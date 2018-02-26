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Стадион:
Вильярреал
 
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Жирона
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Жирона

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 8 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Жирона
Вильярреал
52% (971)
Ничья:
18.9% (353)
Жирона
29.1% (543)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
11.7% (218)
Вильярреал:
11.5% (214)
Вильярреал:
9.9% (184)
Жирона:
9.9% (184)
Ничья:
9.8% (183)
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