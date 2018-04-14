Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Леганес

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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 09.04.2018 Вильярреал 1:3 Атлетик Б П
- 01.04.2018 Малага 1:0 Вильярреал П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 11.03.2018 Лас-Пальмас 0:2 Вильярреал П
- 03.03.2018 Вильярреал 0:2 Жирона П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
Леганес (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 03.03.2018 Леганес 2:0 Малага П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|25
|7
|0
|81 - 17
|82
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|54 - 15
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|79 - 35
|67
|4.
|Валенсия
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|53 - 53
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 39
|48
|7.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|41 - 52
|47
|8.
|Жирона
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|44 - 49
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|50 - 44
|43
|10.
|Хетафе
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 30
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|57 - 52
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|36 - 46
|40
|13.
|Леганес
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|27 - 39
|39
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 38
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|2
|18
|29 - 45
|38
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|26 - 39
|36
|17.
|Леванте
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|28 - 48
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|32 - 65
|26
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 64
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|20 - 50
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - ЛеганесДо начала игры осталось 1 день 18 часов 42 минуты, которая состоится 17.04.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Леганес
Вильярреал
98.7% (75)
Ничья:
1.3% (1)
Леганес
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Вильярреал:
35.5% (27)
2:1 Вильярреал:
32.9% (25)
1:0 Вильярреал:
26.3% (20)
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