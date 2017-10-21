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Стадион: Еникент АСАШ
3:0
Конец матча
27' Желтая карточкаМахсо Андреас
1:0
62' ГолПинту Тьягу
2:0
74' ГолГюрлер Сердар
3:0
85' ГолГюрлер Сердар
86' Желтая карточкаГюрлер Сердар
90' Желтая карточкаПоко Андре
|
27'
62'
1:0
74'
2:0
85'
3:0
86'
90'
Состав команд
Османлыспор
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 11 Дукара Сулейман Полузащитник
- 20 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 22 Карлос Луис Полузащитник
- Запасные игроки
- 12 Арыкан Хакан Вратарь
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 5 Ниняй Бранислав Защитник
- 17 Регаттен Адриен Защитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 4 Алтынай Корай Полузащитник
- 8 Лаваль Рахим Полузащитник
- 40 Качар Тугай Полузащитник
- 28 Hasan Kilic I
- Главный тренер: Irfan Buz
Карабюкспор
- Основной состав
- 25 Рыбка Александр Вратарь
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 11 Зенгин Керим Защитник
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 10 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 8 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 7 Osman Celik Защитник
- 68 Доган Исхак Защитник
- 26 Депе Илхан Полузащитник
- 12 Hamidou Traore
- 2 Tayyib Sanuc
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
- 30.09.2017 Османлыспор 3:0 Касымпаша С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 17.09.2017 Османлыспор 2:4 Сивасспор С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
- 26.08.2017 Кайсериспор 2:2 Османлыспор С
- 19.08.2017 Османлыспор 1:3 Галатасарай С
- 13.08.2017 Малатьяспор 3:1 Османлыспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор ТМК
- 27.07.2017 Османлыспор 0:1 Аль-Кадисия ТМК
- 03.06.2017 Бешикташ 4:0 Османлыспор С
- 28.05.2017 Османлыспор 1:2 Ризеспор С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Османлыспор 0:4 Акхисар Беледиеспор С
- 08.05.2017 Карабюкспор 1:0 Османлыспор С
- 01.05.2017 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 22.04.2017 Аланьяспор 0:1 Османлыспор С
- 09.04.2017 Кайсериспор 1:4 Османлыспор С
- 02.04.2017 Османлыспор 0:2 Газиантепспор С
Карабюкспор (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 09.09.2017 Карабюкспор 0:1 Бешикташ С
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор С
- 19.08.2017 Карабюкспор 3:1 Истанбул Башакшехир С
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор С
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор ТМК
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор ТМК
- 28.07.2017 Акхисар Беледиеспор 2:2 Карабюкспор ТМК
- 26.07.2017 Анкаран 1:7 Карабюкспор ТМК
- 24.07.2017 Карабюкспор 2:1 Арис Лимассол ТМК
- 22.07.2017 Словацко 0:1 Карабюкспор ТМК
- 02.06.2017 Акхисар Беледиеспор 2:3 Карабюкспор С
- 28.05.2017 Карабюкспор 2:2 Кайсериспор С
- 21.05.2017 Коньяспор 3:0 Карабюкспор С
- 14.05.2017 Аланьяспор 4:2 Карабюкспор С
- 08.05.2017 Карабюкспор 1:0 Османлыспор С
Последние игры между собой
Османлыспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Карабюкспор: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2017 Карабюкспор 1:0 Османлыспор Суперлига
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 15.11.2015 Османлыспор 1:2 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 6
|22
|2.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|3:3 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|Бурсаспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|16 - 13
|12
|9.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|19 - 20
|11
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|17 - 21
|9
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|15.
|Карабюкспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|Генчлербирлиги
|3:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 20
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Поко Андре получает желтую карточку.
86'
Гюрлер Сердар получает желтую карточку.
86'
Османлыспор производит замену. Гюрлер Сердар уходит, и Прохазка Вацлав заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
80'
Османлыспор производит замену. Дукара Сулейман уходит, и Качар Тугай заменяет его
78'
Карабюкспор производит замену. Ибаньес Луис уходит, и Доган Исхак заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
71'
Карабюкспор производит замену. Зенгин Керим уходит, и Hamidou Traore заменяет его
71'
Карабюкспор производит замену. Грозав Георге-Теодор уходит, и Депе Илхан заменяет его
63'
Османлыспор производит замену. Жозуэ Филипе уходит, и Хурмаджи Озер заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пинту Тьягу.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Махсо Андреас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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