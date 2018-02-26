Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Жирона

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Позже
Предыдущие игры
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
Жирона (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 27.01.2018 Малага 0:0 Жирона П
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|20
|5
|0
|68 - 12
|65
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|18
|7
|1
|45 - 11
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|62 - 28
|51
|4.
|Валенсия
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|50 - 30
|50
|5.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|34 - 40
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|36 - 30
|41
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 38
|38
|8.
|Жирона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 36
|37
|9.
|Бетис
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|43 - 50
|36
|10.
|Хетафе
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|32 - 22
|36
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|43 - 38
|35
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|27 - 29
|32
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|23 - 32
|31
|14.
|Леганес
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|47 - 47
|29
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|9
|1
|15
|22 - 37
|28
|17.
|Леванте
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 40
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|18 - 52
|19
|19.
|Депортиво
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|24 - 56
|18
|20.
|Малага
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|16 - 41
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - ЖиронаДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 8 минут, которая состоится 03.03.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Вильярреал - Жирона
Вильярреал
52% (971)
Ничья:
18.9% (353)
Жирона
29.1% (543)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вильярреал:
11.7% (218)
2:1 Вильярреал:
11.5% (214)
2:0 Вильярреал:
9.9% (184)
1:2 Жирона:
9.9% (184)
0:0 Ничья:
9.8% (183)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация