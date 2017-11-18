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Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Состав команд
16
Кала
Хуан
23
Дьедью
Амат
12
Эли
Родриго
26
Дигес
Адриан
19
Ману
Гарсия
18
Пина
Томас
Хетафе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Гуаита Висенте Вратарь
- 22 Суарес Дамиан Защитник
- 2 Даконам Дьене Защитник
- 16 Кала Хуан Защитник
- 3 Антунеш Виторину Защитник
- 12 Портильо Франсиско Полузащитник
- 5 Бергара Маркель Полузащитник
- 18 Арамбарри Мауро Полузащитник
- 23 Дьедью Амат Полузащитник
- 19 Видаль Молина Нападающий
- 9 Анхель Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Мартинес Дамиан Вратарь
- 15 Молинеро Франциско Защитник
- 6 Горосито Николас Защитник
- 24 Монтеро Джефферсон Полузащитник
- 21 Фахир Файсал Полузащитник
- 14 Мора Серхио Полузащитник
- 7 Хименес Альваро II Полузащитник
- Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Сибасаки Гаку Травмирован
- Пачеко Даниэль Травмирован
Алавес 5-3-2
- Основной состав
- 1 Пачеко Фернандо Вратарь
- 2 Вигарай Карлос Защитник
- 4 Алексис Дельгадо Защитник
- 12 Эли Родриго Защитник
- 26 Дигес Адриан Защитник
- 17 Педраса Альфонсо Защитник
- 19 Ману Гарсия Полузащитник
- 18 Пина Томас Полузащитник
- 23 Медран Альваро Полузащитник
- 24 Мунир Эль-Хаддади Нападающий
- 9 Сантос Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сивера Антонио Вратарь
- 6 Марипан Гильермо Защитник
- 16 Торрес Даниэль Полузащитник
- 22 Мубарак Вакасо Полузащитник
- 14 Бурги Хорхе Полузащитник
- 11 Ибай Гомес Полузащитник
- 15 Кркич Боян Нападающий
- Главный тренер: Джованни Де Биаси
- Травмы и дисквалификации
- Лагуардия Виктор Травмирован
- Эктор Эрнандес Травмирован
Предыдущие игры
Хетафе (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 04.10.2017 Сеговиана 1:2 Хетафе ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
- 30.08.2017 Рекреативо 1:0 Хетафе ТМК
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
- 20.08.2017 Атлетик Б 0:0 Хетафе П
- 12.08.2017 Альбасете 2:1 Хетафе ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 09.08.2017 Алькоркон 2:1 Хетафе ТМК
- 05.08.2017 Хетафе 1:0 Жирона ТМК
- 02.08.2017 Атлетико Балеарес 3:1 Хетафе ТМК
- 28.07.2017 Алькояно 1:1 Хетафе ТМК
Алавес (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 17.09.2017 Алавес 0:3 Вильярреал П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 01.09.2017 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
- 09.08.2017 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 06.08.2017 Алавес 1:1 Леванте ТМК
- 02.08.2017 Трабзонспор 2:0 Алавес ТМК
- 28.07.2017 Нумансия 1:1 Алавес ТМК
- 25.07.2017 Алавес 3:0 Мирандес ТМК
- 22.07.2017 Алавес 1:0 Логроньес ТМК
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Хетафе
Алавес
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
0 Количество передач 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 22
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|10.
|Жирона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 15
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|18.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|8 - 28
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
-
До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хетафе - Алавес, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хетафе - Алавес, который состоится 18.11.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Прогнозы на матч Хетафе - Алавес
Хетафе
81.8% (148)
Ничья:
17.1% (31)
Алавес
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хетафе:
44.8% (81)
2:1 Хетафе:
26.5% (48)
1:1 Ничья:
12.2% (22)
2:0 Хетафе:
8.3% (15)
2:2 Ничья:
2.2% (4)
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