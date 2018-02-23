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Стадион:
Ягеллония
4:1
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
0:1
26' Гол
Пайшау Марку
1:1
31' Гол
Piotr Wlazlo
2:1
42' Гол
Безьяк Роман
45' Желтая карточка
Безьяк Роман
3:1
54' Гол
Поспишил Мартин
68' Желтая карточка
Кусвик Гжегож
82' Желтая карточка
Joao Nunes
88' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
4:1
90' Гол
Свидерски Кароль
90'+4
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
87'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Гжиб Рафал выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Joao Nunes получил желтую карточку от судьи
77'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.

74'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Лазаревич Деян выходит на его замену.
68'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Де Оливейра Жоао выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Кусвик Гжегож получил желтую карточку от судьи
67'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
63'
Лехия Гданьск делает замену. Красич Милош уходит с поля, а Кусвик Гжегож выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Поспишил Мартин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Безьяк Роман бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Piotr Wlazlo бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Пайшау Марку бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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