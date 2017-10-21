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Стадион:
Османлыспор
3:0
Конец матча
Карабюкспор
0'
27' Желтая карточка
Махсо Андреас
1:0
62' Гол
Пинту Тьягу
2:0
74' Гол
Гюрлер Сердар
3:0
85' Гол
Гюрлер Сердар
86' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
90' Желтая карточка
Поко Андре
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Поко Андре получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Гюрлер Сердар получает желтую карточку.
86'
Османлыспор производит замену. Гюрлер Сердар уходит, и Прохазка Вацлав заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
80'
Османлыспор производит замену. Дукара Сулейман уходит, и Качар Тугай заменяет его

78'
Карабюкспор производит замену. Ибаньес Луис уходит, и Доган Исхак заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
71'
Карабюкспор производит замену. Зенгин Керим уходит, и Hamidou Traore заменяет его
71'
Карабюкспор производит замену. Грозав Георге-Теодор уходит, и Депе Илхан заменяет его
63'
Османлыспор производит замену. Жозуэ Филипе уходит, и Хурмаджи Озер заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пинту Тьягу.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
27'
Махсо Андреас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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