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Стадион: Зрители: 2452
Хорсенс
0:0
Конец матча
Оденсе
0'
19' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
19' Желтая карточка
Лаурсен Райан
41' Желтая карточка
Узочакву Арнест
48' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
63' Желтая карточка
Петерсен Кеннет
87' Желтая карточка
Mikkel Qvist
90' Желтая карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
93'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает подножку. Томас Кортегаард заработал фол.
93'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
91'
Mikkel Qvist наказан за толчок Casper Nielsen
91'
Удар от ворот произведет Оденсе
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йонас Торсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
91'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
90'
Лаурсен Якоб-Баррет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает подножку. Тюкосен Мадс заработал фол.
89'
Удар от ворот произведет Хорсенс
88'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
87'
Mikkel Qvist получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает подножку. Грютебуст Стен заработал фол.
87'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
87'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
86'
Tobias Arndal из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
Фол, нарушение
85'
Mikkel Qvist наказан за толчок Casper Nielsen
84'
Удар от ворот произведет Оденсе
84'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
84'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает отличный навес.
82'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
80'
Удар от ворот произведет Хорсенс
80'
Тактическая замена. Узочакву Арнест уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
78'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
77'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает навес
76'
Финнбогасон Къяртан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
Tobias Arndal из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
73'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
72'
Томас Кортегаард выбил мяч на угловой.
Угловой
72'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
72'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
72'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
71'
После дальнего удара, который нанес Йонас Торсен мяч отбит вратарем
71'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
71'
Лассе Крюгер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Лассе Крюгер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
71'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
70'
Удар от ворот произведет Оденсе
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
Угловой
69'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Расмус Юнссон выбил мяч на угловой.
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает навес
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
Угловой
67'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
67'
Tobias Arndal имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
67'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
66'
Финнбогасон Къяртан блокирует соперника. Тингагер Фредерик заработал своей команде штрафной.
65'
Bubacarr Sanneh мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
65'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
64'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
64'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Casper Nielsen
Желтая карточка
63'
Петерсен Кеннет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
63'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
61'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
60'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес
59'
Удар от ворот произведет Хорсенс
59'
Тингагер Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает неудачный навес.
57'
После дальнего удара, который нанес Узочакву Арнест мяч отбит вратарем
Угловой
57'
Расмус Юнссон из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
57'
Эдмундссон Йохан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
56'
Удар от ворот произведет Оденсе
56'
Йонас Торсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Удар от ворот произведет Оденсе
Угловой
54'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
54'
Ханссон Халлюр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
54'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
53'
Расмус Юнссон бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
52'
Удар от ворот произведет Оденсе
52'
Лассе Крюгер имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
52'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
52'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает отличный навес.
51'
Bubacarr Sanneh мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
51'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
51'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Узочакву Арнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 2452 болельщиков
Желтая карточка
48'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
Травма, повреждение
48'
Грютебуст Стен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Ханссон Халлюр совершает грубый фол. Грютебуст Стен был жертвой
48'
Удар от ворот произведет Хорсенс
47'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Андерс К. Якобсен на финте ушёл от оппонента.
47'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Тактическая замена. Bjarke Jacobsen уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Лаурсен Райан наказан за толчок Mikkel Qvist
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Андерс К. Якобсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
46'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Йонас Торсен мяч отбит вратарем
45'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
45'
Финнбогасон Къяртан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
44'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес
44'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
42'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Узочакву Арнест получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Mikkel Qvist заработал фол.
40'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес
39'
Удар от ворот произведет Оденсе
38'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
38'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
37'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
Офсайд
36'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
36'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает навес
36'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тингагер Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
32'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
32'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
32'
Александр Людвиг не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
31'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Mikkel Qvist, и мяч снова в игре
31'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
31'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает навес
28'
Удар от ворот произведет Хорсенс
28'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Греве Матиас не смог удачно сыграть.
27'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
27'
Томас Кортегаард атакует сзади соперника. Греве Матиас пострадал.
27'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
26'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
25'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
Травма, повреждение
25'
Ханссон Халлюр возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ханссон Халлюр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает навес
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
22'
Bjarke Jacobsen пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Удар от ворот произведет Оденсе
21'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает неудачный навес.
20'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
19'
Лаурсен Райан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
19'
Финнбогасон Къяртан получает желтую карточку.
19'
Матч остановлен
Фол, нарушение
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Грютебуст Стен.
18'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
17'
Ханссон Халлюр атакует сзади соперника. Петерсен Кеннет пострадал.
17'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
16'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает подножку. Лаурсен Якоб-Баррет заработал фол.
15'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Йонас Торсен из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
14'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
13'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
12'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
12'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
11'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Удар от ворот произведет Хорсенс
9'
Удар от ворот произведет Оденсе
8'
После дальнего удара, который нанес Томасен Йенс мяч отбит вратарем
7'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес
7'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
7'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
6'
Удар от ворот произведет Оденсе
6'
Финнбогасон Къяртан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
5'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
5'
Игрок команды Оденсе выносит мяч
5'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
4'
Томасен Йенс из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
3'
Игрок команды Оденсе совершает фол
2'
Эдмундссон Йохан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
2'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
1'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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