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Стадион: Мунисипал Мануэл
14' Желтая карточкаАлмейда Андре
0:1
90' ГолСеферович Харис
90' Желтая карточкаХименес Рауль
90' Желтая карточкаПерейра Матеус
|
14'
90'
0:1
90'
90'
Состав команд
14
Нуну
Андре
20
Тьяго
Галвао
25
Тиба
Педру
21
Интима
Жорже
30
Варела
Бруну
21
Пицци
Луиш
22
Серви
Франко
Шавиш 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рикарду Нунеш Вратарь
- 2 Паулинью Паулу Защитник
- 15 Дуарте Домингуш Защитник
- 14 Нуну Андре Защитник
- 96 Фурлан Рафаэл Защитник
- 20 Тьяго Галвао Полузащитник
- 6 Джефферсон Сантос Полузащитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 73 Перейра Матеус Нападающий
- 11 Виллиан Алвес II Нападающий
- 21 Интима Жорже Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Филипе Антониу Вратарь
- 24 Кейруш Педру Защитник
- 92 Виктор Массая Защитник
- 12 Брессан Ренан Полузащитник
- 5 Мело Филипе Полузащитник
- 91 Давидсон Нападающий
- 9 Хордан Вильмар Нападающий
- Главный тренер: Кастро Луис
Бенфика 4-1-3-2
- Основной состав
- 30 Варела Бруну Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 33 Жардел Нивалдо Защитник
- 19 Элизеу Перейра Защитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 18 Сальвио Эдуардо Полузащитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 22 Серви Франко Полузащитник
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лопеш Паулу Вратарь
- 2 Лопес Лисандро II Защитник
- 6 Филипе Аугусто Полузащитник
- 90 Карвалью Жоау Полузащитник
- 84 Гонсалвеш Диогу Полузащитник
- 27 Силва Рафа Полузащитник
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Предыдущие игры
Шавиш (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.08.2017 Витория Гимарайнш 3:2 Шавиш ПЛ
- 02.08.2017 Шавиш 3:0 Порту-2 ТМК
- 28.07.2017 Шавиш 1:0 Боавишта ТМК
- 22.07.2017 Шавиш 2:0 Авиш ТМК
- 19.07.2017 Шавиш 1:0 Маритиму ТМК
- 15.07.2017 Тондела 2:2 Шавиш ТМК
- 12.07.2017 Шавиш 1:1 Морейренсе ТМК
- 21.05.2017 Спортинг Л 4:1 Шавиш ПЛ
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве ПЛ
- 08.05.2017 Эшторил 2:1 Шавиш ПЛ
- 29.04.2017 Шавиш 0:2 Порту ПЛ
- 24.04.2017 Морейренсе 0:0 Шавиш ПЛ
- 15.04.2017 Шавиш 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 10.04.2017 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 04.04.2017 Шавиш 3:1 Витория Гимарайнш К
- 31.03.2017 Шавиш 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 19.03.2017 Фейренсе 3:2 Шавиш ПЛ
- 11.03.2017 Шавиш 0:0 Брага ПЛ
- 05.03.2017 Белененсеш 2:1 Шавиш ПЛ
- 01.03.2017 Витория Гимарайнш 2:0 Шавиш К
Бенфика (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 05.08.2017 Бенфика 3:1 Витория Гимарайнш С
- 30.07.2017 РБ Лейпциг 2:0 Бенфика КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 20.07.2017 Бенфика 2:1 Бетис ТМК
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 13.07.2017 Бенфика 2:0 Ксамакс КУ
- 28.05.2017 Бенфика 2:1 Витория Гимарайнш К
- 20.05.2017 Боавишта 2:2 Бенфика ПЛ
- 13.05.2017 Бенфика 5:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Бенфика 2:1 Эшторил ПЛ
- 22.04.2017 Спортинг Л 1:1 Бенфика ПЛ
- 14.04.2017 Бенфика 3:0 Маритиму ПЛ
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 05.04.2017 Бенфика 3:3 Эшторил К
- 01.04.2017 Бенфика 1:1 Порту ПЛ
- 18.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика ПЛ
- 13.03.2017 Бенфика 4:0 Белененсеш ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Белененсеш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Эшторил
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Фейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Тондела
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Авиш
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Шавиш
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Боавишта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Перейра Матеус получает желтую карточку.
90'
Бенфика производит замену. Жонас Оливейра уходит, и Филипе Аугусто заменяет его
90'
Хименес Рауль получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сеферович Харис.
83'
Шавиш производит замену. Rafael Furlan уходит, и Кейруш Педру заменяет его
78'
Бенфика производит замену. Сальвио Эдуардо уходит, и Хименес Рауль заменяет его
69'
Бенфика производит замену. Серви Франко уходит, и Силва Рафа заменяет его
64'
Шавиш производит замену. Тиба Педру уходит, и Брессан Ренан заменяет его
64'
Шавиш производит замену. Тьяго Галвао уходит, и Мело Филипе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
14'
Алмейда Андре получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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