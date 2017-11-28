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Селтик
 
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Глазго Рейнджерс
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Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго Рейнджерс

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс
Селтик
92% (92)
Ничья:
4% (4)
Глазго Рейнджерс
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Селтик:
43% (43)
Селтик:
22% (22)
Селтик:
11% (11)
Селтик:
9% (9)
Глазго Рейнджерс:
4% (4)
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