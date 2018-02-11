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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:0
Первый тайм: 19'
Состав команд
13
Рапп
Симоне
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
Лозанна-Спорт 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 30 Гетац Николя Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 27 Mersim Asllani
- Главный тренер: Челестини Фабио
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 27 Тейшейра Педру Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт С
- 20.09.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 ЯФ Ювентус 1:3 Лозанна-Спорт К
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна-Спорт С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 12.03.2017 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 27.11.2016 Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.07.2015 Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 28.06.2014 Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2014 Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 16.02.2014 Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.11.2013 Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.07.2013 Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.04.2013 Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.04.2013 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.11.2012 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 26.08.2012 Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 09.04.2012 Янг Бойз 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 04.03.2012 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 30.10.2011 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.09.2011 Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Суперлига
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|45 - 20
|44
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|41 - 17
|41
|3.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|26 - 25
|29
|4.
|Лугано
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|23 - 28
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 40
|28
|6.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 28
|28
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|8.
|Тун
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|34 - 39
|24
|9.
|Люцерн
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 35
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|23 - 39
|14
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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