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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Состав команд
13
Касилья
Кико
19
Хакими
Ашраф
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
11
Бэйл
Гарет
12
Мичел
Маседо
17
Бигас
Педро
22
Химо
Наварро
Реал Мадрид 4-3-1-2
- Основной состав
- 13 Касилья Кико Вратарь
- 19 Хакими Ашраф Защитник
- 4 Рамос Серхио Защитник
- 6 Начо Игнасио Защитник
- 12 Марсело Виера Защитник
- 10 Модрич Лука Полузащитник
- 14 Каземиро Карлос Полузащитник
- 8 Кроос Тони Полузащитник
- 22 Иско Аларкон Полузащитник
- 7 Роналду Криштиану Нападающий
- 11 Бэйл Гарет Нападающий
- Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Ковачич Матео Травмирован
- Карвахаль Даниэль Травмирован
- Навас Кейлор Травмирован
Лас-Пальмас 4-3-3
- Основной состав
- 13 Чичисола Леандро Вратарь
- 12 Мичел Маседо Защитник
- 17 Бигас Педро Защитник
- 22 Химо Наварро Защитник
- 23 Кастельяно Дани Защитник
- 4 Висенте Гомес Полузащитник
- 6 Сампер Серхи Полузащитник
- 24 Тана Домингес Полузащитник
- 7 Реми Лоик Нападающий
- 9 Кальери Хонатан Нападающий
- 20 Витоло Виктор Нападающий
- Главный тренер: Francisco Ayestaran
- Травмы и дисквалификации
- Халилович Ален Травмирован
- Таннан Уссама Травмирован
- Виера Хонатан Травмирован
Предыдущие игры
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б П
- 11.09.2017 Малага 1:3 Лас-Пальмас П
- 02.09.2017 Панадерия Пулидо 0:7 Лас-Пальмас ТМК
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 18.08.2017 Валенсия 1:0 Лас-Пальмас П
- 12.08.2017 Лас-Пальмас 2:0 Малага ТМК
- 11.08.2017 Кадис 0:1 Лас-Пальмас ТМК
- 08.08.2017 Лас-Пальмас 2:0 Тенерифе ТМК
- 02.08.2017 Тенерифе 2:2 Лас-Пальмас ТМК
- 29.07.2017 Линенсе 1:2 Лас-Пальмас ТМК
- 27.07.2017 Лас-Пальмас 4:1 Бешикташ ТМК
- 22.07.2017 Маритиму 1:1 Лас-Пальмас ТМК
- 16.07.2017 Селексион де Бартоломе 0:6 Лас-Пальмас ТМК
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Лас-Пальмас: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 01.03.2017 Реал Мадрид 3:3 Лас-Пальмас Примера
- 24.09.2016 Лас-Пальмас 2:2 Реал Мадрид Примера
- 13.03.2016 Лас-Пальмас 1:2 Реал Мадрид Примера
- 31.10.2015 Реал Мадрид 3:1 Лас-Пальмас Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|8.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|12.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
-
До начала матча осталось 16 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Лас-Пальмас, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Лас-Пальмас, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Неймар хочет перейти в "Реал" — 21:26
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Лас-Пальмас
Реал Мадрид
99.3% (133)
Ничья:
0.7% (1)
Лас-Пальмас
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Реал Мадрид:
41.8% (56)
2:0 Реал Мадрид:
23.9% (32)
3:1 Реал Мадрид:
11.9% (16)
2:1 Реал Мадрид:
5.2% (7)
4:0 Реал Мадрид:
4.5% (6)
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