок Блобьерг Якоб
Фол, нарушение
49'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
49'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
48'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
47'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Джурджич Никола из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Magnus Christensen.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
Pavol Safranko из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
Угловой
44'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Лобжанидзе Саба выбил мяч на угловой.
43'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
43'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Удар от ворот произведет Ольборг
42'
Джурджич Никола имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
42'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
42'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
41'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
40'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лауэнборг Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
40'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
39'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Флорес Эдисон заработал фол.
39'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
Джурджич Никола из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
38'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
37'
Удар от ворот произведет Ольборг
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
36'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лобжанидзе Саба и мяч снова в игре
35'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
34'
Удар от ворот произведет Раннерс
34'
Флорес Эдисон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Лауэнборг Фредерик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс. Это Frederik Boersting заработал фол.
Желтая карточка
31'
Pavol Safranko получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Pavol Safranko из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Кауко Йони.
31'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
31'
Окоре Жорес нарушил правила.
30'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
29'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Ольборг
26'
Лобжанидзе Саба бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
26'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
26'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес
24'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
24'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
21'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Jannik Pohl пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает навес
20'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
18'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Лесняк Филип заработал фол.
18'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
16'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Кристенсен Патрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
16'
Марксен Эрик из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
14'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает неудачный навес.
14'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
14'
Окоре Жорес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
Офсайд
13'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
13'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
13'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
11'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
11'
Лобжанидзе Саба на финте ушёл от оппонента.
11'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
9'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
8'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
8'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс подал угловой справа.
8'
Джурджич Никола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
7'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
6'
Pavol Safranko не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
6'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Jannik Pohl имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
4'
Родич Владимир имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
4'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
4'
Удар от ворот произведет Раннерс
4'
Кристенсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
3'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
После дальнего удара, который нанес Jannik Pohl мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
1'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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