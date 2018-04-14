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Стадион:
Вильярреал
 
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Леганес
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Леганес

До начала игры осталось 1 день 18 часов 42 минуты, которая состоится 17.04.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Леганес
Вильярреал
98.7% (75)
Ничья:
1.3% (1)
Леганес
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
35.5% (27)
Вильярреал:
32.9% (25)
Вильярреал:
26.3% (20)
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