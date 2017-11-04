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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Лас-Пальмас
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До начала матча осталось 16 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Лас-Пальмас, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Лас-Пальмас
Реал Мадрид
99.3% (133)
Ничья:
0.7% (1)
Лас-Пальмас
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
41.8% (56)
Реал Мадрид:
23.9% (32)
Реал Мадрид:
11.9% (16)
Реал Мадрид:
5.2% (7)
Реал Мадрид:
4.5% (6)
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