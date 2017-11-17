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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:0
Второй тайм: 56'
Состав команд
20
Баша
Вулнет
21
Перес
Виктор
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 20 Баша Вулнет Полузащитник
- 21 Перес Виктор Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 88 Малецки Патрик Полузащитник
- 17 Jakub Bartosz Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 71 Баланюк Денис Нападающий
- 2 Rafal Pietrzak
- Главный тренер: Kiko Ramirez
Погонь Щецин 4-4-2
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- 11 Делев Спас Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 24 David Niepsuj Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 29 Листковски Марчин Нападающий
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 08.08.2017 Висла Краков 2:1 Висла К
- 04.08.2017 Висла 0:1 Висла Краков Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 19.11.2016 Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса
- 16.07.2016 Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 18.12.2015 Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 21.08.2015 Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 20.05.2015 Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round
- 20.02.2015 Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.08.2014 Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса
- 03.05.2014 Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 16.12.2013 Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 31.08.2013 Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 17.03.2013 Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 14.09.2012 Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|15
|9
|1
|5
|19 - 14
|28
|3.
|Ягеллония
|16
|7
|6
|3
|21 - 19
|27
|4.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Висла Краков
|0:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 16
|25
|6.
|Лех
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Краковия
|15
|3
|6
|6
|19 - 23
|15
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Погонь Щецин
|0:0
|16
|2
|4
|10
|12 - 26
|10
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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