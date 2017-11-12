  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок Азии (квалификация)
  5. Группа E
2017-2018
Туркменистан
 
Позже
Тайвань
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 21 час 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Туркменистан - Тайвань, который состоится 14.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Туркменистан - Тайвань
Туркменистан
80.6% (50)
Ничья:
4.8% (3)
Тайвань
14.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Туркменистан:
32.3% (20)
Туркменистан:
21% (13)
Туркменистан:
17.7% (11)
Тайвань:
11.3% (7)
Туркменистан:
4.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация