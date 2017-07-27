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Аякс
 
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Халл Сити
announcement
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До начала матча осталось 15 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Халл Сити, который состоится 28.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Аякс - Халл Сити
Аякс
36.9% (59)
Ничья:
45.6% (73)
Халл Сити
17.5% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.8% (70)
Аякс:
21.9% (35)
Халл Сити:
9.4% (15)
Аякс:
5% (8)
Аякс:
4.4% (7)
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