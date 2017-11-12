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Туркменистан (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.10.2017 Туркменистан 2:1 Сингапур КА(
- 05.09.2017 Сингапур 1:1 Туркменистан КА(
- 13.06.2017 Туркменистан 1:2 Бахрейн КА(
- 26.03.2017 Тайвань 1:3 Туркменистан КА(
- 09.11.2016 Таджикистан 3:0 Туркменистан ТМС
- 11.10.2016 Кыргызстан 1:0 Туркменистан ТМС
- 29.03.2016 Индия 1:2 Туркменистан АКЧ22Р
- 17.11.2015 Туркменистан 2:1 Оман АКЧ22Р
- 12.11.2015 Иран 3:1 Туркменистан АКЧ22Р
- 05.11.2015 ОАЭ 5:1 Туркменистан ТМС
- 13.10.2015 Туркменистан 1:0 Гуам АКЧ22Р
- 08.10.2015 Туркменистан 2:1 Индия АКЧ22Р
- 03.09.2015 Оман 3:1 Туркменистан АКЧ22Р
- 16.06.2015 Туркменистан 1:1 Иран АКЧ22Р
- 11.06.2015 Гуам 1:0 Туркменистан АКЧ22Р
- 12.03.2012 Непал 0:3 Туркменистан ТМС
- 10.03.2012 Палестина 0:0 Туркменистан ТМС
- 08.03.2012 Туркменистан 3:1 Мальдивы ТМС
- 27.01.2012 Румыния 4:0 Туркменистан ТМС
- 28.07.2011 Индонезия 4:3 Туркменистан ЧМОМ
Тайвань (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 10.10.2017 Тайвань 2:1 Бахрейн КА(
- 05.10.2017 Тайвань 4:2 Монголия ТМС
- 05.09.2017 Бахрейн 5:0 Тайвань КА(
- 10.06.2017 Сингапур 1:2 Тайвань КА(
- 26.03.2017 Тайвань 1:3 Туркменистан КА(
- 22.03.2017 Вьетнам 1:1 Тайвань ТМС
- 12.11.2016 Тайвань 2:0 Гуам EACPR2
- 09.11.2016 Гонконг 4:2 Тайвань EACPR2
- 06.11.2016 КНДР 2:0 Тайвань EACPR2
- 04.07.2016 Тайвань 3:2 Макао ЧВАПР1
- 02.07.2016 Монголия 0:2 Тайвань ЧВАПР1
- 30.06.2016 Тайвань 8:1 Северные Марианские Острова ЧВАПР1
- 24.03.2016 Вьетнам 4:1 Тайвань АКЧ22Р
- 19.03.2016 Тайвань 3:2 Гуам ТМС
- 17.11.2015 Тайвань 0:2 Ирак АКЧ22Р
- 12.11.2015 Таиланд 4:2 Тайвань АКЧ22Р
- 09.10.2015 Тайвань 5:1 Макао ТМС
- 08.09.2015 Тайвань 1:2 Вьетнам АКЧ22Р
- 03.09.2015 Ирак 5:1 Тайвань АКЧ22Р
- 16.06.2015 Тайвань 0:2 Таиланд АКЧ22Р
Последние игры между собой
Туркменистан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тайвань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.03.2017 Тайвань 1:3 Туркменистан Кубок Азии (квалификация)
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бахрейн
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|2.
|Туркменистан
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Тайвань
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|4.
|Сингапур
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
-
До начала матча осталось 1 день 21 час 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Туркменистан - Тайвань, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Туркменистан - Тайвань, который состоится 14.11.2017.
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Прогнозы на матч Туркменистан - Тайвань
Туркменистан
80.6% (50)
Ничья:
4.8% (3)
Тайвань
14.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Туркменистан:
32.3% (20)
1:0 Туркменистан:
21% (13)
2:0 Туркменистан:
17.7% (11)
1:2 Тайвань:
11.3% (7)
3:0 Туркменистан:
4.8% (3)
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