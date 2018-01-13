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Стадион: Вестпак
1:1
Конец матча
23' Желтая карточкаХэмилл Брендан
0:1
28' ГолBrendon Santalab
72' Желтая карточкаЛюич Матия
1:1
75' ГолЛюич Матия
87' Вторая желтая карточкаХэмилл Брендан
90' Желтая карточкаПарацки Горан
|
23'
28'
0:1
72'
75'
1:1
87'
90'
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 13 Росси Марко II Защитник
- 6 Dylan Fox Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 8 Люич Матия Нападающий
- 12 Adam Parkhouse
- Главный тренер: Des Buckingham
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 3 Клисби Джек Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 23 Lachlan Scott Нападающий
- 34 Kostandinos Grozos
- 35 Tass Mourdoukoutas
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 17.12.2016 Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.08.2016 Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 10.04.2016 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.12.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 10.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.01.2013 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.12.2012 Веллингтон Феникс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|12
|2
|1
|38 - 12
|38
|2.
|Ньюкасл Джетс
|16
|10
|3
|3
|35 - 17
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|15
|8
|1
|6
|19 - 17
|25
|4.
|Мельбурн Виктори
|16
|6
|5
|5
|23 - 23
|23
|5.
|Аделаида Юнайтед
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|4
|7
|4
|17 - 24
|19
|7.
|Перт Глори
|16
|5
|1
|10
|17 - 33
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|16
|3
|4
|9
|16 - 25
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|15
|2
|5
|8
|19 - 29
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Парацки Горан получил желтую карточку от судьи
88'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Tass Mourdoukoutas выходит на его замену.
87'
Хэмилл Брендан получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Г О О О О Л - Люич Матия бьет в цель!
72'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
60'
Веллингтон Феникс делает замену. Dylan Fox уходит с поля, а Геллоуэй Скотт выходит на его замену.
52'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Брендон Санталаб уходит с поля, а Карруска Марсело выходит на его замену.
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Брендон Санталаб бьет в цель!
23'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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