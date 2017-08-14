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Стадион:
Шавиш
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
14' Желтая карточка
Алмейда Андре
0:1
90' Гол
Сеферович Харис
90' Желтая карточка
Хименес Рауль
90' Желтая карточка
Перейра Матеус
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
90'
Перейра Матеус получает желтую карточку.
90'
Бенфика производит замену. Жонас Оливейра уходит, и Филипе Аугусто заменяет его
Желтая карточка
90'
Хименес Рауль получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сеферович Харис.
83'
Шавиш производит замену. Rafael Furlan уходит, и Кейруш Педру заменяет его

78'
Бенфика производит замену. Сальвио Эдуардо уходит, и Хименес Рауль заменяет его
69'
Бенфика производит замену. Серви Франко уходит, и Силва Рафа заменяет его
64'
Шавиш производит замену. Тиба Педру уходит, и Брессан Ренан заменяет его
64'
Шавиш производит замену. Тьяго Галвао уходит, и Мело Филипе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
14'
Алмейда Андре получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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