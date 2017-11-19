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Стадион:
Слован Братислава
1:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
1:0
14' Гол
Голошко Филип
18' Желтая карточка
Чантуришвили Вахтанг
39' Желтая карточка
Савичевич Вукан
52' Желтая карточка
Пехливан Ясин
64' Желтая карточка
Слобода Антон
66' Желтая карточка
Мареш Якуб
90' Желтая карточка
Кадлец Андрей
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Кадлец Андрей получает желтую карточку.
88'
Слован Братислава производит замену. Хольман Дэвид уходит, и Схет Митчелл заменяет его
82'
Слован Братислава производит замену. Мареш Якуб уходит, и Виттек Роберт заменяет его
77'
Спартак Трнава производит замену. Чантуришвили Вахтанг уходит, и Kubilay Yilmaz заменяет его
71'
Слован Братислава производит замену. Чаврич Александр уходит, и Оршула Филип заменяет его

66'
Спартак Трнава производит замену. Слобода Антон уходит, и Грессак Лукас заменяет его
Желтая карточка
66'
Мареш Якуб получает желтую карточку.
Желтая карточка
64'
Слобода Антон получает желтую карточку.
57'
Спартак Трнава производит замену. Ирка Эрик уходит, и Tomas Brigant заменяет его
Желтая карточка
52'
Пехливан Ясин получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Савичевич Вукан получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Чантуришвили Вахтанг получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Голошко Филип.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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