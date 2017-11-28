Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго Рейнджерс

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Стадион: Селтик Парк
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Селтик (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 26.12.2017 Данди 0:2 Селтик ПЛ
- 23.12.2017 Селтик 3:0 Абердин ПЛ
- 20.12.2017 Селтик 2:0 Партик Тисл ПЛ
- 17.12.2017 Хартс 4:0 Селтик ПЛ
- 13.12.2017 Селтик 3:1 Гамильтон Академикал ПЛ
- 10.12.2017 Хиберниан 2:2 Селтик ПЛ
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Селтик 5:1 Мотеруэлл ПЛ
- 29.11.2017 Мотеруэлл 1:1 Селтик ПЛ
- 26.11.2017 Мотеруэлл 0:2 Селтик КЛ
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 Росс Каунти 0:1 Селтик ПЛ
- 04.11.2017 Сент-Джонстон 0:4 Селтик ПЛ
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Селтик 1:1 Килмарнок ПЛ
- 25.10.2017 Абердин 0:3 Селтик ПЛ
- 21.10.2017 Хиберниан 2:4 Селтик КЛ
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Селтик 1:0 Данди ПЛ
- 30.09.2017 Селтик 2:2 Хиберниан ПЛ
Глазго Рейнджерс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 23.12.2017 Килмарнок 2:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 16.12.2017 Глазго Рейнджерс 1:3 Сент-Джонстон ПЛ
- 13.12.2017 Хиберниан 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 09.12.2017 Глазго Рейнджерс 2:1 Росс Каунти ПЛ
- 03.12.2017 Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 29.11.2017 Глазго Рейнджерс 3:0 Абердин ПЛ
- 24.11.2017 Данди 2:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 18.11.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Гамильтон Академикал ПЛ
- 04.11.2017 Глазго Рейнджерс 3:0 Партик Тисл ПЛ
- 28.10.2017 Хартс 1:3 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 25.10.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Килмарнок ПЛ
- 22.10.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Мотеруэлл КЛ
- 13.10.2017 Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 29.09.2017 Гамильтон Академикал 1:4 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 23.09.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик ПЛ
- 19.09.2017 Партик Тисл 1:3 Глазго Рейнджерс КЛ
- 15.09.2017 Партик Тисл 2:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 09.09.2017 Глазго Рейнджерс 4:1 Данди ПЛ
- 27.08.2017 Росс Каунти 1:3 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 19.08.2017 Глазго Рейнджерс 0:0 Хартс ПЛ
Последние игры между собой
Селтик: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Глазго Рейнджерс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 23.09.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига
- 29.04.2017 Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига
- 23.04.2017 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок
- 12.03.2017 Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 31.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига
- 23.10.2016 Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги
- 10.09.2016 Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 17.04.2016 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок
- 01.02.2015 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 29.04.2012 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 25.03.2012 Глазго Рейнджерс 3:2 Селтик Премьер-лига
- 28.12.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 18.09.2011 Глазго Рейнджерс 4:2 Селтик Премьер-лига
- 24.04.2011 Глазго Рейнджерс 0:0 Селтик Премьер-лига
- 20.03.2011 Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 02.03.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Кубок
- 20.02.2011 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 06.02.2011 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок
- 02.01.2011 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига
- 24.10.2010 Селтик 1:3 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|48 - 15
|50
|2.
|Абердин
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|33 - 24
|42
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|41 - 25
|39
|4.
|Хиберниан
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|30 - 26
|34
|5.
|Хартс
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|21 - 19
|29
|6.
|Сент-Джонстон
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 28
|26
|7.
|Килмарнок
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 27
|25
|8.
|Мотеруэлл
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|25 - 29
|24
|9.
|Гамильтон Академикал
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 33
|20
|10.
|Данди
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 32
|19
|11.
|Росс Каунти
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 34
|17
|12.
|Партик Тисл
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|17 - 37
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго РейнджерсДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс
Селтик
92% (92)
Ничья:
4% (4)
Глазго Рейнджерс
4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Селтик:
43% (43)
2:0 Селтик:
22% (22)
3:1 Селтик:
11% (11)
1:0 Селтик:
9% (9)
1:2 Глазго Рейнджерс:
4% (4)
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