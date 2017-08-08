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Стадион:
Ботошани
1:0
Конец матча
Поли Тимишоара
0'
1:0
29' Гол
Lorand Levente Fulop
63' Желтая карточка
Sebastian Mailat
90' Желтая карточка
Benjamin Kuku
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Benjamin Kuku получает желтую карточку.
83'
Ботошани производит замену. Lorand Levente Fulop уходит, и Olimpiu Morutan заменяет его
78'
Поли Тимишоара производит замену. Alexandru Muntean уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
72'
Поли Тимишоара производит замену. Andrei Artean уходит, и Йосип Сольич заменяет его
64'
Поли Тимишоара производит замену. Буд Кристиан уходит, и Miguel Bianconi заменяет его

Желтая карточка
63'
Sebastian Mailat получает желтую карточку.
58'
Ботошани производит замену. Михай Роман уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
55'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lorand Levente Fulop.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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