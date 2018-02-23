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Стадион: Городской стадион Белостока
4:1
Конец матча
0:1
26' ГолПайшау Марку
1:1
31' ГолPiotr Wlazlo
2:1
42' ГолБезьяк Роман
45' Желтая карточкаБезьяк Роман
3:1
54' ГолПоспишил Мартин
68' Желтая карточкаКусвик Гжегож
82' Желтая карточкаJoao Nunes
88' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
4:1
90' ГолСвидерски Кароль
|
26'
0:1
31'
1:1
42'
2:1
45'
54'
3:1
68'
82'
88'
90'
4:1
Состав команд
17
Рунье
Иван
23
Piotr
Wlazlo
11
Безьяк
Роман
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
Ягеллония 4-1-4-1
- Основной состав
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 20 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 41 Столярски Павел Защитник
- 30 Joao Nunes Защитник
- 4 Gerson Guimaraes Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 5 Витория Стивен Защитник
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 11 Кусвик Гжегож Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 2 Милош Мато Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- Главный тренер: Adam Owen
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Бытовия 1:0 Лехия Гданьск К
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лехия Гданьск: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 12.02.2017 Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса
- 21.08.2016 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.03.2016 Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса
- 02.10.2015 Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 07.06.2015 Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 23.11.2014 Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.07.2014 Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.03.2014 Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши
- 12.03.2014 Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши
- 28.11.2013 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 05.08.2013 Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 14.04.2013 Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония Экстракласса
- 08.10.2012 Ягеллония 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.10.2012 Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Кубок Польши
- 11.12.2011 Лехия Гданьск 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 06.08.2011 Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 16.03.2011 Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Кубок
- 12.03.2011 Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|2.
|Легия
|23
|14
|2
|7
|35 - 24
|44
|3.
|Лех
|23
|10
|10
|3
|32 - 16
|40
|4.
|Гурник Забже
|23
|11
|6
|6
|45 - 36
|39
|5.
|Висла
|23
|11
|3
|9
|32 - 29
|36
|6.
|Висла Краков
|23
|10
|5
|8
|34 - 29
|35
|7.
|Корона Кельце
|23
|9
|8
|6
|38 - 31
|35
|8.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|9.
|Заглембе Любин
|24
|8
|9
|7
|33 - 29
|33
|10.
|Шлёнск
|23
|7
|6
|10
|28 - 37
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|24
|6
|8
|10
|32 - 40
|26
|12.
|Краковия
|23
|6
|7
|10
|30 - 34
|25
|13.
|Пяст
|23
|5
|8
|10
|24 - 33
|23
|14.
|Сандецья
|23
|4
|10
|9
|24 - 37
|22
|15.
|Нецеча
|23
|5
|6
|12
|23 - 39
|21
|16.
|Погонь Щецин
|23
|5
|5
|13
|25 - 37
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
88'
Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
87'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Гжиб Рафал выходит на его замену.
82'
Joao Nunes получил желтую карточку от судьи
77'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
74'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Лазаревич Деян выходит на его замену.
68'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Де Оливейра Жоао выходит на его замену.
68'
Кусвик Гжегож получил желтую карточку от судьи
67'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
63'
Лехия Гданьск делает замену. Красич Милош уходит с поля, а Кусвик Гжегож выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Поспишил Мартин бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Безьяк Роман бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Piotr Wlazlo бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Пайшау Марку бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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