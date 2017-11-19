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Стадион: Пасиенки
1:0
Конец матча
1:0
14' ГолГолошко Филип
18' Желтая карточкаЧантуришвили Вахтанг
39' Желтая карточкаСавичевич Вукан
52' Желтая карточкаПехливан Ясин
64' Желтая карточкаСлобода Антон
66' Желтая карточкаМареш Якуб
90' Желтая карточкаКадлец Андрей
|
14'
1:0
39'
52'
64'
66'
90'
Состав команд
Слован Братислава
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 29 Божиков Васил Защитник
- 5 Хухумис Диамантис Защитник
- 3 Рундич Милан Защитник
- 2 Секулич Борис Защитник
- 45 Чаврич Александр Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 9 Дроппа Лукаш Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Чикош Эрик Защитник
- 7 Кубик Франтишек Защитник
- 11 Оршула Филип Полузащитник
- 99 Схет Митчелл Нападающий
- 33 Виттек Роберт Нападающий
- 68 Frederik Valach
- 20 Samuel Antalek
- Главный тренер: Martin Sevela
Спартак Трнава
- Основной состав
- 72 Вантруба Мартин Вратарь
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 22 Тот Мартин Защитник
- 3 Oliver Janso Защитник
- 21 Годал Борис Защитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 16 Власко Ян Полузащитник
- 10 Пехливан Ясин Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 18 Слобода Антон Полузащитник
- 45 Marvin Egho Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 15 Гладик Иван Защитник
- 5 Лукич Славко Защитник
- 34 Грессак Лукас Полузащитник
- 19 Tomas Brigant Полузащитник
- 6 Ilya Cherednitchenko
- 11 Kubilay Yilmaz
- Главный тренер: Nestor El Maestro
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова С
- 19.08.2017 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 13.08.2017 Слован Братислава 1:1 ДАК С
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
- 29.07.2017 Слован Братислава 2:1 Злате Моравце С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Слован Братислава 5:0 Пюник ЛЕ
- 29.06.2017 Пюник 1:4 Слован Братислава ЛЕ
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Спартак Трнава 3:0 Спишска-Нова-Вес К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 10.09.2017 Спартак Трнава 2:1 Нитра С
- 25.08.2017 Жилина 3:1 Спартак Трнава С
- 19.08.2017 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава С
- 05.08.2017 Спартак Трнава 2:1 Тренчин С
- 28.07.2017 Подбрезова 1:2 Спартак Трнава С
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 27.05.2017 Спартак Трнава 3:1 Злате Моравце С
- 19.05.2017 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 13.05.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 07.05.2017 Тренчин 3:4 Спартак Трнава С
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Спартак Трнава: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 19.08.2017 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава Суперлига
- 26.04.2017 Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава Суперлига
- 04.12.2016 Слован Братислава 0:1 Спартак Трнава Суперлига
- 27.08.2016 Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Суперлига
- 20.04.2016 Слован Братислава 4:1 Спартак Трнава Суперлига
- 22.11.2015 Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Суперлига
- 25.08.2015 Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Суперлига
- 11.04.2015 Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Суперлига
- 10.03.2015 Слован Братислава 1:1 Спартак Трнава Суперлига
- 30.10.2014 Спартак Трнава 4:0 Слован Братислава Суперлига
- 31.05.2014 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава Суперлига
- 16.03.2014 Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Суперлига
- 21.09.2013 Спартак Трнава 1:3 Слован Братислава Суперлига
- 13.04.2013 Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Суперлига
- 02.11.2012 Слован Братислава 0:1 Спартак Трнава Суперлига
- 05.08.2012 Спартак Трнава 0:1 Слован Братислава Суперлига
- 06.11.2011 Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава Corgon Liga
- 17.05.2011 Слован Братислава 3:0 Спартак Трнава Corgon Liga
- 19.04.2011 Спартак Трнава 2:3 Слован Братислава Кубок
- 05.04.2011 Слован Братислава 2:2 Спартак Трнава Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|16
|12
|1
|3
|27 - 12
|37
|2.
|Слован Братислава
|16
|8
|5
|3
|34 - 23
|29
|3.
|ДАК
|16
|8
|5
|3
|22 - 17
|29
|4.
|Жилина
|16
|9
|1
|6
|34 - 23
|28
|5.
|Ружомберок
|16
|7
|6
|3
|28 - 16
|27
|6.
|Нитра
|16
|7
|6
|3
|18 - 10
|27
|7.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|8.
|Злате Моравце
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|16
|3
|3
|10
|13 - 38
|12
|11.
|Подбрезова
|16
|3
|1
|12
|12 - 34
|10
|12.
|Сеница
|16
|1
|4
|11
|14 - 35
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кадлец Андрей получает желтую карточку.
88'
Слован Братислава производит замену. Хольман Дэвид уходит, и Схет Митчелл заменяет его
82'
Слован Братислава производит замену. Мареш Якуб уходит, и Виттек Роберт заменяет его
77'
Спартак Трнава производит замену. Чантуришвили Вахтанг уходит, и Kubilay Yilmaz заменяет его
71'
Слован Братислава производит замену. Чаврич Александр уходит, и Оршула Филип заменяет его
66'
Спартак Трнава производит замену. Слобода Антон уходит, и Грессак Лукас заменяет его
66'
Мареш Якуб получает желтую карточку.
64'
Слобода Антон получает желтую карточку.
57'
Спартак Трнава производит замену. Ирка Эрик уходит, и Tomas Brigant заменяет его
52'
Пехливан Ясин получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Савичевич Вукан получает желтую карточку.
18'
Чантуришвили Вахтанг получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Голошко Филип.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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