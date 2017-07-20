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Бенфика
 
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Халл Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 5 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Халл Сити, который состоится 22.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Бенфика - Халл Сити
Бенфика
47.1% (8)
Ничья:
35.3% (6)
Халл Сити
17.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.4% (5)
Бенфика:
23.5% (4)
Бенфика:
11.8% (2)
Халл Сити:
11.8% (2)
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