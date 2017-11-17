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Зрители: 16367
Арминия
2:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
7' Гол
Шюц Том
26' Желтая карточка
Manuel Prietl
33' Желтая карточка
Хелифи Салим
52' Желтая карточка
Steve Breitkreuz
1:1
56' Гол
Абдуллахи Сулейман
1:2
64' Гол
Хохшайдт Ян
74' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
2:2
90' Гол
Manuel Prietl
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Manuel Prietl.
85'
Арминия производит замену. Шюц Том уходит, и Бренди Сёрен заменяет его
79'
Айнтрахт Бр производит замену. Абдуллахи Сулейман уходит, и Титц Филлип заменяет его
78'
Арминия производит замену. Keanu Staude уходит, и Путаро Леандро заменяет его
Желтая карточка
74'
Фогльзаммер Андреас получает желтую карточку.

73'
Айнтрахт Бр производит замену. Хелифи Салим уходит, и Цук Хендрик заменяет его
70'
Арминия производит замену. Вайраух Патрик уходит, и Хемляйн Кристоф заменяет его
68'
Айнтрахт Бр производит замену. Йылдырым Озкан уходит, и Шёнфельд Патрик заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хохшайдт Ян.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абдуллахи Сулейман.
Желтая карточка
52'
Steve Breitkreuz получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Хелифи Салим получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Manuel Prietl получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шюц Том.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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