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Бенфика (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 13.07.2017 Бенфика 2:0 Ксамакс КУ
- 28.05.2017 Бенфика 2:1 Витория Гимарайнш К
- 20.05.2017 Боавишта 2:2 Бенфика ПЛ
- 13.05.2017 Бенфика 5:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Бенфика 2:1 Эшторил ПЛ
- 22.04.2017 Спортинг Л 1:1 Бенфика ПЛ
- 14.04.2017 Бенфика 3:0 Маритиму ПЛ
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 05.04.2017 Бенфика 3:3 Эшторил К
- 01.04.2017 Бенфика 1:1 Порту ПЛ
- 18.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика ПЛ
- 13.03.2017 Бенфика 4:0 Белененсеш ПЛ
- 08.03.2017 Боруссия Д 4:0 Бенфика ЛЧ
- 04.03.2017 Фейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 28.02.2017 Эшторил 1:2 Бенфика К
- 25.02.2017 Бенфика 3:1 Шавиш ПЛ
- 19.02.2017 Брага 0:1 Бенфика ПЛ
- 14.02.2017 Бенфика 1:0 Боруссия Д ЛЧ
Халл Сити (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 18.07.2017 Халл Сити 2:1 Бристоль Роверс ТМК
- 15.07.2017 Халл Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Халл Сити 0:2 Сандерленд ПЛ
- 29.04.2017 Саутгемптон 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Халл Сити 4:2 Мидлсбро ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 29.01.2017 Фулхэм 4:1 Халл Сити К
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
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До начала матча осталось 2 дня 5 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Халл Сити, который состоится 22.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Халл Сити, который состоится 22.07.2017.
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Прогнозы на матч Бенфика - Халл Сити
Бенфика
47.1% (8)
Ничья:
35.3% (6)
Халл Сити
17.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.4% (5)
2:0 Бенфика:
23.5% (4)
2:1 Бенфика:
11.8% (2)
0:2 Халл Сити:
11.8% (2)
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