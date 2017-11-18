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Стадион:
Хетафе
 
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Алавес
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До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хетафе - Алавес, который состоится 18.11.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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:
Прогнозы на матч Хетафе - Алавес
Хетафе
81.8% (148)
Ничья:
17.1% (31)
Алавес
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
44.8% (81)
Хетафе:
26.5% (48)
Ничья:
12.2% (22)
Хетафе:
8.3% (15)
Ничья:
2.2% (4)
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