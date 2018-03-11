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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Локерен
0:2
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
0:1
31' Гол
Де Паув Нилл
79' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
82' Желтая карточка
Шапоньич Иван
84' Желтая карточка
Бодри Марвин
0:2
89' Гол
Олайинка Питер
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Алесандро Кордаро выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Олайинка Питер бьет в цель!
88'
Зульте-Варегем делает замену. Олдруп-Йенсен Фредрик уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Бодри Марвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Шапоньич Иван получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
79'
Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
72'
Локерен делает замену. Bob Straetman уходит с поля, а Менди Жан выходит на его замену.
62'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Мехди Терки выходит на его замену.
56'
Локерен делает замену. Скуласон Ари уходит с поля, а Марцо Стефано выходит на его замену.
46'
Зульте-Варегем делает замену. Бьердаль Йохан-Ледре уходит с поля, а Де Сар Жюльен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Де Паув Нилл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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