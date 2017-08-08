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Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:0
Конец матча
1:0
29' ГолLorand Levente Fulop
63' Желтая карточкаSebastian Mailat
90' Желтая карточкаBenjamin Kuku
|
29'
1:0
63'
90'
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 80 Lorand Levente Fulop
- 44 Daniel Popa III
- 16 Тинчу Разван
- 3 Andrei Andonie Burca
- 30 Nicolae Musat
- 28 Mihai Roman IV
- Запасные игроки
- 15 Пламада Флорин Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 12 Eduard Pap
- 37 Mihai Bordeianu
- 11 Olimpiu Morutan
- 14 Benjamin Kuku
- 92 Tiberiu Serediuc
- Главный тренер: Constantin Enache
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 33 Василе Мариус Курильяц Вратарь
- 3 Крецу Валентин Защитник
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 18 Andrei Artean
- 22 Alexandru Muntean
- 12 Sebastian Mailat
- 23 Габриель Кану
- Запасные игроки
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 27 Михалча Влад Полузащитник
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 9 Miguel Antonio Bianconi Kohl
- 15 Cristian Bocsan
- 16 Josip Soljic
- 30 Alin Seroni
- Главный тренер: Ionut Popa
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 21.04.2017 Пандурий 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 31.03.2017 Ботошани 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 06.03.2017 Астра 3:0 Ботошани ПЛ
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 15.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 07.04.2017 Пандурий 1:3 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Поли Тимишоара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 31.10.2016 Ботошани 2:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 18.08.2016 Поли Тимишоара 0:5 Ботошани Первая лига
- 22.05.2016 Поли Тимишоара 1:4 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 04.04.2016 Ботошани 6:1 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 02.11.2015 Ботошани 1:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 27.07.2015 Поли Тимишоара 1:0 Ботошани Первая лига
- 08.03.2014 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 16.08.2013 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Астра
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|Университатя Крайова
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Поли Тимишоара
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Конкордия Кьяжна
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Газ Метан M
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Benjamin Kuku получает желтую карточку.
83'
Ботошани производит замену. Lorand Levente Fulop уходит, и Olimpiu Morutan заменяет его
78'
Поли Тимишоара производит замену. Alexandru Muntean уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
72'
Поли Тимишоара производит замену. Andrei Artean уходит, и Йосип Сольич заменяет его
64'
Поли Тимишоара производит замену. Буд Кристиан уходит, и Miguel Bianconi заменяет его
63'
Sebastian Mailat получает желтую карточку.
58'
Ботошани производит замену. Михай Роман уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
55'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lorand Levente Fulop.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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