- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 16367
2:2
Конец матча
1:0
7' ГолШюц Том
26' Желтая карточкаManuel Prietl
33' Желтая карточкаХелифи Салим
52' Желтая карточкаSteve Breitkreuz
1:1
56' ГолАбдуллахи Сулейман
1:2
64' ГолХохшайдт Ян
74' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
2:2
90' ГолManuel Prietl
|
7'
1:0
26'
33'
52'
56'
1:1
64'
1:2
85'
90'
2:2
Состав команд
23
Дик
Флориан
6
Шюц
Том
32
Keanu
Staude
16
Фейзич
Ясмин
14
Robin
Becker
19
Райхель
Кен
11
Хохшайдт
Ян
13
Louis
Samson
22
Хелифи
Салим
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 23 Дик Флориан Защитник
- 31 Henri Weigelt Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 28 Хартерц Флориан Защитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Тейшейра Нильс Защитник
- 29 Путаро Леандро Полузащитник
- 16 Бренди Сёрен Полузащитник
- 27 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 17 Хемляйн Кристоф Полузащитник
- 22 Roberto Massimo
- 33 Nikolai Rehnen
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Айнтрахт Бр 4-3-3
- Основной состав
- 16 Фейзич Ясмин Вратарь
- 14 Robin Becker Защитник
- 2 Steve Breitkreuz Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 19 Райхель Кен Защитник
- 11 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 13 Louis Samson Полузащитник
- 7 Йылдырым Озкан Полузащитник
- 22 Хелифи Салим Нападающий
- 20 Абдуллахи Сулейман Нападающий
- 23 Эрнандес Онел Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энгельхард Марко Вратарь
- 24 Сауэр Максимилиан Защитник
- 27 Киевски Нико Защитник
- 30 Цук Хендрик Полузащитник
- 21 Шёнфельд Патрик Полузащитник
- 34 Титц Филлип Нападающий
- 17 Steffen Nkansah
- Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Предыдущие игры
Арминия (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 08.11.2017 Боруссия М 4:1 Арминия ТМК
- 05.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 27.08.2017 Унион Берлин 1:1 Арминия Б2
- 21.08.2017 Арминия 2:0 Бохум Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Арминия Б2
- 29.07.2017 Арминия 2:1 Ян Б2
- 21.07.2017 Арминия 1:3 Норвич ТМК
- 09.07.2017 Арминия 0:1 Уфа ТМК
- 08.07.2017 Рубин 0:4 Арминия ТМК
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Б2
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Б2
Айнтрахт Бр (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 20.09.2017 Айнтрахт Бр 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2017 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 10.09.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Б2
- 28.08.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 18.08.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 11.08.2017 Хольштайн Киль 2:1 Айнтрахт Бр КГ
- 05.08.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Б2
- 01.08.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Фиорентина ТМК
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 23.07.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Кёльн ТМК
- 29.05.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 25.05.2017 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Бр ПОЗПИВБ
- 21.05.2017 Айнтрахт Бр 2:1 Карлсруэ Б2
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Б2
Последние игры между собой
Арминия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 11.12.2016 Айнтрахт Бр 3:2 Арминия Бундеслига 2
- 14.02.2016 Айнтрахт Бр 1:0 Арминия Бундеслига 2
- 21.08.2015 Арминия 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 04.08.2013 Арминия 2:1 Айнтрахт Бр Кубок Германии
- 06.07.2012 Айнтрахт Бр 0:1 Арминия Международные матчи (клубы)
Арминия
Айнтрахт Бр
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|13
|9
|2
|2
|32 - 16
|29
|3.
|Унион Берлин
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Нюрнберг
|13
|7
|1
|5
|27 - 18
|22
|5.
|Зандхаузен
|14
|6
|3
|5
|17 - 13
|21
|6.
|Ингольштадт
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|Санкт-Паули
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|8.
|Арминия
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|3
|9
|2
|18 - 15
|18
|11.
|Дармштадт
|14
|4
|5
|5
|24 - 25
|17
|12.
|Дуйсбург
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Ян
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Бохум
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|15.
|Динамо Дрезден
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|16.
|Хайденхайм
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|17.
|Гройтер Фюрт
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Manuel Prietl.
85'
Арминия производит замену. Шюц Том уходит, и Бренди Сёрен заменяет его
79'
Айнтрахт Бр производит замену. Абдуллахи Сулейман уходит, и Титц Филлип заменяет его
78'
Арминия производит замену. Keanu Staude уходит, и Путаро Леандро заменяет его
74'
Фогльзаммер Андреас получает желтую карточку.
73'
Айнтрахт Бр производит замену. Хелифи Салим уходит, и Цук Хендрик заменяет его
70'
Арминия производит замену. Вайраух Патрик уходит, и Хемляйн Кристоф заменяет его
68'
Айнтрахт Бр производит замену. Йылдырым Озкан уходит, и Шёнфельд Патрик заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хохшайдт Ян.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абдуллахи Сулейман.
52'
Steve Breitkreuz получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Хелифи Салим получает желтую карточку.
26'
Manuel Prietl получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шюц Том.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация