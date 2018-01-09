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Стадион:
Эйбар
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М
Эйбар
4.5% (3)
Ничья:
4.5% (3)
Атлетико М
90.9% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
39.4% (26)
Атлетико М:
22.7% (15)
Атлетико М:
21.2% (14)
Эйбар:
4.5% (3)
Атлетико М:
4.5% (3)
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