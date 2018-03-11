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2017-2018
Стадион: Дакнам
0:2
Конец матча
0:1
31' ГолДе Паув Нилл
79' Желтая карточкаДерейк Тимоти
82' Желтая карточкаШапоньич Иван
84' Желтая карточкаБодри Марвин
0:2
89' ГолОлайинка Питер
|
31'
0:1
79'
82'
84'
89'
0:2
Состав команд
10
Кайя
Онур
14
Уолш
Сэнди
11
Де
Паув
Нилл
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 28 Amine Benchaib Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 8 Мишель Жулиан Защитник
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- 18 Менди Жан Нападающий
- 17 Хуппертс Гуус Нападающий
- Главный тренер: Мас Петер
Зульте-Варегем 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 2 Де Фаув Дави Полузащитник
- 19 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 14 Уолш Сэнди Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 29 Алесандро Кордаро Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 95 Бонгонда Тео Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 03.03.2018 Мускрон-Перювельз 1:2 Локерен ПДА
- 24.02.2018 Эйпен 3:2 Локерен ПДА
- 17.02.2018 Локерен 0:1 Кортрейк ПДА
- 11.02.2018 Шарлеруа 1:1 Локерен ПДА
- 03.02.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 28.01.2018 Остенде 2:3 Локерен ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 12.01.2018 Локерен 1:0 Сеул ТМК
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 03.03.2018 Зульте-Варегем 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.02.2018 Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.02.2018 Зульте-Варегем 3:2 Эйпен ПДА
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 27.01.2018 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.01.2018 Зульте-Варегем 2:1 Стандард ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
Последние игры между собой
Локерен: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен Первый дивизион А
- 09.12.2016 Локерен 1:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 22.10.2016 Зульте-Варегем 2:0 Локерен Лига Про
- 18.12.2015 Локерен 1:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 25.07.2015 Зульте-Варегем 3:1 Локерен Лига Про
- 14.12.2014 Зульте-Варегем 1:0 Локерен Лига Жюпиле
- 03.08.2014 Локерен 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 10.05.2014 Зульте-Варегем 3:1 Локерен Лига Жюпиле
- 20.04.2014 Локерен 3:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 22.03.2014 Локерен 1:0 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
- 02.02.2014 Зульте-Варегем 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 28.09.2013 Локерен 2:4 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 11.05.2013 Локерен 2:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 30.03.2013 Зульте-Варегем 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 09.02.2013 Локерен 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 20.10.2012 Зульте-Варегем 0:3 Локерен Лига Жюпиле
- 05.05.2012 Зульте-Варегем 2:2 Локерен Лига Жюпиле
- 03.12.2011 Зульте-Варегем 1:1 Локерен Премьер-лига
- 30.07.2011 Локерен 0:0 Зульте-Варегем Премьер-лига
- 05.03.2011 Локерен 2:1 Зульте-Варегем Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68 - 33
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49 - 42
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46 - 30
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45 - 27
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44 - 36
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43 - 41
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42 - 39
|42
|8.
|Ройал Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38 - 40
|41
|9.
|Зульте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47 - 52
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42 - 41
|36
|12.
|Васланд-Беверен
|30
|9
|8
|13
|50 - 51
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33 - 49
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|30
|8
|6
|16
|40 - 59
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40 - 57
|27
|16.
|Мехелен
|30
|6
|9
|15
|31 - 49
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Алесандро Кордаро выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Олайинка Питер бьет в цель!
88'
Зульте-Варегем делает замену. Олдруп-Йенсен Фредрик уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
84'
Бодри Марвин получил желтую карточку от судьи
82'
Шапоньич Иван получил желтую карточку от судьи
79'
Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
72'
Локерен делает замену. Bob Straetman уходит с поля, а Менди Жан выходит на его замену.
62'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Мехди Терки выходит на его замену.
56'
Локерен делает замену. Скуласон Ари уходит с поля, а Марцо Стефано выходит на его замену.
46'
Зульте-Варегем делает замену. Бьердаль Йохан-Ледре уходит с поля, а Де Сар Жюльен выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Де Паув Нилл бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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