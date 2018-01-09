Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Атлетико М

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Эйбар (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 01.09.2017 Бордо 0:0 Эйбар ТМК
Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
- 06.05.2017 Атлетико М 1:0 Эйбар Примера
- 25.01.2017 Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 19.01.2017 Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М Примера
- 06.02.2016 Атлетико М 3:1 Эйбар Примера
- 19.09.2015 Эйбар 0:2 Атлетико М Примера
- 31.01.2015 Эйбар 1:3 Атлетико М Примера
- 30.08.2014 Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|48 - 7
|48
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|27 - 8
|39
|3.
|Валенсия
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 16
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 27
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 21
|28
|7.
|Эйбар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 30
|27
|8.
|Леганес
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 34
|24
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 18
|23
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 21
|23
|14.
|Жирона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|32 - 27
|22
|16.
|Леванте
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|15 - 25
|18
|17.
|Депортиво
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|13 - 27
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 32
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 40
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М
Эйбар
4.5% (3)
Ничья:
4.5% (3)
Атлетико М
90.9% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
39.4% (26)
0:2 Атлетико М:
22.7% (15)
0:1 Атлетико М:
21.2% (14)
2:1 Эйбар:
4.5% (3)
1:3 Атлетико М:
4.5% (3)
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