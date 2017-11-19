Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2452
19' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
19' Желтая карточкаЛаурсен Райан
41' Желтая карточкаУзочакву Арнест
48' Желтая карточкаХанссон Халлюр
63' Желтая карточкаПетерсен Кеннет
87' Желтая карточкаMikkel Qvist
90' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
93'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает подножку. Томас Кортегаард заработал фол.
93'
93'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает неудачный навес.
91'
Mikkel Qvist наказан за толчок Casper Nielsen
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йонас Торсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
91'
90'
Лаурсен Якоб-Баррет получает желтую карточку.
90'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает подножку. Тюкосен Мадс заработал фол.
89'
88'
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
87'
Mikkel Qvist получает желтую карточку.
87'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает подножку. Грютебуст Стен заработал фол.
87'
87'
86'
Tobias Arndal из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
86'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
85'
Mikkel Qvist наказан за толчок Casper Nielsen
84'
84'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
84'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает отличный навес.
82'
81'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
81'
80'
80'
Тактическая замена. Узочакву Арнест уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
78'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
77'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает навес
76'
Финнбогасон Къяртан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
Tobias Arndal из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
73'
73'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Томас Кортегаард выбил мяч на угловой.
72'
72'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
72'
72'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
71'
После дальнего удара, который нанес Йонас Торсен мяч отбит вратарем
71'
71'
71'
Лассе Крюгер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Лассе Крюгер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
71'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Расмус Юнссон выбил мяч на угловой.
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает навес
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
67'
67'
Tobias Arndal имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
67'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
66'
Финнбогасон Къяртан блокирует соперника. Тингагер Фредерик заработал своей команде штрафной.
65'
Bubacarr Sanneh мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
65'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
64'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
64'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Casper Nielsen
63'
Петерсен Кеннет получает желтую карточку.
63'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
63'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
60'
60'
60'
60'
59'
59'
Тингагер Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
58'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает неудачный навес.
57'
После дальнего удара, который нанес Узочакву Арнест мяч отбит вратарем
57'
Расмус Юнссон из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
57'
Эдмундссон Йохан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
56'
56'
Йонас Торсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
55'
54'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
54'
Ханссон Халлюр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
54'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
53'
Расмус Юнссон бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
52'
52'
Лассе Крюгер имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
52'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
52'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает отличный навес.
51'
Bubacarr Sanneh мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
51'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
51'
50'
Узочакву Арнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 2452 болельщиков
48'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
48'
Грютебуст Стен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Ханссон Халлюр совершает грубый фол. Грютебуст Стен был жертвой
48'
47'
47'
Андерс К. Якобсен на финте ушёл от оппонента.
47'
46'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Тактическая замена. Bjarke Jacobsen уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Лаурсен Райан наказан за толчок Mikkel Qvist
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
46'
Андерс К. Якобсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Йонас Торсен мяч отбит вратарем
45'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
45'
45'
Финнбогасон Къяртан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
44'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес
44'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
42'
42'
41'
Узочакву Арнест получает желтую карточку.
41'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Mikkel Qvist заработал фол.
40'
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
39'
39'
38'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
38'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
36'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
36'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает навес
36'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тингагер Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс в офсайде
32'
32'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
32'
Александр Людвиг не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
31'
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Mikkel Qvist, и мяч снова в игре
31'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
30'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает навес
28'
28'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Греве Матиас не смог удачно сыграть.
27'
27'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
27'
Томас Кортегаард атакует сзади соперника. Греве Матиас пострадал.
27'
26'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
26'
25'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
25'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
25'
Ханссон Халлюр возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ханссон Халлюр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
24'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает навес
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
22'
Bjarke Jacobsen пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
22'
21'
21'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает неудачный навес.
20'
20'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Лаурсен Райан получает желтую карточку за неспортивное поведение
19'
Финнбогасон Къяртан получает желтую карточку.
19'
Матч остановлен
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Грютебуст Стен.
18'
17'
Ханссон Халлюр атакует сзади соперника. Петерсен Кеннет пострадал.
17'
17'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
16'
16'
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает подножку. Лаурсен Якоб-Баррет заработал фол.
15'
15'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Йонас Торсен из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
14'
14'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
13'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
13'
12'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
12'
12'
12'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
11'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
10'
9'
8'
После дальнего удара, который нанес Томасен Йенс мяч отбит вратарем
7'
7'
7'
7'
7'
7'
6'
6'
Финнбогасон Къяртан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
5'
Игрок команды Оденсе выносит мяч
5'
4'
Томасен Йенс из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
3'
Игрок команды Оденсе совершает фол
2'
Эдмундссон Йохан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
2'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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