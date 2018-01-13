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Стадион:
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
23' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
0:1
28' Гол
Brendon Santalab
72' Желтая карточка
Люич Матия
1:1
75' Гол
Люич Матия
87' Вторая желтая карточка
Хэмилл Брендан
90' Желтая карточка
Парацки Горан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Парацки Горан получил желтую карточку от судьи
88'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Tass Mourdoukoutas выходит на его замену.
87'
Хэмилл Брендан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Люич Матия бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи

60'
Веллингтон Феникс делает замену. Dylan Fox уходит с поля, а Геллоуэй Скотт выходит на его замену.
52'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Брендон Санталаб уходит с поля, а Карруска Марсело выходит на его замену.
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Брендон Санталаб бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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